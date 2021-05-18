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10 ложных представлений о рабстве в США

10 ложных представлений о рабстве в США (11 фото)

Автор:
18 мая 2021 15:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   история   прошлое   рабство   рабство в сша   рабы   сша   факты   
759
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Рабство существовало в британских американских колониях и США в 1619-1865 годах. Сегодня это тяжелая тема для американцев, но несмотря на это, она остается значительной частью истории. За десятки лет у людей сложилось немало неправильных представлений о том, кто владел рабами, откуда они взялись, сколько их было и как они жили. Узнаем несколько "мифов" о рабстве в США, которые развенчали историки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   история   прошлое   рабство   рабство в сша   рабы   сша   факты   
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7  комментариев
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720
Сапоги Илона Маска Час назад
И какие иллюзии у меня должны были исчезнуть после прочтения этого материала?
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8k
portmen77 Полчаса назад
Капитализм, рабство, зибись!
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10k
uutb 52 минуты назад
А, не хотят ли пендосы и у ирландцев прощения попросить? Их же тоже в рабстве держали.
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Konstantin 55 минут назад
Вот оказывается какие стереотипы были у жителей России.
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3k
Борис Карабанов 57 минут назад
"это тяжелая тема для американцев"(с)
Что-то у меня не складывается такого впечатления. Как говорится, им ссы в глаза - небесная роса! "Это - другое!".
Вот, голодомор на Украине, это - да, это надо осудить всем миром. Политические репрессии в СССР, это - да, это чудовищно! Крепостное право - ужас. Злостного нарушителя условного срока в тюрьму посадили на другой стороне земли, это - да! А рабство и чудовищный геноцид коренного населения, это - другое!
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