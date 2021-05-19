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«Всегда вперед, ни шагу назад»: сегодня 99 лет пионерской организации

«Всегда вперед, ни шагу назад»: сегодня 99 лет пионерской организации (14 фото)

Автор:
19 мая 2021 15:22
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   пионерия   праздники   
616
14
19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции комсомола была создана первая пионерская организация. Пионерами становились дети средних школ, это было почетно, весело и означало первый шаг на пути к превращению в добропорядочного члена коммунистического общества.
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Метки: история   пионерия   праздники   
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12k
Агент Безопасной Национальности 10 часов назад
Всех бывших пионеров - С ПРАЗДНИКОМ!

Бывший пионер Санька, 49 годиков...
З.Ы.: на фото не я


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3k
Дюндя Час назад
Нас в пионеры принимали в музее Ленина, на Красной площади. Потом, конечно, в Мавзолей.
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2k
Sergei Ogarkov Час назад
Будь готов!
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4k
Wadim 2 часа назад
Берегу

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9k
Wolfsangel 2 часа назад
с праздником.
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27
uid-t77l2fh4 3 часа назад
С праздником, камрады! Будьте готовы!
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33k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
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1k
Pioner76 4 часа назад
Поздравляю всех пионеров СССР. Пионер76.
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Слава богу, что все это закончилось. Вся эта показуха, сборы макулатуры, металлолома, зарницы, линейки, демонстрации. Чего стоила вся эта показуха, показало время: все бывшие комсомольские вожаки и партвожди сейчас все поголовно или капиталисты, или политики/чиновники, обслуживающие капиталистов.
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206
Гиндулла Абдрафиков 7 часов назад
третий снимок, слева третья, девочка, что у нее за шапка, кто знает
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31
Блин! Когда же я сдохну? 8 часов назад
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3k
kappaneed 9 часов назад
Могло бы быть))
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13k
Serg2001 9 часов назад
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27k
Fat Lynx 10 часов назад
Пионерская организация распущена в сентябре 1991 года... Возможно ли ее возродить сейчас? Не знаю... но во всяком случае попытаться можно.
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