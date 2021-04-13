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Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино

Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино (11 фото)

Автор:
13 апреля 2021 09:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   космонавт   космос   подборка   роль   фото   
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Фильмов про космос снято немало, но лишь определённая их часть посвящена реальным событиям и людям. Причём подобные картины получаются весьма неплохими и на западе, и у нас.
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Метки: актеры   интересно   кино   космонавт   космос   подборка   роль   фото   
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3  комментария
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13k
Booka1a 17 минут назад
вот всё у нас через Ж. ну неужели трудно было "Гагарину" хорошую фуражку сделать? у настоящего Юрия всё идеально, у киношного кокарда вбок, крылья под углом
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13k
Booka1a 17 минут назад
вот всё у нас через Ж. ну неужели трудно было "Гагарину" хорошую фуражку сделать?
у настоящего Юрия всё идеально, у киношного кокарда влево, крылья под углом
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102
bobobo Полчаса назад
Альф в телесериале "Альф"
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Snezhinka

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