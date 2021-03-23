В 16 лет на Наталью обрушилась всесоюзная слава, когда на экраны вышла сказка Александра Роу "Морозко". Обворожительная девушка ещё снималась в нескольких фильмах, но решила не связывать свою жизнь с киноиндустрией, а ушла в балет. С 1969 года Наталья танцевала в балетной труппе Большого театра. Сначала в массовке, но со временем стала солисткой.



Всего один раз красавица была замужем за известным композитором Виктором Лебедевым (мужчина скончался 11 марта 2021 года в 86 лет), уведя его из семьи. В 1981 году родился её единственный ребёнок – сын Алексей.