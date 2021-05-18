Почему Венера разбила мечты всего человечества

Загадка старой карикатуры.
На обложке майского номера "Крокодила" за 1982 год я обнаружила вот такой рисунок. Богиня любви Венера сидит на планете, названной в честь неё, и печатает на машинке с надписью "сделано в СССР". И разлетаются в космос листочки с данными об этой планете: рельеф, климат, температура, атмосферное давление, состав... А внизу подпись: "- Приятно поделиться информацией..."
А ведь, действительно, в СССР была целая программа по освоению этой планеты, так близко находящейся от нашей Земли. Предлагаю вспомнить, как же шло освоение Венеры. Тем более, что мы только отпраздновали День космонавтики. Есть прекрасный повод об этом поговорить.
Венера одна из ближайших к Земле планет. С другой стороны с нами соседствует Марс. При том Венера по размеру и массе очень близка нашей Земле. До начала 60-х годов XX века мы ничего не знали об этой загадочной планете, ведь она всегда скрыта пеленой облаков.
На заре развития космонавтики именно Венера рассматривалась как планета для возможной эвакуации людей в случае какой-нибудь глобальной катастрофы на нашей планете. Писателям-фантастам Венера представлялась планетой, покрытой тропическими лесами с бродящими по ним динозаврами. А многие, в том числе и некоторые учёные, надеялись найти на Венере разумное существо сродни человеку.
В постоянном соперничестве с США за первенство в космосе "битву" за Венеру безусловно выиграл СССР. К активному изучению Венеры Советский Союз приступил в 1961 году. 12 февраля 1961 года к загадочной планете полетел космический аппарат "Венера-1". Он приблизился к Венере, но связь с ним была потеряна и свою задачу он не выполнил.
Следующую попытку покорить Венеру СССР предпринял в 1966 году. 27 февраля стартовала автоматическая станция "Венера-2", а 1 марта - "Венера-3". Но они тоже никаких данных о Венере не смогли передать, правда "Венера-3" долетела всё-таки до цели. Врезавшись в поверхность Венеры, она героически погибла.
Прорыв в изучении капризной планеты случился уже в следующем 1967 году. Запущенная 18 октября 1967 года "Венера-4" приблизилась к своей непокорной тёзке и передала данные об атмосфере, температуре и давлении на поверхности Венеры. Венера оказалась той ещё "горячей штучкой". Температура в атмосфере Венеры оказалась около 300 °C, сама же атмосфера на 90% состоит из углекислого газа. А атмосферное давление у поверхности планеты было в 90 раз больше, чем на Земле. Успев передать эти сведения, "Венера-4" была раздавлена венерианской атмосферой.
"Венера-4" была победой советской науки на пути освоении космоса. Но она убила всякие надежды на возможность жизни на Венере. "Космический" журналист Ярослав Голованов, следивший за этим событием в Центре космической связи, оставил запись в своём дневнике, которая позже была опубликована:
И к Венере прямо-таки вереницей полетели "Венеры". С 1969 по 1978 годы Советский Союз запустил ещё 7 космических аппаратов. Причём стартовавшая в 1970 году "Венера-7" смогла наконец-то совершить мягкую посадку на Венеру. Корпус этого аппарата был изготовлен из титана и смог устоять перед венерианской атмосферой. Изучение планеты продолжалось.
А 1 марта 1982 года "Венера-13" не только совершила мягкую посадку на Венеру, но и впервые передала цветные снимки поверхности этой планеты. Видимо, этому событию и посвящена та обложка журнала "Крокодил", с которой я начала статью.
Последняя "Венера" под номером 16 была запущена в октябре 1983 года. В июне 1985 года на Венеру долетели зонды "Вега-1" и "Вега-2". После распада СССР Россия космических аппаратов больше к Венере не запускала. Эстафету по изучению этой планеты в 1989 году подхватила американская космическая станция "Магеллан".
Что же сейчас известно ещё об этой самой горячей, как оказалось, планете Солнечной системы?
1) Температура на поверхности Венеры в среднем 462°C.
2) Год на Венере длится 224,7 земных суток. А вот венерианский день (то есть время вращения планеты вокруг своей оси) длиннее года и длиннее времени вращения всех планет Солнечной системы - 243 земных суток.
3) Вращается Венера в другую сторону, чем почти все планеты Солнечной системы. Только самая дальняя планета, Нептун, вращается так же как Венера. Отсюда есть предположение - что Венера и Нептун прилетели в нашу Солнечную систему откуда-то из глубин Космоса.
4) Поверхность Венеры полностью скрывают от нас облака. Но это облака серной кислоты.
Источник:
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