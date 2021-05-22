Возможности российского "умного" прицела

511
3
IWT LF640 PRO — это тепловизионный, то есть универсальный прицел на все случаи жизни, кроме разве что стрельбы по холодным спортивным мишеням. Теплокровные цели он способен показать в любое время суток, в любых погодных условиях, даже если они частично скрыты растительностью и маскировкой.
Прицел оснащен встроенным дальномером, работающим на дистанциях до 3,5 км. На расстояниях до 1200 м его работе не помешает даже не слишком густая растительность. Чтобы измерить дистанцию до цели, достаточно навести на нее прицел и нажать на кнопку дальномера. Здесь-то и начинается магия.
Встроенный баллистический вычислитель рассчитывает необходимую поправку на дальность стрельбы, и прицельная сетка на дисплее смещается соответствующим образом. И это лишь одна из многочисленных поправок. Высокоточные гироскопы и акселерометры позволяют рассчитать коррекцию на угол места цели (угол между линией цели и горизонтом оружия): баллистика пули, набирающей или теряющей высоту, различна.
Встроенная метеостанция (датчик температуры, давления и гигрометр) вносит свой вклад, делая поправки на сопротивление воздуха. GPS-приемник и встроенные карты сообщают вычислителю, если пуля полетит над водоемом, так как характеристики воздуха в этом случае особые. По протоколу Bluetooth прицел получает сводку о силе и направлении ветра от внешней метеостанции, ручной или закрепленной на рюкзаке, — готова поправка на ветер.
Все эти измерения и вычисления производятся в мгновение ока. Стрелку вовсе не обязательно об этом думать, равно как и читать эту статью. Достаточно просто нажать на спуск.
Встроенный баллистический вычислитель рассчитывает необходимую поправку на дальность стрельбы, и прицельная сетка на дисплее смещается соответствующим образом. И это лишь одна из многочисленных поправок. Высокоточные гироскопы и акселерометры позволяют рассчитать коррекцию на угол места цели (угол между линией цели и горизонтом оружия): баллистика пули, набирающей или теряющей высоту, различна.
Встроенная метеостанция (датчик температуры, давления и гигрометр) вносит свой вклад, делая поправки на сопротивление воздуха. GPS-приемник и встроенные карты сообщают вычислителю, если пуля полетит над водоемом, так как характеристики воздуха в этом случае особые. По протоколу Bluetooth прицел получает сводку о силе и направлении ветра от внешней метеостанции, ручной или закрепленной на рюкзаке, — готова поправка на ветер.
Все эти измерения и вычисления производятся в мгновение ока. Стрелку вовсе не обязательно об этом думать, равно как и читать эту статью. Достаточно просто нажать на спуск.
Прицел IWT LF640 PRO работает под управлением операционной системы Linux и по вычислительной мощности заткнет за пояс мощный смартфон. Под стать железу и функционал устройства, который вовсе не исчерпывается автоматическим расчетом баллистики.
Прицел ведет видеозапись момента выстрела. Это может быть полезно как в тренировочных целях (проанализировать собственную технику прицеливания, показать запись тренеру), так и в качестве доказательства правомерности своих действий, если прибор используется военными или полицейскими подразделениями. Видеоизображение с тепловизионного сенсора можно в реальном времени транслировать на внешний дисплей или смартфон по Wi-Fi. Прицел находит общий язык с гаджетами на iOS, Android и Windows Phone.
В момент прицеливания прибор рассчитывает координаты цели, опираясь на данные встроенного магнитного компаса, дальномера, GPS-приемника и угломера. Значение этой функции трудно переоценить: разыскать в сумерки или непогоду кабана, упавшего за 500 м на пересеченной местности, — задача едва ли не более сложная, чем совершить точный выстрел.
Прицелы IWT могут самостоятельно выследить для вас цель с помощью функции распознавания движения. В случае появления движущегося объекта в поле зрения устройство оповестит стрелка с помощью виброзвонка на наручном пульте управления прицелом. Пульт, внешне напоминающий часы, дублирует органы управления, расположенные на корпусе прибора. С его помощью намного удобнее пользоваться экранным меню.
Продвинутые модели прицелов оснащаются системой опознавания «свой-чужой» и средствами обнаружения облучения дальномером. При этом сам прицел защищен от обнаружения приборами ночного видения, тепловизорами, радиолокационным оборудованием и новомодными SWIR-устройствами, работающими в коротковолновом инфракрасном диапазоне.
Винтовка, оснащенная прицелом IWT, пристреливается одним патроном: анализируя изображение пулевого отверстия в мишени, компьютер с первого раза вносит необходимые поправки в программу. Разумеется, баллистика пули зависит и от модели винтовки, и от типа патрона. В памяти устройства можно хранить настройки для восьми винтовок с тремя типами патрона для каждой, если пользователю необходимо быстро переставлять прицел с одного оружия на другое.
Прицел ведет видеозапись момента выстрела. Это может быть полезно как в тренировочных целях (проанализировать собственную технику прицеливания, показать запись тренеру), так и в качестве доказательства правомерности своих действий, если прибор используется военными или полицейскими подразделениями. Видеоизображение с тепловизионного сенсора можно в реальном времени транслировать на внешний дисплей или смартфон по Wi-Fi. Прицел находит общий язык с гаджетами на iOS, Android и Windows Phone.
