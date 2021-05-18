FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4890 постов • 664 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа

"Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 11:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: валерия   годы берут своё   интересное   макияж   старость   фото   шоу бизнес   
5588
4
1

Певица Валерия знаменита своим безупречным внешним видом. Теперь мы знаем, что за мнимой молодостью скрывается колоссальная работа стилистов и визажистов. В обычной жизни Валерия выглядит на свои 53 года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: валерия   годы берут своё   интересное   макияж   старость   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
rere82 4 часа назад
Все бабы без косметики страшные, так что пусть штукатурятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
725
Сапоги Илона Маска Минуту назад
Да, время, время.... А я ведь помню ее клипы, молоденькая, худенькая, клипы странные, как словно под наркотой. Мне она нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 14 минут назад
Достала уже эта российская эстрадная плесень.
Не понимаю дегенератов, которые тратят свои кровные, чтобы слушать гавнофанеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mtonaka Час назад
Она упоротая что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 Час назад
Автор,ты это,так и заикой можно остаться.Такие страшные вещи показываешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
noName Час назад
Нормально она выглядит,даже отлично, с учетом что ей чуть больше 18."Вырезки" из видео в посту за фото я бы не считал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu Час назад
О госпиди, симпатичная же. Чо вы прямо. В ее возрасте многие выглядят намного хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей 2 часа назад
Больше половины баб в 30 выглядят хуже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrey 2 часа назад
И создал Бог Землю, и увидел он, что это хорошо.
И создал тогда Бог растения и распространил их по всей Земле, и увидел он, что это хорошо.
И создал тогда Бог животных и расселил их по всей Земле, и увидел он, что это хорошо.
И создал тогда Бог мужчину, посмотрел на него и увидел, что это хорошо.
И создал тогда Бог женщину, посмотрел на нее и подумал: "Ладно, накрасится".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Бабуська точно такая же, как и Пугачиха. Старость - не радость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Е-Лена 2 часа назад
Касаемо внешности - она ещё очень хорошо выглядит. А на "шокирующих" фото губы бледные и почти не видны, ибо покрыты какой-то основой под помаду. И это добавило возраста.
А вот что до самой певицы - поддержу Ivanа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Как оказалось, молодое лицо - результат работы целой команды специалистов."
=============
Как неожиданно, а?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 3 часа назад
Блин, да что за звезды пошли. Попытался вспомнить, что она пела. Вспомнил, что она замужем за Пригожиным, продюсером. Сука! Вот нахера мне эта информация? Звезды и прочая гнусь? И ведь не ищу про них инфу в сети, не читаю глянец, все равно, мля, знаю. Как бы отградиться от этих уродов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 3 часа назад
Очень неплохо выглядит для своего возраста. Автору хотела бы посоветовать сначала дожить до ее лет без пластики, а потом заниматься критиканством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
804
Сергей 3 часа назад
походу инста скоро будет филиалом одноклассников, ибо лезет туда вся пенсия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun 3 часа назад
Обычное лицо женщины, у которой ресницы от природы не чёрные. Тоже мне, удивили.

С лицом у неё всё в порядке. Впрочем, как и с фигурой. Не каждая 20-летняя может таким похвастаться.

Глаза не впалые - они у неё от природы такие. Морщины она никогда не скрывала. И "молодиться" не старается. Обычный сценический грим и макияж. Она такая, какая есть. Валерия, кстати, одна из самых адекватных в российском шоубизе.

В общем, "сенсация", высосанная из пальца. Автор лучше б что-нибудь познавательное написала, чем на пустом месте "сенсации" выдумывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−15
Геворг Амбарцумян 3 часа назад
не знаю как Вы а я бы с удовольствием с ней бы целовался ВО ВСЕ места
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мирный атом: что это такое и как устроен мощнейший в мире источник энергии Мирный атом: что это такое и как устроен мощнейший в мире источник энергии Засудивший Моргенштерна автор песни про Путина взялся за Крида и Милохина Засудивший Моргенштерна автор песни про Путина взялся за Крида и Милохина Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы 130-килограммовая участница Comedy Women изменилась до неузнаваемости 130-килограммовая участница Comedy Women изменилась до неузнаваемости
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Японка стала миллионером благодаря советской книге
3
82
Японка стала миллионером благодаря советской книге
Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС
5
127
Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
0
10
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
0
3
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
Мирный атом: что это такое и как устроен мощнейший в мире источник энергии
Мирный атом: что это такое и как устроен мощнейший в мире источник энергии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#СССР#авто аварии#новости#автомир#Россия#приколы#Девушка
#фото#животные#факты#интересное#люди#сатира#познавательно#автомобили#прикольные#мотоциклист
#история#дтп#картинки#аварии#подборка#фотографии#собака#позитив#природа#красота

На что жалуетесь?

Вернуться