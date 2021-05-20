FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4899 постов • 664 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Друзья" возвращаются: актёры легендарного сериала снялись в спецвыпуске

"Друзья" возвращаются: актёры легендарного сериала снялись в спецвыпуске (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 07:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: HBO Max   дженнифер энистон   друзья   интересное   легендарный сериал   сериал   фото   шоу бизнес   
1210
1
1

Сложной найти такого человека, который бы не слышал о легендарном сериале "Друзья". Первая серия вышла в 1994 году, а последняя в 2004. Спустя 17 лет легендарные актёры снова вместе на съёмочной площадке!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: HBO Max   дженнифер энистон   друзья   интересное   легендарный сериал   сериал   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
KOSTELLO 2 часа назад
Без преувеличения скажу, что для меня это самый лучший сериал моей молодости.
Да что там молодости, я его и сейчас пересматриваю регулярно!
Рад Вас всех видеть снова ребята!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
TORNADO 52 минуты назад
и ни одного негра, гомосека, трансформера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ZillOFF 54 минуты назад
И никто не помер. Молодцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир Час назад
А почему нет негров в главной роли?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Николай Ващенко 2 часа назад
я хочу в прошлое)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) «Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) Стартовали съемки мини-сериала "Властелины воздуха" от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса Стартовали съемки мини-сериала "Властелины воздуха" от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса "Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа "Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103874



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 редких моментов в истории
2
102
25 редких моментов в истории
25 любопытнейших древних артефактов
1
23
25 любопытнейших древних артефактов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
0
22
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
Не ожидали такой рыбалки! Корабли затягивают удочки!
0
6
Не ожидали такой рыбалки! Корабли затягивают удочки!
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото)
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#картинки#шоу бизнес#Россия#автомобили#природа#фотографии#кино
#Юмор#история#дтп#прикол#авто аварии#СССР#автомир#сатира#красота#прошлое
#интересное#факты#аварии#люди#подборка#Разное#прикольные#сша#дети#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться