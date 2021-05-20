"Друзья" возвращаются: актёры легендарного сериала снялись в спецвыпуске

Сложной найти такого человека, который бы не слышал о легендарном сериале "Друзья". Первая серия вышла в 1994 году, а последняя в 2004. Спустя 17 лет легендарные актёры снова вместе на съёмочной площадке!
HBO Max на своём YouTube-канале разместил тизер специального выпуска сериала "Друзья". На кадрах постаревшие любимые актёры снова в сборе. Поседевший обаятельный Джоуи, поправившиеся Росс и Чендлер, а также Рэйчел, Фиби и Моника.
"Наши любимые друзья и специальные гости вернулись, чтобы обсудить всё: от процесса кастинга до того, действительно ли Росс и Рэйчел делали перерыв в отношениях", — отметили в HBO.
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В ролике актёры предстали в образе самих себя и приняли у себя знаменитостей. Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актёры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд и другие встретили с любимыми актёрами. Актёры посидели на легендарном диване, повеселились, провели показ мод.
Новый эпизод будет показан 27 мая на платформе HBO Max.
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Да что там молодости, я его и сейчас пересматриваю регулярно!
Рад Вас всех видеть снова ребята!