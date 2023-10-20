Известную экоактивистку Грету Тунберг обвинили в поддержке терроризма

Теперь будут «отменять», а может и посадят.
17 октября в Лондоне стартовал форум нефтегазовых компаний Energy Intelligence. На него, как пчёлы на мёд, слетелись экоактивисты во главе со скандально известной Гретой.
Ей велели удалиться по-хорошему, но она не послушала. Тогда вызвали полицию - сотрудники скрутили экоактивистку и отвезли в участок.
Позже ей выдвинули обвинения за неповиновение властям и нарушение общественного порядка. Суд назначен на 15 ноября.
Ну а сегодня Тунберг вновь заявила о себе, но уже с совершенно другим заявлением - она поддержала жителей сектора Газы.
Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц, - сообщила она.
Что её на это сподвигло - неизвестно. Возможно, очередной протест против властей. А может быть это её искренняя позиция, кто знает.
И её сразу же раскритиковали. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар заявил:
То, что делает Грета, демонстрируя солидарность с сектором Газа, но не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что на самом деле она не выступает за палестинцев, но что она замалчивает террористические акты палестинцев, ХАМАС и «Исламского джихада»*, как будто его не существует Любой, кто каким-либо образом идентифицирует себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма.
Наверное, на этом экокарьера Тунберг и закончится. Как и любая другая.
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.
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