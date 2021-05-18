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Страсть к автомобилям на государственном уровне: гаражи трех вождей

Страсть к автомобилям на государственном уровне: гаражи трех вождей (24 фото)

Автор:
18 мая 2021 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   автомобили   вожди   гараж   интересное   история   страсть   
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Маленькие слабости есть у всех - кто-то любит брошки, кто-то окошки. А еще есть те, чьи слабости появились в результате их деятельности - ведь какой вождь без собственного транспортного средства, а тут еще и возможности пополнить личный гараж...

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Метки: автомир   автомобили   вожди   гараж   интересное   история   страсть   
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