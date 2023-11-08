После недельной эрекции индонезийцу пришлось ампутировать пенис

Оказывается, когда член долго находится в "рабочем" состоянии - тоже плохо.
63-летний мужчина обратился к врачам из-за длительной и очень болезненной эрекции. Выяснилось, что его половой орган находится в эрегированном состоянии уже неделю. "Виагру" и прочие возбуждающие таблетки он не употреблял, а причина этой аномалии кроется в плохом состоянии здоровья.
За две недели до случившегося индонезийцу диагностировали рак почки. Пациенту провели радикальную нефрэктомию, т.е. удалили поражённый орган с прилегающей к нему жировой клетчаткой и лимфатическими узлами.
По всей видимости, к тому моменту раковые клетки успели проникнуть в ткани детородного органа, т.к. выделительная и половая системы взаимосвязаны. Их усиленное размножение вызвало болезненную эрекцию. Чтобы избавить несчастного мужчину от приапизма, врачи сначала пытались откачать кровь от полового органа, после установили шунт, но и это не помогло. И лишь когда были сделаны дополнительные исследования, выявилась реальная причина аномальной эрекции.
Чтобы остановить распространение опухоли, пациенту пришлось ампутировать пенис, после чего мужчина прошёл курс радио- и химиотерапии. Сообщается, что через три месяца после ампутации его состояние улучшилось, и пациент на мочеиспускание не жалуется.
Источник:
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Правда "у мужика был рак, пришлось отрезать куй".
2 большие разницы.
PS Фишки - вроде развлекательный сайт, а не медицинский.