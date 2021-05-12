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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 327 постов • 206 подписчиков подписаться
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Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году

Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году (13 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 12:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: 10 Guy   Stoner Stanley   видео   интересно   мем   не хочу не буду   стенли   фотожабы   
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Иногда люди становятся знаменитыми благодаря не самому удачному фото. Это случилось и с парнем, чей снимок попал в Сеть и мгновенно стал мемом в 2011 году. Свои фото товарищ разместил на Reddit Никто не знал, как зовут этого чувака, который выглядел как принявший на грудь или укуренный. Спустя 10 лет парень рассказал историю появления тех фотографий.

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Метки: 10 Guy   Stoner Stanley   видео   интересно   мем   не хочу не буду   стенли   фотожабы   
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9  комментариев
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9k
Леонович 56 минут назад
Как то пофиг, что да как с этим наркоманом.
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13k
Serg2001 2 минуты назад
Уже и до платных мемов додумались. (( Всё идёт к тому, что в итоге даже слово"интернет" нельзя будет произносить бесплатно.
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960
докладчик в угол 5 минут назад
Всему виной испанская жара!
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4k
alex 23 минуты назад
и зачем на фишках наркоманское ипалло?
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25k
Рулон Обоев Полчаса назад
По нашей шкале это только 2, вы нашу 10 еще не видели...слабаки.
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1k
Andreaqa 53 минуты назад
Wasted!
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