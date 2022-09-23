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В США мужчина подмешивал слабительное в лекарство пасынка

В США мужчина подмешивал слабительное в лекарство пасынка

Автор:
23 сентября 2022 08:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   издевательство   люди   мужчина   подросток   
387
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54-летний Крейг Алан Риппл из штата Флорида, США, оказался в тюрьме из-за того, что подмешивал слабительное в ежедневные лекарства пасынка.

Юный житель Флориды (США), живший с мамой и отчимом, ежедневно принимал лекарства для лечения расстройства настроения и поведения.


Но в какой-то момент 14-летний подросток заметил, что приём таблеток сопровождается неприятными симптомами — постоянной диареей и сильными болями в животе. Мама пыталась помочь сыну, в результате чего он прошёл немало не доставляющих радости процедур (например, колоноскопию). Но диарея продолжалась, и женщина заподозрила, что виновником неприятностей может быть Крейг Алан Риппл — её супруг и отчим подростка.

Установив в доме камеры видеонаблюдения, дама убедилась, что 54-летний муж постоянно добавляет слабительные таблетки к таблеткам сына.


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Однако, этим хулиганства не ограничивались. Крейг прятал личные вещи жены и пасынка, чтобы потом полюбоваться на то, как они ищут пропажу и злятся. Также мужчина лил воду в кровати, чтобы все рассердились на домашних питомцев, якобы справивших нужду. Конечно, после таких открытий жена обратилась в полицию.


Во время расследования и на суде Крейг не смог толком объяснить свои поступки. В итоге мужчина был признан виновным в жестоком обращении с ребёнком, а также в действиях, вызывающих психологический стресс в семье.


Крейга приговорили к 14 месяцам тюремного заключения, плюс он обязан посещать курсы по воспитанию детей и не иметь контактов с пострадавшим подростком.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   в мире   издевательство   люди   мужчина   подросток   
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14  комментариев
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6k
Том Сойер 57 минут назад
Да вы на рожу его тупую посмотрите, там же на лбу большими буквами написано - ДОЛПАЙОП.
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132
topersk 8 минут назад
лекарства для лечения расстройства настроения и поведения.
==============
ну так все знают что от них только вред
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261
Liberman 9 минут назад
подмешивал и приговаривая: "пусть знает,малолетний ЛГБТ-шник, зачем мужику жопа нужна".
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555k
АРОН 15 минут назад
Отбитый дебил!
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132
topersk АРОН 6 минут назад
в действиях, вызывающих психологический стресс в семье.......приговорили..... =========================
у нас так каждУЮ 2-ю можно сажать
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414
Миха 24 минуты назад
Юный житель Флориды (США) ... ежедневно принимал лекарства для лечения расстройства настроения и поведения.
---
отчего-то вспомнилась гимнастка, олимпийская чемпионка, накаченная этими таблетками по самое немогу!
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414
Миха Полчаса назад
ну и накуя мне про это знать?
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479
Вася 37 минут назад
"а также в действиях, вызывающих психологический стресс в семье"
А что, есть такая статья у них?
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132
topersk Вася 6 минут назад
у них законодательство гибкое - можно всё, что угодно, если это на пользу правосудию
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19k
ЦСКА 38 минут назад
"Жизнь этого парня" Очень неплохой фильмец, про то как мать одиночка вышла замуж за е.б.а.ната....
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29k
BuG 46 минут назад
Если в башне по..нь, то что еб..нь, что не еб..нь.
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8k
Борис Карабанов Час назад
За что? Это же обычный американский юмор. Шутят они так.
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363
Javier Борис Карабанов 46 минут назад
Ну ну...
Ссылка youtu.be
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6k
Roman Час назад
Ссылка www.youtube.com
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