В момент прицеливания прибор рассчитывает координаты цели, опираясь на данные встроенного магнитного компаса, дальномера, GPS-приемника и угломера. Значение этой функции трудно переоценить: разыскать в сумерки или непогоду кабана, упавшего за 500 м на пересеченной местности, — задача едва ли не более сложная, чем совершить точный выстрел.
Прицелы IWT могут самостоятельно выследить для вас цель с помощью функции распознавания движения. В случае появления движущегося объекта в поле зрения устройство оповестит стрелка с помощью виброзвонка на наручном пульте управления прицелом. Пульт, внешне напоминающий часы, дублирует органы управления, расположенные на корпусе прибора. С его помощью намного удобнее пользоваться экранным меню.
Продвинутые модели прицелов оснащаются системой опознавания «свой-чужой» и средствами обнаружения облучения дальномером. При этом сам прицел защищен от обнаружения приборами ночного видения, тепловизорами, радиолокационным оборудованием и новомодными SWIR-устройствами, работающими в коротковолновом инфракрасном диапазоне.
Винтовка, оснащенная прицелом IWT, пристреливается одним патроном: анализируя изображение пулевого отверстия в мишени, компьютер с первого раза вносит необходимые поправки в программу. Разумеется, баллистика пули зависит и от модели винтовки, и от типа патрона. В памяти устройства можно хранить настройки для восьми винтовок с тремя типами патрона для каждой, если пользователю необходимо быстро переставлять прицел с одного оружия на другое.
Ноу-хау, которыми напичкан прицел IWT LF640 PRO, касаются не только программных алгоритмов. Важнейшая технология, лежащая в основе прицелов IWT, — подвижный тепловизионный сенсор. В прицелах классической компоновки сенсор располагается неподвижно относительно корпуса, при этом, вращая колесо фокусировки, стрелок перемещает оптические компоненты системы.
В прицелах IWT высокочувствительный сенсор разрешением 640? х 480 располагается на подвижном основании, а оптические элементы закреплены жестко. Во-первых, это дает большую точность механизма фокусировки: перемещать невесомый сенсор легче, чем тяжелые германиевые линзы, поэтому точность его позиционирования достигает 17 микрон.
Во-вторых, подвижный сенсор и статичная оптика делают прицел намного более надежным и универсальным. Дело в том, что тепловизионный сенсор — это очень хрупкое устройство, которое, будучи жестко связанным с корпусом прицела и, соответственно, винтовки, может легко сломаться от отдачи. Поэтому классические тепловизионные прицелы невозможно применять на крупнокалиберных винтовках. В прицеле IWT подвижный сенсор располагается на гидроамортизаторе, который гасит перегрузки при выстреле. Крупный калибр для такого прицела не проблема. Наконец, со всеми своими функциями прицел IWT LF640 PRO весит всего 850 г и имеет сравнительно скромные габариты.
Рассказ о «волшебном» прицеле вызвает у многих, стреляющих и не стреляющих, улыбку: мол, если устройство все делает за стрелка, о каком мастерстве снайпера можно говорить? По мнению Сергея Мироничева, такой подход можно исповедовать до первой реальной боевой операции или даже охоты. «Увидев перед собой живого противника или даже просто зверя, человек забывает до 90% своих знаний и навыков, — говорит опытный военный и охотник. — Тут уж не до расчетов и видеосъемок, не забыть бы дыхание задержать». Поэтому сомневаться в востребованности автоматических прицельных комплексов не приходится.
В прицелах IWT высокочувствительный сенсор разрешением 640? х 480 располагается на подвижном основании, а оптические элементы закреплены жестко. Во-первых, это дает большую точность механизма фокусировки: перемещать невесомый сенсор легче, чем тяжелые германиевые линзы, поэтому точность его позиционирования достигает 17 микрон.
Во-вторых, подвижный сенсор и статичная оптика делают прицел намного более надежным и универсальным. Дело в том, что тепловизионный сенсор — это очень хрупкое устройство, которое, будучи жестко связанным с корпусом прицела и, соответственно, винтовки, может легко сломаться от отдачи. Поэтому классические тепловизионные прицелы невозможно применять на крупнокалиберных винтовках. В прицеле IWT подвижный сенсор располагается на гидроамортизаторе, который гасит перегрузки при выстреле. Крупный калибр для такого прицела не проблема. Наконец, со всеми своими функциями прицел IWT LF640 PRO весит всего 850 г и имеет сравнительно скромные габариты.
Рассказ о «волшебном» прицеле вызвает у многих, стреляющих и не стреляющих, улыбку: мол, если устройство все делает за стрелка, о каком мастерстве снайпера можно говорить? По мнению Сергея Мироничева, такой подход можно исповедовать до первой реальной боевой операции или даже охоты. «Увидев перед собой живого противника или даже просто зверя, человек забывает до 90% своих знаний и навыков, — говорит опытный военный и охотник. — Тут уж не до расчетов и видеосъемок, не забыть бы дыхание задержать». Поэтому сомневаться в востребованности автоматических прицельных комплексов не приходится.
Источник:
Ссылки по теме:
- Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута
- Технологии, которые лучше бы никогда не существовали
- 10 профессий, которые скоро станут практически не нужны
- Колумбийский грабитель отнимал телефоны у туристов, но пользовался при этом дорогостоящим оружием
- 10 уникальных разработок военного оружия будущего
Метки: новинка оружие прицел технологии
30
Понравилось30
Новости партнёров