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Известную экоактивистку Грету Тунберг обвинили в поддержке терроризма

Известную экоактивистку Грету Тунберг обвинили в поддержке терроризма

Автор:
20 октября 2023 18:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   грета тунберг   конфликт   палестина   протест   сектор газа   экоактивистка   
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Теперь будут «отменять», а может и посадят.

17 октября в Лондоне стартовал форум нефтегазовых компаний Energy Intelligence. На него, как пчёлы на мёд, слетелись экоактивисты во главе со скандально известной Гретой.

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Ей велели удалиться по-хорошему, но она не послушала. Тогда вызвали полицию - сотрудники скрутили экоактивистку и отвезли в участок.

Позже ей выдвинули обвинения за неповиновение властям и нарушение общественного порядка. Суд назначен на 15 ноября.

Ну а сегодня Тунберг вновь заявила о себе, но уже с совершенно другим заявлением - она поддержала жителей сектора Газы.

Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц, - сообщила она.

Что её на это сподвигло - неизвестно. Возможно, очередной протест против властей. А может быть это её искренняя позиция, кто знает.

И её сразу же раскритиковали. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар заявил:

То, что делает Грета, демонстрируя солидарность с сектором Газа, но не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что на самом деле она не выступает за палестинцев, но что она замалчивает террористические акты палестинцев, ХАМАС и «Исламского джихада»*, как будто его не существует Любой, кто каким-либо образом идентифицирует себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма.

Наверное, на этом экокарьера Тунберг и закончится. Как и любая другая.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.

Источник:

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Метки: Израиль   грета тунберг   конфликт   палестина   протест   сектор газа   экоактивистка   
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Patmaz Полчаса назад
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pilot52 2 минуты назад
Может её и таких как она отправить в Палестину, пусть на деле помогут, а не на словах? А то они любят так яростно защищать палестинцев из благополучной Европы.
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796
Куруш 3 минуты назад
Необразованная девочка просто протестует против того, против чего на данный момент модно протестовать. Айкью, как температура воздуха зимой в Якутске... Ей бы за парту
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