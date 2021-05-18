Страсть к автомобилям на государственном уровне: гаражи трех вождей

В 1921 году на Путиловском заводе специально для главы государства на основе шасси «Серебряного призрака» с кузовом от ателье Continental были построены единственные в мире автомобильные сани на базе Rolls-Royce. Ленину после покушения Каплан, требовались длительные прогулки на свежем воздухе и только эта машина выдерживала бездорожье. На этой же машине доставили гроб с телом Ленина