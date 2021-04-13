Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино

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Фильмов про космос снято немало, но лишь определённая их часть посвящена реальным событиям и людям. Причём подобные картины получаются весьма неплохими и на западе, и у нас.
1. Юрий Гагарин в фильме «Гагарин. Первый в космосе» (2013)
Исполнитель роли: Ярослав Жалнин.
2. Герман Титов в фильме «Гагарин. Первый в космосе» (2013)
Исполнитель роли: Вадим Мичман.
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у настоящего Юрия всё идеально, у киношного кокарда влево, крылья под углом