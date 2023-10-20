Известную экоактивистку Грету Тунберг обвинили в поддержке терроризма

И её сразу же раскритиковали. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар заявил:

То, что делает Грета, демонстрируя солидарность с сектором Газа, но не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что на самом деле она не выступает за палестинцев, но что она замалчивает террористические акты палестинцев, ХАМАС и «Исламского джихада»*, как будто его не существует Любой, кто каким-либо образом идентифицирует себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма.