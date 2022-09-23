В США мужчина подмешивал слабительное в лекарство пасынка

Юный житель Флориды (США), живший с мамой и отчимом, ежедневно принимал лекарства для лечения расстройства настроения и поведения.



Но в какой-то момент 14-летний подросток заметил, что приём таблеток сопровождается неприятными симптомами — постоянной диареей и сильными болями в животе. Мама пыталась помочь сыну, в результате чего он прошёл немало не доставляющих радости процедур (например, колоноскопию). Но диарея продолжалась, и женщина заподозрила, что виновником неприятностей может быть Крейг Алан Риппл — её супруг и отчим подростка.

Установив в доме камеры видеонаблюдения, дама убедилась, что 54-летний муж постоянно добавляет слабительные таблетки к таблеткам сына.