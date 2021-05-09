Вот так выглядит дружба!

Найти настоящего друга — большая удача.
Мы все знаем, что друзья должны поддерживать друг друга, помогать в важных делах, делить с нами горе, радости и прочие глобальные вещи. Но часто настоящая близкая дружба проявляется в мелочах: снять для подруги красивый кадр с отдыха, сделать забавный подарок или даже взять в поездку картонную фигуру друга, чтобы ему было не так обидно. Из таких проявлений заботы и складывается самая крепкая дружба!
Подруга прячется за надувным лебедем и держит его так, чтобы он классно смотрелся на фото
Парни взяли в поездку картонную фигуру своего друга, который не смог к ним присоединиться
Сегодня особенный день, и моя подруга устроила для меня праздник
Ровно год назад я рассталась со своим ужасным бойфрендом!
Друзья всегда придут на помощь, когда надо сделать эффектное фото с пиццей
Если и доводить подругу до слёз, то только так
Сегодня ребята вдруг подарили мне новую приставку, чтобы я смог наконец к ним присоединиться.
Парень стесняется заниматься в зале, и его друг надевает нелепые наряды, чтобы всех отвлечь
Дружба — это всегда смотреть игру вместе
Если все друзья за тобой повторяют — это почётно!
Купил круглые очки, но моей девушке они не понравились, и я отдал их бабушке. Все её подруги в итоге купили такие же очки! Теперь они выглядят так, как будто вот-вот выпустят самый крутой альбом года.
Муж и его друзья каждый год устраивают тематическую бородатую фотосессию
Мой друг проехал 70 километров, чтобы привезти мне хот-дог
Мы с подругой не виделись три месяца, и накопилось много новостей
Чтобы ввести друг друга в курс дела, каждая из нас подготовила подробную презентацию о всех важных событиях.
Так выглядит настоящая дружба, и как же здорово, что она и правда существует.
Источник:
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