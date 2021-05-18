10 ложных представлений о рабстве в США

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Рабство существовало в британских американских колониях и США в 1619-1865 годах. Сегодня это тяжелая тема для американцев, но несмотря на это, она остается значительной частью истории. За десятки лет у людей сложилось немало неправильных представлений о том, кто владел рабами, откуда они взялись, сколько их было и как они жили. Узнаем несколько "мифов" о рабстве в США, которые развенчали историки.
1. Рабами владели все южане
На самом деле, большинство южан не владели рабами. По данным переписи 1860 года, штаты Миссисипи и Южная Каролина были самыми крупными в плане рабовладельчества - 49% их населения имели рабов. В Техасе рабство было законным только в течение двадцати лет, с 1845 по 1865 год. Но к 1860 году 27% техасцев владели 182 566 рабами. При этом, эти 27% занимали 68% государственных должностей. Владение рабами тогда приравнивалось к богатству и статусу - в основном ими владели чиновники, но многие семьи стремились достичь такого же уровня.
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2. Рабов привозили со всех частей Африки
За период с 16 по 19 век в страны Америки было завезено примерно 12 миллионов африканцев. В разгар работорговли каждый шестой раб был родом из Сенегамбии - конфедерации, в которую входили западно-африканские страны Сенегал и Гамбия. Около четверти всех рабов были родом из этой конфедерации. Еще четверть пришлась на западно-центральную Африку - территорию современной Анголы, Конго и Габона.
3. Рабов привозили только в США
В США отправили около 388 000 африканских рабов, что составляет около 3,6% от их общего числа. Это ничтожно мало по сравнению с количеством рабов, которые были отправлены в Южную Америку и Карибский бассейн. Только 4,8 миллиона человек отправили в Бразилию для работы на золотых рудниках и сахарных плантациях. Еще 1,2 миллиона были отправлены на Ямайку.
4. Отменять рабство не спешили только южные штаты
В 1776 году рабство было законным в каждой из 13 колоний Северной Америки. Рабский труд имел решающее значение в строительстве сооружений (и даже города Бостона), рабы работали в домах и на фермах. В 1804 году начали появляться законы, отменяющие рабовладельчество. Считается, что против этих законов больше всего протестовали южные штаты. Однако, хотя северные штаты приняли законы, они не сразу освободили рабов в штате - освобождение происходило постепенно, чтобы избежать вспышек недовольства. В Нью-Йорке, например, издали закон о том, что дети считались наемными слугами до тех пор, пока не достигнут совершеннолетия.
5. Все рабы трудились в сельской местности
Большинство рабов работали в сельском хозяйстве, в особенности на фермах по выращиванию хлопка, табака и риса, но около 10% работали в городах. Они были заняты самой разной деятельностью - от пожарных и сотрудников железной дороги до кузнецов. В некоторых случаях рабам с плантаций разрешалось переезжать в город на сезон для заработка. Большинство "городских" рабов составляли женщины, выполнявшие домашние обязанности в семьях. В обеспеченных семьях таких рабов было несколько на весь дом. Даже семьи среднего класса могли позволить себе такого раба.
6. У рабов не было свободного времени
В зависимости от должности и нагрузки у рабов было разное количество свободного времени. На рисовых и табачных плантациях Южной Каролины и Джорджии каждому рабу давали ежедневное задание - когда оно было выполнено, остаток дня они проводили, как хотели. Некоторые владельцы давали рабам выходные, и делали подарки в виде вещей или наличных денег. Во время праздников рабам также устраивали танцы, спортивные соревнования с угощениями и выпивкой.
7. Рабы не могли заработать дополнительные деньги
Рабы также могли заработать дополнительные деньги, особенно если стремились купить себе свободу. У некоторых владельцев была система, при которой рабы могли выполнять дополнительную работу за вознаграждения. Это было особенно распространено, если раб был опытным специалистом в каком-то ремесле. На накопленные деньги многие из них покупали сельскохозяйственных животных или занимались изготовлением изделий ручной работы, а затем продавали их на рынке. На свои деньги рабы покупали еду, кухонные принадлежности, одежду, туалетные принадлежности, табак и алкоголь.
8. Рабы не умели читать
После революции на Гаити 1804 года, когда благодаря грамотности рабам удалось провести единственное в истории успешное восстание, многие рабовладельцы из США забеспокоились. Многие южные штаты ввели законы о запрете образования рабов, запрещая им учиться читать и писать. Однако, у этих законов появилось и много противников - кто-то нуждался в рабах для выполнения секретарских задач, написания писем и подачи документов, для чего чтение имеет важное значение. Баптистские церкви также протестовали закону - для их религии было важно, чтобы рабы могли читать Библию. Таким образом, многие просто игнорировали законы, продолжая обучать рабов грамотности.
9. Все рабы были христианами
В 1600-х и 1700-х годах владеть христианином считалось неэтичным для другого христианина. Поэтому рабовладельцы не только отговаривали своих рабов от обращения в христианство, но и делали все возможное, чтобы скрыть свои опасения о том, что это поспособствует движению за отмену рабства. По этим соображениям они давали им свободу исповедовать любую религию. С другой стороны, другие рабовладельцы способствовали обращению, потому что считали, что рабы-христиане могут стать лучшими работниками.
10. Рабы теряли связь с африканскими корнями
Многие рабы оставались верны своим традициям, и в какой-то мере подстраивали их к культуре США. Рабы поддерживали связь с другими африканцами, почитая семейные ценности. Также они продолжали духовные традиции своего рода - например, на плантациях можно было встретить "мага", который практиковал западноафриканские духовные традиции. За определенную плату они могли вылечить болезнь, изгнать духа или наслать проклятие с помощью ритуалов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что-то у меня не складывается такого впечатления. Как говорится, им ссы в глаза - небесная роса! "Это - другое!".
Вот, голодомор на Украине, это - да, это надо осудить всем миром. Политические репрессии в СССР, это - да, это чудовищно! Крепостное право - ужас. Злостного нарушителя условного срока в тюрьму посадили на другой стороне земли, это - да! А рабство и чудовищный геноцид коренного населения, это - другое!