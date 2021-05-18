10 ложных представлений о рабстве в США

В 1776 году рабство было законным в каждой из 13 колоний Северной Америки. Рабский труд имел решающее значение в строительстве сооружений (и даже города Бостона), рабы работали в домах и на фермах. В 1804 году начали появляться законы, отменяющие рабовладельчество. Считается, что против этих законов больше всего протестовали южные штаты. Однако, хотя северные штаты приняли законы, они не сразу освободили рабов в штате - освобождение происходило постепенно, чтобы избежать вспышек недовольства. В Нью-Йорке, например, издали закон о том, что дети считались наемными слугами до тех пор, пока не достигнут совершеннолетия.