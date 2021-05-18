"Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа

Однако, подписчики заметили, как Валерия выглядит без макияжа. Фанаты привыкли видеть певицу молодой, ухоженной и с макияжем, а тут перед ними предстала обычная женщина средних лет с морщинами, тонкими губами и заплывшими глазами. И это всё ещё под слоем тонального крема.