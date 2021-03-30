130-килограммовая участница Comedy Women изменилась до неузнаваемости

Актриса и певица с уникальным голосом Надежда Ангарская сначала выступала в КВН, а после в Comedy Women. Полная и высокая женщина была заметна на экране и часто играла роли "тучной домохозяйки". Однако, это было в прошлом. Сейчас Надежда ведёт свою страничку в Instagram, где её просто не узнать!
Когда Надежда вышла на сцену, она весила не менее 130 килограмм. Для женщины её роста это приемлемо, но Ангарская чувствовала, что нужно меняться. После рождение сына женщина набрала ещё больше и решила изменить себя.
В Instagram Надежда опубликовала фотографии в стиле "до и после". На них она показала себя до похудения и после него. Сейчас женщину просто не узнать! У неё изменилось лицо, фигура и даже характер!
«Разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это — я! Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя», — написала артистка, добавив, что она стала выглядеть лучше с годами.
Пользователи сети восхитились внешностью артистки, похвалив её за упорство и старания. В своих постах Надежда рассказала, что перестала кушать вредную еду и обратилась к спорту.
"Рецепт стар, как мир! Спорт и полезное питание. Ничего особенного!", - отвечала Надежда в комментариях.
"Удивительно, как может поменять человек просто похудев!", - восхищались пользователи.
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