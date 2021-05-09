Вот так выглядит дружба!

Мы все знаем, что друзья должны поддерживать друг друга, помогать в важных делах, делить с нами горе, радости и прочие глобальные вещи. Но часто настоящая близкая дружба проявляется в мелочах: снять для подруги красивый кадр с отдыха, сделать забавный подарок или даже взять в поездку картонную фигуру друга, чтобы ему было не так обидно. Из таких проявлений заботы и складывается самая крепкая дружба!

Подруга прячется за надувным лебедем и держит его так, чтобы он классно смотрелся на фото