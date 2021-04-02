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Красноярец из мести протаранил здание Lexus-центра

Красноярец из мести протаранил здание Lexus-центра (2 фото + 2 видео)

Автор:
02 апреля 2021 12:49
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   автосалон   видео   дпс   красноярск   месть   
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Неадекватный мститель по дороге успел совершить столкновение с автомобилем ДПС.

Источник:

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Метки: Погоня   автосалон   видео   дпс   красноярск   месть   
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12  комментариев
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9k
Kostick Час назад
судя по нынешним ценникам не лехусы, крендель попал конкретно.
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13k
Аристарх Похер 3 минуты назад
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23k
Григорий 5 минут назад
Мужик неадекват, это 100%, но на месте салона я-б с волчьим билетом уволил работника, что вел переговоры с этим кретином. Менеджер должен быть психологом, понимать, что не надо напрягать, а тут решил заработать побольше. В итоге салон будут несколько дней чинить, машины побитые, репутация... И все из-за того, что жадный продаван не дал более-менее нормальную цену. Тем более - он сдавал по Трейд-Ин, т.е. должен был принести салону прибыль.
Не нанимайте идиотов на серьезную работу.
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4k
Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
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311
Вася 22 минуты назад
"Но вскоре я машину сделаю свою
Все части есть - а от владения уволь
Отполирую - и с разгону разобью
Её под окнами отеля "Метрополь""
В.Высоцкий
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502
saturn 38 минут назад
Уже:)
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8k
harlamov 56 минут назад
Ну ХЗ что у чувака в голове...
По факту месть-то вообще не удалась.
Стеклянную дверь разбил?
По-моему в салоне Лексуса это самая недорогая вещь.
Хоть бы пару тачек уничтожил и то экшн был бы покруче. Хотя они тоже застрахованы...
А разбить свою тачку о бетонный столб это вообще что? Не говоря уже про все штрафы, административку, лишение прав, а может и уголовку...
Какой-то эпичный дол#оеб. Эталонный.
Но парням, снимавшим видео, понравилось. Хоть какой-то успех))
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29k
Головасыр коричнештанник harlamov 39 минут назад
оду то он зацепил немного )
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29k
Головасыр коричнештанник 39 минут назад
*одну
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11k
Евгений 59 минут назад
А что, прям обязательно быть таким у*баном, чтоб заработать на такую машину?
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36k
dima423 Час назад
Реально люди с ума сходят... изза любой мелкой херни чуть ли не с жизнью готовы расстаться... сперва мытищинский пенсионер-стрелок изза 150 тыщ долга "до победного" отстреливался, теперь этот дурачок из за какой то оценки неправильной на зону сядет и огромный долг заимеет... реально весной у психов обострение... Как же я благодарен своему здоровому покуизму))
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1k
Максим Час назад
Давайте я отомщу! Но так, что попаду на уголовку и на возмещение причиненного ущерба! Буду с судимостью, выплачивать деньги и радоваться, что месть удалась!
Хорошая логика. Молодец.
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