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Любитель змей показал своего радужного питона

Любитель змей показал своего радужного питона (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 13:29
Сообщество : Животные
Метки: видео   змея   интересно   окрас   питон   радужный питон   
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Директор парка змей и рептилий в Калифорнии Джей Брюэр довольно часто публикует в сети видео, в которых рассказывает о своих питомцам. В одном из последних роликов он познакомил пользователей сети с крупным питоном, окрас которого завораживает и приковывает к себя взгляд.

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Метки: видео   змея   интересно   окрас   питон   радужный питон   
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Barachek_Obachek 2 часа назад
Красавец
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289
Sandmann 2 часа назад
Классный червячок!... Но ну его...
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