130-килограммовая участница Comedy Women изменилась до неузнаваемости

Пользователи сети восхитились внешностью артистки, похвалив её за упорство и старания. В своих постах Надежда рассказала, что перестала кушать вредную еду и обратилась к спорту.

"Рецепт стар, как мир! Спорт и полезное питание. Ничего особенного!", - отвечала Надежда в комментариях.