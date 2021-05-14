Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.
Конечно, все люди очень разные, но есть то, что нас объединяет: обилие мелких и довольно безобидных вещей, которые почему-то дико раздражают. Не важно, сколько вам лет, откуда вы и в каком сейчас настроении — при виде запутавшихся наушников, сползшей простыни или плохо открывающейся упаковки вы наверняка подумаете: «ААА! Ну почему это снова случилось?». Давайте проверим — можете ставить галочки, увидев знакомые пункты!
Когда аккуратно моешь руки, а рукав всё равно намокает
И вот как я должен это читать?
Кажется, даже если захочешь сделать такое с ключами специально, у тебя не получится
Самое ужасное, что это происходит именно тогда, когда у тебя в руках куча всяких вещей.
Вечная классика, которая бесит с прежней силой
Я бы хотел кусочек с розочкой… А, ну ладно.
Бумажки на баночках. Каждый, каждый раз!
Что ж, с десертом я закончила, спасибо
И снова дико раздражающая этикетка
Под этим фото, кстати, поделились полезным советом: если погреть этикетку феном, то она будет гораздо лучше отклеиваться.
Когда старательно точишь карандаш и вдруг видишь это
Часть вкусной глазури осталась на бумажке
В дождливую погоду я не очень люблю свои очки
Дурацкие бугорки, которые появляются на вещах с молнией
Стирательные резинки, вообще не исправляющие ситуацию
Очень бесило, что ночью постоянно съезжают простыни, и мне дали отличный совет
«Купи простыню на резинке!» — сказали мне.
Момент отчаяния, когда с твоей мороженкой происходит вот это
Может, есть какой-то кулинарный секрет, чтобы такого не случалось?
И снова коварная молния
Главное, помните: всё это мелочи, из-за которых никогда не стоит расстраиваться!
Источник:
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После варки слить горячую воду, залить ледяной, секунды через 2 слить (т.к. вода от ёмкости и яиц нагревается) и снова залить ледяную