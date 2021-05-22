Возможности российского "умного" прицела

Прицел IWT LF640 PRO работает под управлением операционной системы Linux и по вычислительной мощности заткнет за пояс мощный смартфон. Под стать железу и функционал устройства, который вовсе не исчерпывается автоматическим расчетом баллистики.



Прицел ведет видеозапись момента выстрела. Это может быть полезно как в тренировочных целях (проанализировать собственную технику прицеливания, показать запись тренеру), так и в качестве доказательства правомерности своих действий, если прибор используется военными или полицейскими подразделениями. Видеоизображение с тепловизионного сенсора можно в реальном времени транслировать на внешний дисплей или смартфон по Wi-Fi. Прицел находит общий язык с гаджетами на iOS, Android и Windows Phone.



В момент прицеливания прибор рассчитывает координаты цели, опираясь на данные встроенного магнитного компаса, дальномера, GPS-приемника и угломера. Значение этой функции трудно переоценить: разыскать в сумерки или непогоду кабана, упавшего за 500 м на пересеченной местности, — задача едва ли не более сложная, чем совершить точный выстрел.



Прицелы IWT могут самостоятельно выследить для вас цель с помощью функции распознавания движения. В случае появления движущегося объекта в поле зрения устройство оповестит стрелка с помощью виброзвонка на наручном пульте управления прицелом. Пульт, внешне напоминающий часы, дублирует органы управления, расположенные на корпусе прибора. С его помощью намного удобнее пользоваться экранным меню.



Продвинутые модели прицелов оснащаются системой опознавания «свой-чужой» и средствами обнаружения облучения дальномером. При этом сам прицел защищен от обнаружения приборами ночного видения, тепловизорами, радиолокационным оборудованием и новомодными SWIR-устройствами, работающими в коротковолновом инфракрасном диапазоне.



Винтовка, оснащенная прицелом IWT, пристреливается одним патроном: анализируя изображение пулевого отверстия в мишени, компьютер с первого раза вносит необходимые поправки в программу. Разумеется, баллистика пули зависит и от модели винтовки, и от типа патрона. В памяти устройства можно хранить настройки для восьми винтовок с тремя типами патрона для каждой, если пользователю необходимо быстро переставлять прицел с одного оружия на другое.