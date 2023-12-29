И тут соврал: Канье Уэст мог написать извинительный текст для евреев не сам, а с помощью нейросети





Канье Уэст, как и многие селебрити, отреагировал на конфликт Израиля и Палестины. В октябре прошлого года он опубликовал несколько постов в соцсетях. В них рэпер в том числе обещал «перейти в смертельный режим против еврейского народа».

После демонстрации этой принципиальной позиции Уэста начали "отменять". Ряд компаний, включая модные бренды adidas и Balenciaga, а также американский журнал Vogue, прекратили с артистом сотрудничество, а его доступ к его страницам в Instagram* и Twitter (заблокирован в России) был временно ограничен.

Поняв, что так не долго потерять все контракты, музыкант смирил свою гордыню и извинился. 26 декабря Канье Уэст опубликовал в своих соцсетях пост на иврите.

