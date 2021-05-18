"Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа

Певица Валерия знаменита своим безупречным внешним видом. Теперь мы знаем, что за мнимой молодостью скрывается колоссальная работа стилистов и визажистов. В обычной жизни Валерия выглядит на свои 53 года.
На своей странице в Instagram певица Валерия опубликовала ролик со своим преображением. Команда визажистов готовила звезду к выходу. Звезда сидела в халате, пока вокруг неё, как трудолюбивые пчёлки, порхают настоящие профессионалы своего дела.
Однако, подписчики заметили, как Валерия выглядит без макияжа. Фанаты привыкли видеть певицу молодой, ухоженной и с макияжем, а тут перед ними предстала обычная женщина средних лет с морщинами, тонкими губами и заплывшими глазами. И это всё ещё под слоем тонального крема.
В комментариях пользователи заметили, что Валерия без макияжа выглядит как обычная 53-летняя женщина. Как оказалось, молодое лицо - результат работы целой команды специалистов.
Сколько же над ними людей колдуют, чтобы привести их в божеский вид...
Время никого не жалеет!
Зачем молодиться? Неужели нельзя с гордостью признать свой возраст?
Ха! На фотках 30 летняя красавца, а на деле бабуля уже
В ответ на критику Валерия записала видео, на котором она снова наводит марафет. Правда, на этот раз её лицо выглядит более ухоженным, так как на нём уже есть тональный крем, скульптор, хайлайтер и другие хитрые изобретения.
Источник:
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Не понимаю дегенератов, которые тратят свои кровные, чтобы слушать гавнофанеру
И создал тогда Бог растения и распространил их по всей Земле, и увидел он, что это хорошо.
И создал тогда Бог животных и расселил их по всей Земле, и увидел он, что это хорошо.
И создал тогда Бог мужчину, посмотрел на него и увидел, что это хорошо.
И создал тогда Бог женщину, посмотрел на нее и подумал: "Ладно, накрасится".
А вот что до самой певицы - поддержу Ivanа.
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Как неожиданно, а?
С лицом у неё всё в порядке. Впрочем, как и с фигурой. Не каждая 20-летняя может таким похвастаться.
Глаза не впалые - они у неё от природы такие. Морщины она никогда не скрывала. И "молодиться" не старается. Обычный сценический грим и макияж. Она такая, какая есть. Валерия, кстати, одна из самых адекватных в российском шоубизе.
В общем, "сенсация", высосанная из пальца. Автор лучше б что-нибудь познавательное написала, чем на пустом месте "сенсации" выдумывать.