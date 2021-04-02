Красноярец из мести протаранил здание Lexus-центра



Как сообщают местные СМИ, владелец Toyota Harrier с шильдиками Lexus несколько дней назад приезжал в автосалон, чтобы сдать автомобиль в трейд-ин. Однако менеджер настолько занизил стоимость джипа, что владелец устроил в салоне скандал и заработал административный протокол за хулиганство. Но от этого он еще больше рассвирепел.





Несколько дней он вынашивал планы мести, и в ночь на пятницу, выпив для храбрости, отправился на дело. По дороге он нарвался на сотрудников ДПС, которые решили остановить машину из-за дальнего света. Но пьяного водителя уже ничто не могло остановить. Началась погоня.