Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей

4. Отсутствие государственной идеологии. Согласно же ст. 13 Конституции РФ, «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». То есть Россия, если сравнить её с кораблём, не имеет «курса», цели, идеала. «Плывёт, неведомо куда». Это выгодно нашим корыстным соперникам, у которых цель есть всегда. Капитализм (власть капитала) и навязываемый им культ потребления и гедонизма по умолчанию подменяет идеологию. Если у человека и общества нет идеалов, нет принципов, его легко увлечь любой фальшивкой.



5. Запрет в России цензуры (ст. 29 Конституции) позволяет лгать в СМИ, публиковать любые деструктивные материалы в любом количестве и, по сути, ни за что не отвечать. Эта статья Конституции расчищает «информационное поле» для всех вышеуказанных негативных инструментов управления.



6. Технологически информация всё активнее распространяется посредством Интернета, индивидуально в мозг каждому «пользователю». Сейчас практически любой подросток, не говоря о старших, обеспечен смартфоном. Проводят в «смартфоне» дети и взрослые всё больше и больше времени, часто не отдавая себе отчёта в этом. В смартфоне есть функция счётчика часов по приложениям. Проверьте её. Единицы знают, что там смотрит и читает в смартфоне их ребёнок. По сути, смартфон многим уже давно подменил родителей, воспитателей. Школа предоставляет услуги по обучению, родители пеняют на школу, воспитывают детей авторы информации в смартфоне. А «случайной» информации в сети нет. Весь «контент» кто-то продвигает. И большая часть информации в сети агрессивная и распространяется злонамеренно с корыстными интересами. Но на этапе впитывания ребёнком, человеком вредоносной информации никто не замечает опасности. Замечают, когда уже поздно, и та сущность, что могла стать человеком, творит непоправимое.



Подытожим: информационное поле России, в соответствии с Конституцией и политикой хозяев крупных медиа, уже 30 лет «зачищено» от настоящих идеалов. Зато для «сорняков и паразитов» полное раздолье. Плоды в виде массовых убийств в школе мы сейчас и пожинаем. Выход там же, где и вход. Народу России, молодёжи нужна внятная идеология. Нужен и инструмент общественной, нравственной цензуры в СМИ, особенно в Интернете. Нужна ответственность публикующих информацию субъектов за свои действия и отсутствие анонимности. Как это будет выглядеть и работать на практике – это отдельный и сложный вопрос, достойный широкого обсуждения. Что думаете по поводу прочитанного, пишите в комментариях.



Сергей Тарасов, отец пятерых детей.