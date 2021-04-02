Красноярец из мести протаранил здание Lexus-центра

Неадекватный мститель по дороге успел совершить столкновение с автомобилем ДПС.
Весьма необычным способом житель Красноярска отомстил автосалону, работники которого несправедливо оценили его автомобиль. Камикадзе решил уничтожить и свою машину, и нанести максимальный урон "обидчикам". С первым пунктом он справился на отлично. Теперь его автомобиль вряд ли кто купит.
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Как сообщают местные СМИ, владелец Toyota Harrier с шильдиками Lexus несколько дней назад приезжал в автосалон, чтобы сдать автомобиль в трейд-ин. Однако менеджер настолько занизил стоимость джипа, что владелец устроил в салоне скандал и заработал административный протокол за хулиганство. Но от этого он еще больше рассвирепел.
Несколько дней он вынашивал планы мести, и в ночь на пятницу, выпив для храбрости, отправился на дело. По дороге он нарвался на сотрудников ДПС, которые решили остановить машину из-за дальнего света. Но пьяного водителя уже ничто не могло остановить. Началась погоня.
На одном из перекрестков водитель джипа даже протаранил служебный автомобиль, который пытался его заблокировать.
«Инспекторы ДПС на одном из перекрестков города опередили машину нарушителя и попытались заблокировать дальнейшее движение патрульным автомобилем. Однако водитель начал движение и совершил столкновение с экипажем, после чего уехал с места ДТП», - сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Автоинспекторы не могли знать о безумном плане лихача. И были сильно удивлены, когда он развернулся у парковки автосалона и влетел в стеклянные двери здания.
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Только непонятно, кому красноярец сделал хуже. Разве что только самому себе. Въехав в автосалон, он повредил дорогостоящую иномарку и впечатался в столб. Автоинспекторы тут же его задержали, отметив, что мужчина был в неадекватном состоянии. На мстителя составили целых ворох административных материалов: неповиновение требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку, оставление места ДТП. Плюс его ожидает маленький бонус в виде чека от автосалона за порчу имущества.
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Не нанимайте идиотов на серьезную работу.
Все части есть - а от владения уволь
Отполирую - и с разгону разобью
Её под окнами отеля "Метрополь""
В.Высоцкий
По факту месть-то вообще не удалась.
Стеклянную дверь разбил?
По-моему в салоне Лексуса это самая недорогая вещь.
Хоть бы пару тачек уничтожил и то экшн был бы покруче. Хотя они тоже застрахованы...
А разбить свою тачку о бетонный столб это вообще что? Не говоря уже про все штрафы, административку, лишение прав, а может и уголовку...
Какой-то эпичный дол#оеб. Эталонный.
Но парням, снимавшим видео, понравилось. Хоть какой-то успех))
Хорошая логика. Молодец.