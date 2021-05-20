Средь бела дня в США мужчина на автомобиле подъехал к 11-летней девочке и попытался её украсть. Однако, девочка попыталась отбиться, вырвалась и убежала. Мужчина был задержан. Он уже успел перекрасить свой автомобиль, однако полицейские всё равно его схватили.
Полицейские американского города Уэст-Пенсакола, штат Флорида, задержали мужчину, который попытался украсть 11-летнюю девочку. Мужчина подъехал к девочке на белом автомобиле, подбежал к ребёнку и схватил. Видимо, злоумышленник пытался затащить девочку в машину, однако ребёнок начал сопротивляться, вырвался и убежал. Испугавшись, мужчина скрылся на автомобиле, рассказал шериф округа Эскамбиа.
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Благодаря записи с камер видеонаблюдения мужчина был задержан. Нападавшим оказался 30-летний Джаред Пол Станга. После инцидента мужчина даже успел перекрасить авто, но его всё равно поймали. Мужчину обвиняют в попытке похищения ребёнка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.
В результате следствия полицейские выяснили, что подозреваемый был вооружён ножом. Ранее Джаред Пол Станга уже был судим за сексуальные преступления против детей. На допросе девочка рассказала, что видела подозреваемого две недели назад. Он подходил к ней, заставив "испытать дискомфорт", говорится в Faсebook-аккаунте Escambia County Sheriff's Office.
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что еще раз доказывает что с такими надо
Но, тут ещё один момент присутствует. Полицию не смутило, что ребёнок ПРАКТИЧЕСКИ на проезжей части играет?