«Всегда вперед, ни шагу назад»: сегодня 99 лет пионерской организации

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19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции комсомола была создана первая пионерская организация. Пионерами становились дети средних школ, это было почетно, весело и означало первый шаг на пути к превращению в добропорядочного члена коммунистического общества.
Пионерами становились практически все — это было принято. В первую очередь брали отличников и активистов, затем остальных детей. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов. Случались и отказы по религиозным соображениям.
1987 год. Горнист в пионерлагере «Артек» в Гурзуфе. Горнисты должны были уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать сигналы: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие.
1930‑е годы. Зарядка в пионерском лагере. Поднимать боевой дух ребятишек должны были не только упражнения, но и песни. У пионеров было много песен, источником большинства была радиопередача «Пионерская зорька», которая существовала с 1925 по 1991 год.
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1961 год. Детей принимают в пионеры на Красной площади Москвы. Это был очень почетный и торжественный ритуал.
1965 год. Учебный строй пионеров в спортзале. Обратите внимание на вывеску: «Самый человечный человек». Догадываетесь, о ком речь?
1960‑е годы. Большой строй в Артеке. Крымский Артек был самым престижным пионерским лагерем. Попасть туда было мечтой любого школьника.
22 апреля 2012 года. Празднование 142‑й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Мариупольские пионеры прибыли в Москву со своим знаменем и представляли Всеукраинскую пионерскую организацию им. В.И. Ленина. В вахте памяти также приняли участие пионеры и комсомольцы Москвы и Санкт-Петербурга. (Фото: Всеукраинская пионерская организация им. В.И. Ленина)
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