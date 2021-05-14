FISHKINET
Сообщество Юмор 12269 постов • 2644 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
17&nbsp;повседневных мелочей, которые раздражают

17 повседневных мелочей, которые раздражают (18 фото)

Автор:
14 мая 2021 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   мелочи жизни   подборка   раздражение   фото   
1189
18

Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   мелочи жизни   подборка   раздражение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Nikita 2 часа назад
Может, есть какой-то кулинарный секрет, чтобы такого не случалось?


После варки слить горячую воду, залить ледяной, секунды через 2 слить (т.к. вода от ёмкости и яиц нагревается) и снова залить ледяную
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
250
Татьяна Час назад
Хоспадя, если автора приводят в отчаяние такие мелочи, то что с ним будет, когда он столкнется с настоящей неприятностью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 2 часа назад
Ну яйцо надо резко охлаждать после варки, пару раз при этом воду сменив.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время У этих людей явные проблемы с памятью У этих людей явные проблемы с памятью 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей Пятничный юмор: картинки, комменты, шутки Пятничный юмор: картинки, комменты, шутки
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

818364



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера
1
63
Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
1
41
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
0
43
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
1
27
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#автомир#красота#картинки#фотографии#прикол#авто аварии#авария дня
#Юмор#факты#животные#подборка#автомобили#СССР#шоу бизнес#природа#прикольные#знаменитости
#интересно#интересное#люди#актеры#дтп#сша#Разное#аварии#в мире#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться