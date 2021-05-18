"Разделаю карася за 100 рублей": приемы девушек для интернет-знакомств

1736
19
Героини этого поста точно не останутся незамеченными на сайтах знакомств. Они с креативом подошли к заполнению своих анкет, при этом, многие даже перестарались. Перед вами отчаянные и ошеломительные девушки, которые почему-то еще одиноки.
×
5.
10. Представительницы прекрасной половины человечества с детьми - это очень частые гости на подобных сайтах и в приложениях
Источник:
Ссылки по теме:
- "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств
- Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах
- От мужиков им нужно только одно, или честные анкеты девушек из приложений для знакомств
- Со стороны выглядит смешно, или Наглядная правда об отношениях между мужчинами и женщинами
- Чизбургер, стандарты, проникновение: как знакомятся девушки в интернете
33
Понравилось33
Новости партнёров