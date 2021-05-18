Почему Венера разбила мечты всего человечества





А ведь, действительно, в СССР была целая программа по освоению этой планеты, так близко находящейся от нашей Земли. Предлагаю вспомнить, как же шло освоение Венеры. Тем более, что мы только отпраздновали День космонавтики. Есть прекрасный повод об этом поговорить.





Венера одна из ближайших к Земле планет. С другой стороны с нами соседствует Марс. При том Венера по размеру и массе очень близка нашей Земле. До начала 60-х годов XX века мы ничего не знали об этой загадочной планете, ведь она всегда скрыта пеленой облаков.