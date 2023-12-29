В Голливуде разгорается новый скандал...
Канье Уэст, как и многие селебрити, отреагировал на конфликт Израиля и Палестины. В октябре прошлого года он опубликовал несколько постов в соцсетях. В них рэпер в том числе обещал «перейти в смертельный режим против еврейского народа».
После демонстрации этой принципиальной позиции Уэста начали "отменять". Ряд компаний, включая модные бренды adidas и Balenciaga, а также американский журнал Vogue, прекратили с артистом сотрудничество, а его доступ к его страницам в Instagram* и Twitter (заблокирован в России) был временно ограничен.
Поняв, что так не долго потерять все контракты, музыкант смирил свою гордыню и извинился. 26 декабря Канье Уэст опубликовал в своих соцсетях пост на иврите.
"Я приношу искренние извинения еврейской общине за любую непреднамеренную вспышку гнева, вызванную моими словами или действиями, у меня не было намерения причинить боль или проявить неуважение, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я, возможно, причинил. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы больше чувствовать и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я намерен загладить свою вину и способствовать единству ".
Эти извинения многим показались странными. Знающие рэпера вживую говорили, что это не его речь и слова - сам Уэст сказал бы по-другому, а обращение явно было написано под заказ, но не шло от сердца.
Журналисты решили проверить, так ли это, и загрузили извинения Уэста в сервис, распознающий работу нейросетей. Результаты оказались поразительными. Сервис показал, что пост артиста с вероятностью 85% был написан одним из чат-ботов.
По данным платформы, в тексте есть фразы, которые со огромной вероятностью написаны нейросетью: «Я приношу искренние извинения», «Я не хотел причинить вред», «Я обязуюсь способствовать единению»...
Журналисты решили усложнить задачу и попросили чат-бот написать текст извинения израильскому народу. После нескольких попыток сервис выдал текст, практически идентичный тому, что опубликовал Уэст (слова, которые есть в посте Канье, выделены жирным шрифтом): "Я искренне приношу извинения еврейской общине за мою недавнюю непреднамеренную вспышку гнева. В мои намерения не входило причинять боль или унижать, и я глубоко сожалею о любой причиненной боли. Я намерен извлечь уроки из этого опыта, способствовать единству и загладить вину. Ваше прощение очень много значит для меня. "
Как говорится, найди 10 отличий. Или желание Уэста реально извиняться за свои слова перед евреями. Журналисты полагают, что извинения рэперу были необходимы: 31 декабря выходит в свет его новый альбом "Vultures". Оставаться в конфликте- значит, не дать возможности продвинуть своё детище. А Уэст прежде всего - бизнесмен.
В общем, ничего личного - просто бизнес, и что на самом деле думает Уэст обо всей этой истории, остаётся лишь догадываться.
* принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Источник:
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1. Я полагаю, что данная информация не может быть точной, АИ не способен отличить кто это написал.
2. AI интеллект не способен распознать автора текста так как это не возможно.
А теперь, путь эти умники напишут, какой из этих пунктов написан АИ, а какой нет.
Вот мля, "Я искренне приношу извинения " может написать и человек и робот, в который была загружена подобная инфы человеком! Язык, правила составления речи одинаковы!
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у ИИ теперь авторское право на эти фразы?! такие слова может сказать любой человек