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Прохожих в Санкт-Петербурге осыпало дождем из искр

Прохожих в Санкт-Петербурге осыпало дождем из искр (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 16:56
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Санкт -Петербург   видео   дождь   искры   молния   
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Камера наблюдения сняла, как после удара молнии в железную конструкцию на прохожих посыпались искры. Инцидент произошел в среду, 19 мая, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна.

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Метки: 360подмосковье   Санкт -Петербург   видео   дождь   искры   молния   
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53k
pynh Час назад
Прохожих в Санкт-Петербурге осыпало дождем из искрПосмотреть
Прохожих в Санкт-Петербурге осыпало дождем из искр
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7k
Кенвуд Полчаса назад
Молния осколочно-фугасная, новое природное явление.
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19k
Андрей Иванов 56 минут назад
Какой-то дебил спилил молниезащиту с дома
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Alonso

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