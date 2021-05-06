Вино с орбиты продадут за $1 миллион

Теперь одна из бутылок, изначально стоивоших $10 000 (750 тысяч рублей) каждая, будет продана на аукционе Christie's. По расчетам аукционистов, цена продажи составит около $1 миллиона.

По мнению международного директора департамента вина и спиртных напитков аукционнного дома Christie's Тима Трипти, космическое вино "созревало в уникальных условиях" при почти нулевой главитации на борту МКС. Вино, известное своей сложной ароматикой, содержит ароматы черешни, сигарного ящика и кожи. "Это очень гармоничное вино, способное великолепно стареть, именно поэтому оно было выбрано для эксперимента, - говорит он. - То, что оно вернулось на Землю, сохранив вкус, очень обнадеживает".

Вино было отправлено на орбиту силами космического стартапа Space Cargo Unlimited. Исследователи решили таким образом лучше разобраться с процессом старения, ферментации и уровнем образования пузырьков.