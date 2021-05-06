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Вино с орбиты продадут за $1 миллион

Вино с орбиты продадут за $1 миллион (5 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Космическое путешествие   аукцион   космическое вино   любопытно   мкс   новости   познавательно   
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Бутылка красного вина Petrus 2000 в ноябре 2019 года побывала на космической орбите в составе партии из 12 аналогичных бутылок. По мнению экспертов, "космическое вино" отличается великолепным вкусом. Скоро бутылка Petrus 2000 будет выставлена на аукционе, организаторы которого планируют выручить за него около $1 миллиона.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Космическое путешествие   аукцион   космическое вино   любопытно   мкс   новости   познавательно   
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Вася 59 минут назад
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Сергей Полчаса назад
вкус изменился, как именно? не знаю, как это описать. Сказал профессиональный сомелье.

В машине что то не обычно работает, даже не знаю, как это описать. Сказал профессиональный автомеханик.
В этой музыке один из инструментов играет по другому. Какой именно, не могу понять. Сказал профессиональный дирижер.
Эти другие интересные истории в сборнике "как впарить лохам куйню за миллион".
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