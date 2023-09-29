"Я была панком": Анджелина Джоли рассказала о материнстве и своей темной стороне

В интервью журналу Vogue Анджелина Джоли сказала, что материнство "спасло" ее от кризисов, и призналась, что в 48 лет она продолжает исследовать и раскрывать свою личность. Также актриса поведала о своем новом проекте - творческом пространстве, в котором смогут процветать талантливые дизайнеры.
В недавнем интервью Анджелина призналась, что если бы не дети, то она давно бы погрузилась во тьму
"Я не хочу быть великим дизайнером. Но я хочу создать пространство, которое поможет в этом другим", - рассказала звезда о своем новом детище.
Ее цель - построить многофункциональное пространство, включающее дизайнерскую мастерскую, художественную галерею и кафе в сотрудничестве с организациями, оказывающими помощь беженцам.
Актриса стала матерью в 26 лет. "Вся моя жизнь изменилась. Рождение детей спасло меня и научило по-другому относиться к этому миру. Если бы я не хотела жить ради них, я бы давно ушла на дно", - поделилась Анджелина.
В 2002 году Джоли усыновила своего первого ребенка, Мэддокса Шивана Джоли-Питта, из сиротского приюта в Камбодже.
До этого судьбоносного решения актриса никогда не проявляла интереса к материнству.
"Странно, но я никогда не хотела иметь детей, - говорит она. Я никогда не хотела быть беременной. Я никогда не нянчила чужих детей. Я никогда не думала о себе, как о матери".
Двое ее детей, Захара (18 лет) и Пакс (19 лет), участвуют в модном и благотворительном проекте
В 2005 году Джоли удочерила дочь Захару Марли Джоли-Питт, а в следующем году забеременела Шайло Нувель Джоли-Питт.
В 2007 году она и Брэд Питт усыновили Пакса Тьена Джоли-Питта. В следующем году супруги объявили о том, что ждут близнецов, и у них родились Нокс Леон и Вивьен Маршелин Джоли-Питт.
"Они лучше меня, потому что все мы хотим, чтобы наши дети были такими. Конечно, как мать, я даю им безопасность и стабильность. Но я также и та, над кем они смеются, и я вижу, как они перенимают многие аспекты нашей семьи".
Ее старшая дочь Захара, студентка колледжа Спелмана, помогла определиться с местом ателье. Выбор пал на двухэтажное, покрытое граффити здание в Нью-Йорке, которое раньше принадлежало Энди Уорхолу. Она также предложила сшить для своей матери шелковое платье в пастельных оттенках.
За последнее десятилетие Джоли развелась с Брэдом Питтом и перенесла профилактическую мастэктомию
Последние годы были сложными для актрисы. Ее развод с Брэдом Питтом, с которым она познакомилась в 2004 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", стал достоянием прессы в 2016 году.
Кроме того, в 2013 году Джоли была проведена превентивная двойная мастэктомия. Врачи определили, что риск развития рака молочной железы у нее составляет 87% из-за дефектного гена BRCA1.
"В последнее время я чувствую себя подавленно. Мне кажется, вот уже десять лет я не чувствую себя самой собой", - сказала бывший посол доброй воли ООН по делам беженцев.
Она берет все меньше ролей и соглашается только на те проекты, которые не требуют длительных съемок. Последний ее фильм - "Вечные", вышедший в 2021 году.
"В свои 48 лет я все еще изучаю себя. Вероятно, я нахожусь в переходном периоде как личность".
Знаменитость подтверждает, что ее бунтарское прошлое было "тяжелым и темным", и она гордится тем, что выжила.
"В юности я была довольно мрачной. Я была панком, а не модницей. Ходила по магазинам, резала вещи, прожигала сигаретами в них маленькие дырочки. Это был мой подростковый возраст, и я бы не променяла его ни на что другое. Может быть, эта часть меня хочет взбунтоваться".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну, 13% всё-таки больше чем 0%.
Источник:
В интервью журналу Vogue Анджелина Джоли сказала, что материнство "спасло" ее от кризисов, и призналась, что в 48 лет она продолжает исследовать и раскрывать свою личность. Также актриса поведала...