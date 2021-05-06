Вино с орбиты продадут за $1 миллион

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Бутылка красного вина Petrus 2000 в ноябре 2019 года побывала на космической орбите в составе партии из 12 аналогичных бутылок. По мнению экспертов, "космическое вино" отличается великолепным вкусом. Скоро бутылка Petrus 2000 будет выставлена на аукционе, организаторы которого планируют выручить за него около $1 миллиона.
Бутылка вина, которая провела больше года в космосе, на борту МКС, будет выставлена на продажу. Французское вино Petrus 2000 в колчестве 12 бутылок было отправлено на МКС в ноябре 2019 года. С его помощью ученые хотели изучить потенциальные возможности сельского хозяйства во внеземном пространстве. 14 месяцев спустя вино вернулось на Землю. По отзывам энологов, его вкус слегка измелился, однако не стал от этого менее приятным.
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Теперь одна из бутылок, изначально стоивоших $10 000 (750 тысяч рублей) каждая, будет продана на аукционе Christie's. По расчетам аукционистов, цена продажи составит около $1 миллиона.
По мнению международного директора департамента вина и спиртных напитков аукционнного дома Christie's Тима Трипти, космическое вино "созревало в уникальных условиях" при почти нулевой главитации на борту МКС. Вино, известное своей сложной ароматикой, содержит ароматы черешни, сигарного ящика и кожи. "Это очень гармоничное вино, способное великолепно стареть, именно поэтому оно было выбрано для эксперимента, - говорит он. - То, что оно вернулось на Землю, сохранив вкус, очень обнадеживает".
Вино было отправлено на орбиту силами космического стартапа Space Cargo Unlimited. Исследователи решили таким образом лучше разобраться с процессом старения, ферментации и уровнем образования пузырьков.
По мнению международного директора департамента вина и спиртных напитков аукционнного дома Christie's Тима Трипти, космическое вино "созревало в уникальных условиях" при почти нулевой главитации на борту МКС. Вино, известное своей сложной ароматикой, содержит ароматы черешни, сигарного ящика и кожи. "Это очень гармоничное вино, способное великолепно стареть, именно поэтому оно было выбрано для эксперимента, - говорит он. - То, что оно вернулось на Землю, сохранив вкус, очень обнадеживает".
Вино было отправлено на орбиту силами космического стартапа Space Cargo Unlimited. Исследователи решили таким образом лучше разобраться с процессом старения, ферментации и уровнем образования пузырьков.
В ходе слепого тестирования вкуса в марте 12 специалистов из Института вина и винных исследований в Бордо сравнивали вино из бутылки, побывавшей в космосе, с тем же вином, остававшимся на Земле. По их словам, небольшая разница во вкусе присутствует, но ее трудно описать. Один из экспертов счел, что вино, оставшееся на Земле, кажется "несколько более молодым", а космическая версия кажется "более мягкой и ароматной".
Для продажи космического вина Christie's проведет частный аукцион. Победитель вместе с выигранной бутылкой получит набор, в который входит земная бутылка того же урожая, а также графин, бокалы и штопор, вырезанный из метеорита. Вино будет высавлено на продажу в деревянном сундуке ручной узры которого вдохновлены вселенной «Звездного пути» и книгами Жюля .Венра. Остальныеже бутылки из дюжины, которые побывали в космосе, остаются закрытыми и продавать их не планируют, сообщает Christie's. «Я надеюсь, что они решат его выпить, но, возможно, не сразу, - говорит Типтри. - Это вино на пике употребления, и, вероятно, его вкус сохранится два-три десятилетия».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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