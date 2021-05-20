В результате следствия полицейские выяснили, что подозреваемый был вооружён ножом. Ранее Джаред Пол Станга уже был судим за сексуальные преступления против детей. На допросе девочка рассказала, что видела подозреваемого две недели назад. Он подходил к ней, заставив "испытать дискомфорт", говорится в Faсebook-аккаунте Escambia County Sheriff's Office.