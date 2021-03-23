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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4738 постов • 654 подписчика подписаться
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Настенька из сказки "Морозко" живет в одиночестве, делает уколы красоты и наслаждается покоем

Настенька из сказки "Морозко" живет в одиночестве, делает уколы красоты и наслаждается покоем (7 фото)

Автор:
23 марта 2021 12:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Морозко   Наталья Седых   актриса   балерина   балет   жизнь   шоу бизнес   
4457
7
72-летняя Наталья Седых сейчас живёт в Москве. Встретившись с журналистами, она ответила на вопросы о своей жизни, сыне и недавно умершем муже.
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Метки: Морозко   Наталья Седых   актриса   балерина   балет   жизнь   шоу бизнес   
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22  комментария
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
И отъехала у настеньки кукуха...
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825
Елена 5 минут назад
как плохо и не интересно написан пост
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10k
Борис Азачемвам 8 минут назад
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11k
Антон Семёныч 12 минут назад
Нет смешнее персонажей, чем бабушки которые стесняются своего возраста и начинают размалёвывать себе физиономии.
Ирина Алферова младше её всего на три года. Но она не стремится выглядеть муклой разукрашенной. Нужно уметь стареть красиво.
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6k
dikijjim 24 минуты назад
старость это не уродство это естественное состояние человека ,его просто надо принять и не делать с собой херни.
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890
Пихайло Полчаса назад
Хорошенькая!
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12k
Андрей Дядя 39 минут назад
а Чурикова Марфушу играла .
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6k
Влад 52 минуты назад
тепло ли тебе девица, тепло ли тебе с красненького?
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
И к чему это всё было сейчас? Зачем прошлое ворочить?
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12k
Serg2001 Час назад
При всём уважении, но её голос в фильме реально подбешивал... ))
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4k
x3matic Час назад
Зачем я это посмотрел?
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2k
Ям Час назад
Не хотел бы я услышать истерику её голосом.
Или визги во время секса
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25k
Лис 2 часа назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ей не хватает еще с десяток котов в квартиру
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44k
InfoVoin 2 часа назад
Так... о ней напомнили, а где там Лоза с мостиком, а то подзабывать стали).
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606
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Не тот случай, когда стареют красиво.
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28k
LEPA Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Видать,кислоту не той системы использует.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Я извиняюсь, конечно, но и в детстве киношное лицо Настенька не вызывало лично у меня симпатии из-за своей искусственности.
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1k
Алексей Едондер пуп 2 часа назад
Меня больше выбешивал её писклявый голосок...
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32k
семён 2 часа назад
Так... А где "лицо в хорошей форме"?
...Или имеется ввиду - в хорошей КРУГЛОЙ форме?
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104
робт 2 часа назад
так ей вроде как еще неделю назад бедненькой несчастной какие то "октябрята" ремонт делали, а сегодня уже на уколы красоты деньги есть
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