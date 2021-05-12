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Иногда люди становятся знаменитыми благодаря не самому удачному фото. Это случилось и с парнем, чей снимок попал в Сеть и мгновенно стал мемом в 2011 году. Свои фото товарищ разместил на Reddit Никто не знал, как зовут этого чувака, который выглядел как принявший на грудь или укуренный. Спустя 10 лет парень рассказал историю появления тех фотографий.
Попытки обнаружить героя этих фото в других соцсетях не дали результата. Сам он также не стал распространяться о том, кто он, где живет и чем занимается. Между тем, его снимки сразу стали вирусными.
В англоязычном сегменте его стали идентифицировать под именем "10 Guy" (десятка в этом случае обозначала высшую степень наркотического опьянения) или Stoner Stanley. А в Рунете он проходил как "укуренный" или парень под именем "не хочу, не буду".
На основе его фото создали кучу фотожаб и мемов. Спустя 10 лет, в начале мая нынешнего года интернет-герой сам решил раскрыть личность в своём блоге. Сначала он обозначился в Твиттере, обзаведясь там официальным аккаунтом.
"Да, это я. 10 лет прошло для [10] Guy.
Оригинал мема [10] Guy в скором времени будет выпущен в виде NFT.
Следите за мной."
Оригинал мема [10] Guy в скором времени будет выпущен в виде NFT.
Следите за мной."
А затем решил записать видео. "Привет, я Коннор, он же 10 Guy, он же Стоунер Стэнли, он же укуренный парень. Прошло десять лет с тех пор, как я стал мемом. Подумал, что сейчас самое подходящее время, чтобы выйти из тени и, возможно, слегка приоткрыть кулисы в жизнь человека, ставшего интернет-приколом", - говорит он в ролике-приветствии.
На вопрос, почему он так долго не раскрывал своего имени, Коннор отвечает так: «Когда мем стал расходиться, мне было 18 лет, я только поступил в университет. Тогда я немного беспокоился по этому поводу, вдруг это повлияет на мою учёбу или карьеру».
Раскрыть себя парень решил на волне успеха мемов с его фото. Сейчас он планирует не только начать получать доходы с цифровизации своих фото, но и скорее всего примет предложение от производителей настольных и компьютерных игр, которые хотят сделать его главным героем одной из "бродилок". Кроме этого, парню поступают предложения о сотрудничестве с компанией, производящей снеки. Если Коннор согласится, то под него запустят целый бренд закусок.
Кстати, многие из пользователей Сети до сих пор уверены, что фото "укурка" не имеет ничего общего с этим самым Коннором, а является снимком молодого Тарантино. Герой мемов говорит, что привык к подобным сравнениям и они его только веселят.
Если бы знал Коннор, сколько мемов с ним гуляет в Рунете, наверное, возгордился бы еще больше.
Что же касается самых первых фото, благодаря которым он стал знаменитым, герой рассказывает, что ни наркотики, ни алкоголь тут не виноваты. Все дело в сильной испанской жаре и плохой вентиляции.
Героям мемов монетизировать свою популярность удается редко, ведь их снимки, которые становились вирусными, появлялись в Сети в то время, когда мало кто понимал, как можно заработать на своей интернет-славе. Только в 2021 году у таких ребят появился шанс отбить хотя бы часть упущенного с помощью невзаимозаменяемых токенов. Звезды интернета могут продать токен в единственном экземляре. Покупатель при этом получает цифровой сертификат, подтверждающий право на владение активом.
Так поступила, к примеру, девочка-катастрофа, Зои Рот, которая продала токен со своим знаменитым детским снимком, сделанным во время пожара, за 372 тысяч долларов. Брайан-неудачник на своем снимке 16-летней давности сумел заработать 20 эфиров (44 тысячи долларов). Так что паниковать, когда ваше не самое лучшее фото попадает в соцсети, не стоит - вдруг через несколько лет оно принесет неплохие дивиденды? (шутка).
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