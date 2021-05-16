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Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей

Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 мая 2021 09:50
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: СМИ и пресса   дети   интернет   казань   телевидение   теракт   терроризм   школа   
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Причины таких явлений, как теракт в Казани, можно и нужно разобрать и понять. Есть такое мнение: во все времена СССР, а это разные периоды и десятилетия, убийств в школах такого показного характера не было. Зато они были на Западе. Значит в этой «плоскости» и надо искать, что же в западной культуре такого, что приводит к массовым и демонстративным, систематическим убийствам.

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Метки: СМИ и пресса   дети   интернет   казань   телевидение   теракт   терроризм   школа   
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17  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Когда пашешь поле, делаешь это для того, чтобы посеять хорошую пшеницу.
Никто не пашет поле, чтобы потом бросить его под сорняки.
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3k
cfhfwby 3 минуты назад
Яжематери гордятся тем, что позволяют своим чадам все и встают на защиту своих отпрысков, как красноармеец на защиту Родины-грудью. Практически два последних поколения матерей, да и отцов (к ним меньше претензий, т.к. они всегда меньшее влияние оказывали на детей, за редким исключением) сами были без присмотра, многие и без нормального образования, т.е. дети улиц, что они могли или могут дать своим чадам? НИЧЕГО путного, многие ограничивались подачками, дабы дите не мешало жить, а другие, менее обеспеченные, просто давали полную свободу, вот это, плюс унижение государством преподавателей и воспитателей дошкольных учреждений и привело к полной деградации подрастающего поколения. Реклама, интернет, СМИ, отсутствие цензуры и цели в развитии общества, все это прекрасно дополнило пробелы в воспитании. Слава Едим России и нашему солнцеликому и несменяемому дерьму.
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5k
Джейсон Вурхиз 10 минут назад
Открою тайну, но молодежь не смотрит тв.
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11k
ss 14 минут назад
Ай, бросьте! Не надо искать чёрного кота, в тёмной комнате. Нет там его. Разрушенное начальное образование (под образованием нужно понимать не только рассказывание кто-то там из физики, химии и прочих школьных предметов, но и воспитание моральное и физическое), разрушенное педагогическое образование, отказ от принципа "учитель это непреложный авторитет", непонимание того, что поведение родителей - это модель для детей. Сколько бы вы не говорили, что учителя нужно уважать, место старшим в автобусе уступать, соблюдать правила дорожного движения, что человек человеку друг, товарищ и брат, что прежде всего нужно искать проблему в себе, а уж потом где-то, если родители ведут себя как откровенные тупоголовые хамы, чадо пропустит всё вышеназванное мимо ушей.
Когда-то, лет сорок тому назад, стали забывать и теперь уже забыли окончательно, что учитель и врач - две самые важные профессии. Вот теперь и пожинаем плоды этого. А все эти игры и другие т.н. "западные ценности" - вторичны. Они просто накладываются на то, что в детей заложили дома и в школе, а потом проморгали психологи и психиатры.
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66k
Холодненький 17 минут назад
Все понятно - мерседес с айфоном с запада это хорошо. А когда мусульманин режет белых это виноват телевизор.. Очень удобно опять виноват запад.. Автор Наверное мусульманин..
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4k
tamin Полчаса назад
Отец 5 детей, скажу тебе как отец трех детей. В детстве я рос в 90-е. И пик их попал на как раз 9-11 класс. Я играл в кармагедон, дум, кваку потом. Везде братки, менты, хачи. Клей и.тд.. а ещё в тайне от всех, кошмар на улице вязов, полтергейст. и ничего, за ружья не брали и в класс не шли. А вот инфантилы, которых из под крыла яжематери и такие же яжеотцы не выпускают....вот это бяда. Сколько вы времени провели с ребёнком с удочкой. Сколько в лесу. Сколько жгли костёр. Или он у вас сидит в гаджетах. В 14 лет уже поздно. Он в них в детстве сидеть не должен. Итого. Не надо грешить на окружение. Маленький сынок сбрендит гораздо быстрее, чем сын полка
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5
Гассан Абдуррахман 44 минуты назад
Всё правильно, что посеешь то и пожнёшь. Что хотят получить то и сеют. Развалили страну, нет идеологии, уничтожают семейные ценности, современное образование не предполагает самостоятельного мышления . У них получается превратить нас в человеческую массу.
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3k
Том Джоуд 58 минут назад
Автор, да ты "совок"! Презренный "коммуняка" посягнувший на современные ценности и свободу слова и вероисповеданий, и т. д. и т. п. Ваша бездуховная власть, семьдесят с лишним лет развращала Россию! Воспитала рабов! И сейчас ты хочешь, чтоб мы отринули всё, что дала нам" свобода" и демократия, и опять надели на себя цепи бездуховности и деградации западных ценностей?!!
Не бывать такому, пока у нас есть Первый канал, ТНТ, РенТВ и прочие светочи того, что ты называешь грязью. Наши "православно"-отечественные блогеры и русскоговорящие инсташлюхи! Мы выстоим против тебя и таких как ты - замшелых "моралфагов"!
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5k
лигурийский регулировщик Час назад
<<3...уничтожение семейных ценностей...>>
Этот пункт надо поставить на первое место. И еще дописать "тотальная, массовая безотцовщина, развращение женщин".
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30k
Азат Баширов Час назад
Студент колледжа ТИСБИ, где учился устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев, в прошлом году покончил с собой при странных обстоятельствах. Об этом рассказала его мать, жительница Казани Наталья Андреева. Как и Галявиев, Даниил учился в колледже ТИСБИ и ушел оттуда. По мнению матери, все началось с интернета, «синего кита».

Мать покончившего с собой Даниила Андреева считает, что он вел себя один в один с Галявиевым. «Мой сын Даниил покончил с собой в том году. А теперь я узнаю, что тот, кто расстрелял детей и взрослых [в гимназии № 175], учился вместе с Даней. Он был только на год старше его. Все слова, которые говорит сейчас «стрелок», произносил мой сын», рассказала жительница Казани Наталья Андреева. Ее 17-летний сын покончил с собой почти ровно год назад, 10 мая 2020 года. Подросток учился на программиста в колледже ТИСБИ там же, где и 19-летний Ильназ Галявиев, и по той же специальности. Как и в случае с «казанским монстром», в истории Даниила Андреева много непонятного. В беседе с «БИЗНЕС Online» мать подростка заявила, что требует возобновить расследование дела, которое, как она считает, прекратили преждевременно, не изучив все детали.
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4k
Иван 2 часа назад
Ну главное Путин не виноват.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
почему "отец пятерых детей" не написал о роли семьи в воспитании детей?!
от осинки не родятся апельсинки...
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1k
Albigoec 2 часа назад
Казачков и церковь позовите. Они то разрулят проблему. Ага.
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