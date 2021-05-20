Прохожих в Санкт-Петербурге осыпало дождем из искр

100
1
1
Камера наблюдения сняла, как после удара молнии в железную конструкцию на прохожих посыпались искры. Инцидент произошел в среду, 19 мая, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна.
К счастью, обошлось без пострадавших. Короткий, но очень впечатляющий ролик начал активно распространяться по сети.
Источник:
Ссылки по теме:
- Барнаульский таксист выжил благодаря второму подбородку после того, как неизвестные перерезали ему горло
- Ледоход уничтожил часть набережной и едва не задавил людей в Хабаровске
- В Якутске женщина задавила сотрудника автосервиса, перепутав педали
- Водитель такси в Воронеже, показавшийся пассажирке неадекватным, умер от инсульта
- Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля
14
Понравилось14
Новости партнёров