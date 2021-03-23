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72-летняя Наталья Седых сейчас живёт в Москве. Встретившись с журналистами, она ответила на вопросы о своей жизни, сыне и недавно умершем муже.
В 16 лет на Наталью обрушилась всесоюзная слава, когда на экраны вышла сказка Александра Роу "Морозко". Обворожительная девушка ещё снималась в нескольких фильмах, но решила не связывать свою жизнь с киноиндустрией, а ушла в балет. С 1969 года Наталья танцевала в балетной труппе Большого театра. Сначала в массовке, но со временем стала солисткой.
Всего один раз красавица была замужем за известным композитором Виктором Лебедевым (мужчина скончался 11 марта 2021 года в 86 лет), уведя его из семьи. В 1981 году родился её единственный ребёнок – сын Алексей.
Всего один раз красавица была замужем за известным композитором Виктором Лебедевым (мужчина скончался 11 марта 2021 года в 86 лет), уведя его из семьи. В 1981 году родился её единственный ребёнок – сын Алексей.
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Наталья рассказала, что прожила в браке с супругом 10 лет. Но находиться приходилось в разных городах, ведь он работал в Ленинграде, а она не могла бросить карьеру в Большом театре в Москве. Видимо поэтому композитор закрутил роман с другой женщиной, тоже балериной, и Наталья развелась с мужчиной.
Несмотря ни на что они остались друзьями, и даже в возрасте 17 лет Наталья отправила сына жить с отцом, чтобы мальчик получил мужское воспитание.
Несмотря ни на что они остались друзьями, и даже в возрасте 17 лет Наталья отправила сына жить с отцом, чтобы мальчик получил мужское воспитание.
Сейчас Алексею 39 лет. У него свой бизнес в Санкт-Петербурге, есть квартира.
В это же время Наталья Седых продолжает жить одна в Москве в хорошем районе в двухкомнатной квартире.
"Мне классно. Я наслаждаюсь жизнью нормального человека. Я так никогда не жила. Мне немного надо, чтобы порадоваться. Какой-то красивой "тряпке", какой-то новой шубке, общению с подругами, друзьями", – актриса и балерина не считает себя одинокой.
"Мне классно. Я наслаждаюсь жизнью нормального человека. Я так никогда не жила. Мне немного надо, чтобы порадоваться. Какой-то красивой "тряпке", какой-то новой шубке, общению с подругами, друзьями", – актриса и балерина не считает себя одинокой.
По словам женщины, она очень следит за своим внешним видом и даже к почтовому ящику не спускается без макияжа. Поддерживать своё лицо в хорошей форме ей помогают уколы с гиалуроновой кислотой.
Сын запретил артистке ездить на похороны отца, чтобы не подхватить коронавирус. Но женщина обещает обязательно посетить кладбище, где похоронили бывшего мужа.
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