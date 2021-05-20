"Друзья" возвращаются: актёры легендарного сериала снялись в спецвыпуске

HBO Max на своём YouTube-канале разместил тизер специального выпуска сериала "Друзья". На кадрах постаревшие любимые актёры снова в сборе. Поседевший обаятельный Джоуи, поправившиеся Росс и Чендлер, а также Рэйчел, Фиби и Моника.

"Наши любимые друзья и специальные гости вернулись, чтобы обсудить всё: от процесса кастинга до того, действительно ли Росс и Рэйчел делали перерыв в отношениях", — отметили в HBO.