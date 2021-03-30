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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
130-килограммовая участница Comedy Women изменилась до неузнаваемости

130-килограммовая участница Comedy Women изменилась до неузнаваемости (5 фото)

Автор:
30 марта 2021 10:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Comedy Woman   внешность   интересное   похудение   фигура   фото   шоу бизнес   
5191
5

Актриса и певица с уникальным голосом Надежда Ангарская сначала выступала в КВН, а после в Comedy Women. Полная и высокая женщина была заметна на экране и часто играла роли "тучной домохозяйки". Однако, это было в прошлом. Сейчас Надежда ведёт свою страничку в Instagram, где её просто не узнать!

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Метки: Comedy Woman   внешность   интересное   похудение   фигура   фото   шоу бизнес   
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
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Виктор 12 минут назад
Про кожу уже спрашивали ?
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Кокс жрут килограммами вот и худеют
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1k
lekha-fil Час назад
С Ангарской началось активная деградация передачи.
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83k
Ирина Николаевна 2 часа назад
Не смотрю Камеди, но помню эту даму по КВНу. Была достаточно запоминающаяся женщина, а теперь потеряла свою изюминку и стала как все... Но в плане здоровья ей наверняка лучше будет.
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380
Юрий 2 часа назад
Убиться веником, камеди вумен и видимо есть еще и камеди мен. Как хорошо, что я не смотрю телевизор.
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2k
OLDer Юрий 44 минуты назад
камеди клаб - ты просто без ножа застрелил!
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380
Юрий OLDer 14 минут назад
Ну, не знаю, я помню был КВН, Вокруг смеха, Смехопанорама Петросяна.... Лет 15 уже телек не смотрю, не в курсе, что там . Впрочем смотрю, с 31 декабря на 1 января, каждый год и только, СССРское кино и концерт ретро FM. Хотя в этом году и оно было тусклым. Вероятно больше не буду смотреть.
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Один же хрен, видно что она с ГОР, с такой носопеткой))
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33k
AGM ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
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2k
Hazanoff ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Судя по шнобелю - как раз не с гор, а из пустыни
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Zhelko Hazanoff 2 часа назад
Правильно,она же еврейка.
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150k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Епанутой ВАРНАВЕ подражает что ли, та превратилась в скелет с губами, еще эти линзы голубые вставит, как дура.
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