FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8409 постов • 898 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
И тут соврал: Канье Уэст мог написать извинительный текст для евреев не сам, а с помощью нейросети

И тут соврал: Канье Уэст мог написать извинительный текст для евреев не сам, а с помощью нейросети

Автор:
29 декабря 2023 13:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ChatGPT   Израиль   Канье Уэст   Нейросеть   знаменитости   извинения   конфликт   палестина   
2116
5

В Голливуде разгорается новый скандал...


Канье Уэст, как и многие селебрити, отреагировал на конфликт Израиля и Палестины. В октябре прошлого года он опубликовал несколько постов в соцсетях. В них рэпер в том числе обещал «перейти в смертельный режим против еврейского народа».


После демонстрации этой принципиальной позиции Уэста начали "отменять". Ряд компаний, включая модные бренды adidas и Balenciaga, а также американский журнал Vogue, прекратили с артистом сотрудничество, а его доступ к его страницам в Instagram* и Twitter (заблокирован в России) был временно ограничен.


Поняв, что так не долго потерять все контракты, музыкант смирил свою гордыню и извинился. 26 декабря Канье Уэст опубликовал в своих соцсетях пост на иврите.

×
×

"Я приношу искренние извинения еврейской общине за любую непреднамеренную вспышку гнева, вызванную моими словами или действиями, у меня не было намерения причинить боль или проявить неуважение, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я, возможно, причинил. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы больше чувствовать и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я намерен загладить свою вину и способствовать единству ".


Эти извинения многим показались странными. Знающие рэпера вживую говорили, что это не его речь и слова - сам Уэст сказал бы по-другому, а обращение явно было написано под заказ, но не шло от сердца.



Журналисты решили проверить, так ли это, и загрузили извинения Уэста в сервис, распознающий работу нейросетей. Результаты оказались поразительными. Сервис показал, что пост артиста с вероятностью 85% был написан одним из чат-ботов.


По данным платформы, в тексте есть фразы, которые со огромной вероятностью написаны нейросетью: «Я приношу искренние извинения», «Я не хотел причинить вред», «Я обязуюсь способствовать единению»...

Журналисты решили усложнить задачу и попросили чат-бот написать текст извинения израильскому народу. После нескольких попыток сервис выдал текст, практически идентичный тому, что опубликовал Уэст (слова, которые есть в посте Канье, выделены жирным шрифтом): "Я искренне приношу извинения еврейской общине за мою недавнюю непреднамеренную вспышку гнева. В мои намерения не входило причинять боль или унижать, и я глубоко сожалею о любой причиненной боли. Я намерен извлечь уроки из этого опыта, способствовать единству и загладить вину. Ваше прощение очень много значит для меня. "


Как говорится, найди 10 отличий. Или желание Уэста реально извиняться за свои слова перед евреями. Журналисты полагают, что извинения рэперу были необходимы: 31 декабря выходит в свет его новый альбом "Vultures". Оставаться в конфликте- значит, не дать возможности продвинуть своё детище. А Уэст прежде всего - бизнесмен.


В общем, ничего личного - просто бизнес, и что на самом деле думает Уэст обо всей этой истории, остаётся лишь догадываться.


* принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: ChatGPT   Израиль   Канье Уэст   Нейросеть   знаменитости   извинения   конфликт   палестина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
сеньор Леонсио 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sergey 2 часа назад
Ни для кого не секрет что ИИ берет информацию из инета. Его просто подвели к тому, что он выдал текст который до этого уже опубликовали и распространили все СМИ. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Евгений Рахимбаев 2 часа назад
НИгга не осилил в буквы - как предсказуемо!!! Чушпан, чепушило, зашквар!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 2 часа назад
Быстро нигер переобулся, когда прочухал что бабульки уплывают,, падла черножопая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. 4 часа назад
Таккк..
1. Я полагаю, что данная информация не может быть точной, АИ не способен отличить кто это написал.
2. AI интеллект не способен распознать автора текста так как это не возможно.
А теперь, путь эти умники напишут, какой из этих пунктов написан АИ, а какой нет.

Вот мля, "Я искренне приношу извинения " может написать и человек и робот, в который была загружена подобная инфы человеком! Язык, правила составления речи одинаковы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Элитный тигр 4 часа назад
Красава!!! Черные жизни важней!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MakDag 5 часов назад
Люди не имеющего своего твердого слова, словно мусор ветром гонимый туда-сюда. Чушпаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Феличита 5 часов назад
«Я приношу искренние извинения», «Я не хотел причинить вред»
============
у ИИ теперь авторское право на эти фразы?! такие слова может сказать любой человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

208845



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым...
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Набирающие популярность в сообществах
Куда сходить на Новый год в Москве
Куда сходить на Новый год в Москве
Почему молниевые электростанции до сих пор не появились
Почему молниевые электростанции до сих пор не появились
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Были времена

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#история#в мире#смешно#собака#полиция
#животные#автомир#интересное#ДТП#Новый год#подборка#дети#Ynews#Россия#голая вечеринка
#машина#Юмор#забавно#факты#Автовсячина#милота#Китай#Реакция#кот#зима
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях «Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей новой родины и понадеялся на победу Израиля «Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей... «Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль «Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан

На что жалуетесь?

Вернуться