Страсть к автомобилям на государственном уровне: гаражи трех вождей

Маленькие слабости есть у всех - кто-то любит брошки, кто-то окошки. А еще есть те, чьи слабости появились в результате их деятельности - ведь какой вождь без собственного транспортного средства, а тут еще и возможности пополнить личный гараж...
Ленин очень любил автомобили. Turcat-Mery 28 - первый из многочисленного собрания вождя. Был угнан, а затем найден на финской границе
Автомобиль был расстрелян в момент покушения на Ленина - восстановлению не подлежал
Автомобиль в наглую был угнан вышедшими на дорогу контрабандистами. даже восклицание самого Ленина "Да что вы делаете! Я же Ленин" никак не помогло, машину угнали. Говорят затем на ней было совершенна масса налетов и ограблений
В 1921 году на Путиловском заводе специально для главы государства на основе шасси «Серебряного призрака» с кузовом от ателье Continental были построены единственные в мире автомобильные сани на базе Rolls-Royce. Ленину после покушения Каплан, требовались длительные прогулки на свежем воздухе и только эта машина выдерживала бездорожье. На этой же машине доставили гроб с телом Ленина
Гитлер, не смотря на то, что не умел водить, обожал автомобили. Автомобиль, имевший длину шесть метров, весил 5,5 тонн, было выпущено всего 117 штук, 4 из которых приобретены для рейхканцелярии
С переднего сиденья Mercedes-Benz G4 фюрер приветствовал солдат и информировал их о ходе победоносной для Рейха кампании 1939–1940 годов
Машину Гитлер не любил и ездил в ней крайне редко
А вот Майбах он обожал, даже, по легенде, лично поучаствовал в его дизайне.
После получения во владение Buick 90 Limited молодой партийный работник стал заядлым автомобилистом. К своему закату генсек владел почти полусотней разнообразных машин. Леонида Ильича называют главным автомобилистом СССР
В его гараже был Rolls-Royce Silver Shadow (1968), Maserati Quattroporte (1968), Mercedes-Benz 600 Pullman (1969) , Cadillac Eldorado (1972) и Lincoln Continental (1973), Nissan President (1973), Rolls-Royce Silver Shadow и т.д.
ЗИС-115, созданный в 1949 году для партийной элиты - бронированный, со стеклами толщиной 7,5 см и весом (каждого) - 40 кг. Каждая деталь машины была пронумерована специальным номером сборщика. В автомобиле имелся кожаный салон. панель была отделана карельской березой, имелась цветная подсветка - в зависимости от скорости она горела от зеленого (40 км/ч), до оражевого (80 км/ч) и свыше - красного цвета.
Авторский пост
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