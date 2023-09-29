"Я была панком": Анджелина Джоли рассказала о материнстве и своей темной стороне

"Я не хочу быть великим дизайнером. Но я хочу создать пространство, которое поможет в этом другим", - рассказала звезда о своем новом детище.

Ее цель - построить многофункциональное пространство, включающее дизайнерскую мастерскую, художественную галерею и кафе в сотрудничестве с организациями, оказывающими помощь беженцам.

Актриса стала матерью в 26 лет. "Вся моя жизнь изменилась. Рождение детей спасло меня и научило по-другому относиться к этому миру. Если бы я не хотела жить ради них, я бы давно ушла на дно", - поделилась Анджелина.