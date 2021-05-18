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"Разделаю карася за 100 рублей": приемы девушек для интернет-знакомств

"Разделаю карася за 100 рублей": приемы девушек для интернет-знакомств (19 фото)

Автор:
18 мая 2021 11:28
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомство   прикол   
1736
19
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Героини этого поста точно не останутся незамеченными на сайтах знакомств. Они с креативом подошли к заполнению своих анкет, при этом, многие даже перестарались. Перед вами отчаянные и ошеломительные девушки, которые почему-то еще одиноки.
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Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомство   прикол   
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34k
jonnyD 47 минут назад
Вот такая хрень , питерские караси ...Настя где то рядом ...
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9k
Владимир 11 минут назад
5 - мужик же, не девушка
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