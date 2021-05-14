Конечно, все люди очень разные, но есть то, что нас объединяет: обилие мелких и довольно безобидных вещей, которые почему-то дико раздражают. Не важно, сколько вам лет, откуда вы и в каком сейчас настроении — при виде запутавшихся наушников, сползшей простыни или плохо открывающейся упаковки вы наверняка подумаете: «ААА! Ну почему это снова случилось?». Давайте проверим — можете ставить галочки, увидев знакомые пункты!

Когда аккуратно моешь руки, а рукав всё равно намокает