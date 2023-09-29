"Я была панком": Анджелина Джоли рассказала о материнстве и своей темной стороне

В интервью журналу Vogue Анджелина Джоли сказала, что материнство "спасло" ее от кризисов, и призналась, что в 48 лет она продолжает исследовать и раскрывать свою личность. Также актриса поведала...