Любитель змей показал своего радужного питона

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Директор парка змей и рептилий в Калифорнии Джей Брюэр довольно часто публикует в сети видео, в которых рассказывает о своих питомцам. В одном из последних роликов он познакомил пользователей сети с крупным питоном, окрас которого завораживает и приковывает к себя взгляд.
Красивый и спокойный, но только пока сытый
Бонус: Максимальная броня
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