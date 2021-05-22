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Возможности российского "умного" прицела

Возможности российского "умного" прицела (3 фото)

Автор:
22 мая 2021 23:13
Метки: новинка   оружие   прицел   технологии   
511
3
IWT LF640 PRO — это тепловизионный, то есть универсальный прицел на все случаи жизни, кроме разве что стрельбы по холодным спортивным мишеням. Теплокровные цели он способен показать в любое время суток, в любых погодных условиях, даже если они частично скрыты растительностью и маскировкой.

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Метки: новинка   оружие   прицел   технологии   
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174
Андрей Час назад
Только стоит за 2.5 ляма...
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4k
Иван 3 часа назад
А почему не православный глонас? Или китайцы везде только гпс суют?
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47k
SAndre 6 часов назад
м.б. обнаружен по вайфаю
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14k
Corvus Corax 7 часов назад
Нипонил, скока стоит двумя патронами (один на пристрелку) попасть в кабана на 3 км ну не из СКС, но, хотя бы, с мосинки?
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