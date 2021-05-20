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"Не на ту напал!": В США мужчина попытался украсть девочку, но она дала отпор

"Не на ту напал!": В США мужчина попытался украсть девочку, но она дала отпор (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 12:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Девушка   интересное   мужчина   отпор   украл   фото   
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Средь бела дня в США мужчина на автомобиле подъехал к 11-летней девочке и попытался её украсть. Однако, девочка попыталась отбиться, вырвалась и убежала. Мужчина был задержан. Он уже успел перекрасить свой автомобиль, однако полицейские всё равно его схватили.

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Метки: Девушка   интересное   мужчина   отпор   украл   фото   
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9  комментариев
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6k
vitenok Полчаса назад
Вот таких полиция в США не отстреливает.
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338
Fevral 3 минуты назад
Мы живем в мире, где детям либо не место, либо их надо жесточайше контролировать, а не то...
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31k
Опаньки 9 минут назад
ранее был судим

что еще раз доказывает что с такими надо
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108
Елена Букреева 21 минуту назад
Суровая девочка играет на проезжей части и дерётся с мужиками. Куда мир катится ))
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478
Добрый Самаритянин Полчаса назад
К неграм его в камеру!
Но, тут ещё один момент присутствует. Полицию не смутило, что ребёнок ПРАКТИЧЕСКИ на проезжей части играет?
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