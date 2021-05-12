А затем решил записать видео. "Привет, я Коннор, он же 10 Guy, он же Стоунер Стэнли, он же укуренный парень. Прошло десять лет с тех пор, как я стал мемом. Подумал, что сейчас самое подходящее время, чтобы выйти из тени и, возможно, слегка приоткрыть кулисы в жизнь человека, ставшего интернет-приколом", - говорит он в ролике-приветствии.