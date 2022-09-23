В США мужчина подмешивал слабительное в лекарство пасынка

54-летний Крейг Алан Риппл из штата Флорида, США, оказался в тюрьме из-за того, что подмешивал слабительное в ежедневные лекарства пасынка.
Юный житель Флориды (США), живший с мамой и отчимом, ежедневно принимал лекарства для лечения расстройства настроения и поведения.
Но в какой-то момент 14-летний подросток заметил, что приём таблеток сопровождается неприятными симптомами — постоянной диареей и сильными болями в животе. Мама пыталась помочь сыну, в результате чего он прошёл немало не доставляющих радости процедур (например, колоноскопию). Но диарея продолжалась, и женщина заподозрила, что виновником неприятностей может быть Крейг Алан Риппл — её супруг и отчим подростка.
Установив в доме камеры видеонаблюдения, дама убедилась, что 54-летний муж постоянно добавляет слабительные таблетки к таблеткам сына.
Однако, этим хулиганства не ограничивались. Крейг прятал личные вещи жены и пасынка, чтобы потом полюбоваться на то, как они ищут пропажу и злятся. Также мужчина лил воду в кровати, чтобы все рассердились на домашних питомцев, якобы справивших нужду. Конечно, после таких открытий жена обратилась в полицию.
Во время расследования и на суде Крейг не смог толком объяснить свои поступки. В итоге мужчина был признан виновным в жестоком обращении с ребёнком, а также в действиях, вызывающих психологический стресс в семье.
Крейга приговорили к 14 месяцам тюремного заключения, плюс он обязан посещать курсы по воспитанию детей и не иметь контактов с пострадавшим подростком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну так все знают что от них только вред
у нас так каждУЮ 2-ю можно сажать
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отчего-то вспомнилась гимнастка, олимпийская чемпионка, накаченная этими таблетками по самое немогу!
А что, есть такая статья у них?