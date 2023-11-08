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После недельной эрекции индонезийцу пришлось ампутировать пенис

После недельной эрекции индонезийцу пришлось ампутировать пенис

Автор:
08 ноября 2023 14:04
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ynews   Индонезия   Эрекция   ампутация   онкология   приапизм   
1914
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Оказывается, когда член долго находится в "рабочем" состоянии - тоже плохо.

63-летний мужчина обратился к врачам из-за длительной и очень болезненной эрекции. Выяснилось, что его половой орган находится в эрегированном состоянии уже неделю. "Виагру" и прочие возбуждающие таблетки он не употреблял, а причина этой аномалии кроется в плохом состоянии здоровья.


За две недели до случившегося индонезийцу диагностировали рак почки. Пациенту провели радикальную нефрэктомию, т.е. удалили поражённый орган с прилегающей к нему жировой клетчаткой и лимфатическими узлами.


По всей видимости, к тому моменту раковые клетки успели проникнуть в ткани детородного органа, т.к. выделительная и половая системы взаимосвязаны. Их усиленное размножение вызвало болезненную эрекцию. Чтобы избавить несчастного мужчину от приапизма, врачи сначала пытались откачать кровь от полового органа, после установили шунт, но и это не помогло. И лишь когда были сделаны дополнительные исследования, выявилась реальная причина аномальной эрекции.


Чтобы остановить распространение опухоли, пациенту пришлось ампутировать пенис, после чего мужчина прошёл курс радио- и химиотерапии. Сообщается, что через три месяца после ампутации его состояние улучшилось, и пациент на мочеиспускание не жалуется.

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Метки: Ynews   Индонезия   Эрекция   ампутация   онкология   приапизм   
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9  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
Заголовок и описание "куй стоял неделю, пришлось отрезать".
Правда "у мужика был рак, пришлось отрезать куй".

2 большие разницы.
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6k
Smolny 8 минут назад
Оказывается?! Ладно - биология, но физика в части гидродинамики может дать смутное понимание проблемы приаппизма. Хорошо же народу образование подрезали в 90-х если такое вдруг "оказывается"...
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8k
vasilykopkov 13 минут назад
Оченm познавательно
PS Фишки - вроде развлекательный сайт, а не медицинский.
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11k
Летучий Мыш 24 минуты назад
А че аж неделю ждал? Жена не отпускала в больницу?
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12k
Krapiv 24 минуты назад
Член красиво ушел
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Встречалась история, что у мужчины побочка от лечения случилась - приапизм, так ему пришлось ехать в больницу, упаковав отросток внутрь замороженной курицы, только так удалось уменьшить боль и дискомфорт. Так что ничего прикольного, как это представил автор, тут нет, думаю, человеку с раком это все равно.
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