Любитель змей показал своего радужного питона

Директор парка змей и рептилий в Калифорнии Джей Брюэр довольно часто публикует в сети видео, в которых рассказывает о своих питомцам. В одном из последних роликов он познакомил пользователей сети с крупным питоном, окрас которого завораживает и приковывает к себя взгляд.

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Красивый и спокойный, но только пока сытый