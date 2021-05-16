Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей

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Причины таких явлений, как теракт в Казани, можно и нужно разобрать и понять. Есть такое мнение: во все времена СССР, а это разные периоды и десятилетия, убийств в школах такого показного характера не было. Зато они были на Западе. Значит в этой «плоскости» и надо искать, что же в западной культуре такого, что приводит к массовым и демонстративным, систематическим убийствам.
У таких явлений нет одной и единой причины. Это комплексная проблема, но связана она с информационной средой, формирующей мировоззрение подрастающих поколений. Как во время дождя каждая отдельная капля не намочит, а вот вместе, да помноженные на время – пропитывают общество насквозь.
Причины, а по сути механизмы управления обществом, следующие:
1. Это сцены угроз, убийств, изнасилований, пыток и прочего насилия, которые методично, цинично, нагло транслируются в СМИ (кино, клипы, новости). В обед включите ТВ и обязательно в фильме кого-то убьют или, как минимум, на экране с характерным сленгом будут угрожать жертве. Сюда же попадают и компьютерные игры со сценариями-стрелялками, изначально созданными на западе для тренировки солдат убивать. Люди, дети видят это, и если не повторяют, то привыкают к этой агрессивной среде. Между тем в реальной жизни насилия в таких количествах нет. Вспомните, часто ли видели вы в жизни сцены убийств, грабежей, терактов? Зачем же нам ежедневно показывают эти примеры? Тут никакая психика не выдержит долго. Например, силовиков, которые работают в среде уголовников и преступников отправляют раньше на пенсию, так, как такая работа сильно влияет на психику. Люди «выгорают». Зрителей же даже не спрашивают, а давят жестоким насилием. Оно накапливается в обществе и выплёскивается, агрессией там, где «тонко».
Причины, а по сути механизмы управления обществом, следующие:
1. Это сцены угроз, убийств, изнасилований, пыток и прочего насилия, которые методично, цинично, нагло транслируются в СМИ (кино, клипы, новости). В обед включите ТВ и обязательно в фильме кого-то убьют или, как минимум, на экране с характерным сленгом будут угрожать жертве. Сюда же попадают и компьютерные игры со сценариями-стрелялками, изначально созданными на западе для тренировки солдат убивать. Люди, дети видят это, и если не повторяют, то привыкают к этой агрессивной среде. Между тем в реальной жизни насилия в таких количествах нет. Вспомните, часто ли видели вы в жизни сцены убийств, грабежей, терактов? Зачем же нам ежедневно показывают эти примеры? Тут никакая психика не выдержит долго. Например, силовиков, которые работают в среде уголовников и преступников отправляют раньше на пенсию, так, как такая работа сильно влияет на психику. Люди «выгорают». Зрителей же даже не спрашивают, а давят жестоким насилием. Оно накапливается в обществе и выплёскивается, агрессией там, где «тонко».
2. По освещению в СМИ самих терактов надо выделить отдельно: ежедневное «смакование» деталей акта, ужаса, эмоций пострадавших, оглашаемых целей преступников, полностью соответствуют замыслу террористов. Ведь все акции террора носят демонстративный характер. Рассчитаны они на широкую публику. Если же о теракте не узнают вовсе, или узнают необходимое (кратко и сухо сам факт, результаты, предпринятые меры безопасности), то смысл теракта пропадает!
Вдумаетесь, в СМИ даже минута эфирного времени, публикации часто стоят сумасшедших денег. Но информационные каналы даром неделями тратят его на освещение задач и замыслов террористов под предлогом «новостей», накручивая истерию, беспомощность, поиски крайних, негатив.
По сути, СМИ бесплатно рекламируют, пропагандируют теракты. Инициируют «Геростратов» наших дней, гарантируют им известность и славу. Что и подтверждает увеличивающаяся статистика подобных явлений на Западе, а теперь и у нас.
При этом важно отметить то, что вот эти самые ключевые причины, названные в первом и других пунктах этой статьи, в центральных СМИ замалчивают, переводя внимание общества на второстепенные вопросы – безопасности, охраны, доступности оружия и так далее. То есть, политика современных хозяев медиа по освещению терактов вдвойне деструктивна – с одно стороны она поощряет убийц, а с другой стороны препятствует конструктивному обсуждению проблемы, распространяя ложные или малозначимые тезисы.
3. Систематическое ослабление, уничтожение семейных ценностей, института семьи, ценностей родственных отношений и детей в СМИ (кино, клипы, новости). А свято место пусто не бывает. На этом месте взращивают пороки. Как это выглядит? В СМИ уже более 30 лет восхваляют секс, распущенность, а то и извращения, эгоизм, эгоцентризм. Нет места в СМИ крепким и успешным семьям.
Посмотрите любой развал глянцевых журналов или героев «токшоу». «Успешными» показаны именно такие герои, которые являются олицетворением пороков.
Вспомните, о чём «поют» раскручиваемые СМИ «музыкальные исполнители» и поэтому популярные у молодёжи. С такими идолами презирать окружающих и все традиционные ценности – само собой разумеется.
Вдумаетесь, в СМИ даже минута эфирного времени, публикации часто стоят сумасшедших денег. Но информационные каналы даром неделями тратят его на освещение задач и замыслов террористов под предлогом «новостей», накручивая истерию, беспомощность, поиски крайних, негатив.
По сути, СМИ бесплатно рекламируют, пропагандируют теракты. Инициируют «Геростратов» наших дней, гарантируют им известность и славу. Что и подтверждает увеличивающаяся статистика подобных явлений на Западе, а теперь и у нас.
При этом важно отметить то, что вот эти самые ключевые причины, названные в первом и других пунктах этой статьи, в центральных СМИ замалчивают, переводя внимание общества на второстепенные вопросы – безопасности, охраны, доступности оружия и так далее. То есть, политика современных хозяев медиа по освещению терактов вдвойне деструктивна – с одно стороны она поощряет убийц, а с другой стороны препятствует конструктивному обсуждению проблемы, распространяя ложные или малозначимые тезисы.
3. Систематическое ослабление, уничтожение семейных ценностей, института семьи, ценностей родственных отношений и детей в СМИ (кино, клипы, новости). А свято место пусто не бывает. На этом месте взращивают пороки. Как это выглядит? В СМИ уже более 30 лет восхваляют секс, распущенность, а то и извращения, эгоизм, эгоцентризм. Нет места в СМИ крепким и успешным семьям.
Посмотрите любой развал глянцевых журналов или героев «токшоу». «Успешными» показаны именно такие герои, которые являются олицетворением пороков.
Вспомните, о чём «поют» раскручиваемые СМИ «музыкальные исполнители» и поэтому популярные у молодёжи. С такими идолами презирать окружающих и все традиционные ценности – само собой разумеется.
4. Отсутствие государственной идеологии. Согласно же ст. 13 Конституции РФ, «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». То есть Россия, если сравнить её с кораблём, не имеет «курса», цели, идеала. «Плывёт, неведомо куда». Это выгодно нашим корыстным соперникам, у которых цель есть всегда. Капитализм (власть капитала) и навязываемый им культ потребления и гедонизма по умолчанию подменяет идеологию. Если у человека и общества нет идеалов, нет принципов, его легко увлечь любой фальшивкой.
5. Запрет в России цензуры (ст. 29 Конституции) позволяет лгать в СМИ, публиковать любые деструктивные материалы в любом количестве и, по сути, ни за что не отвечать. Эта статья Конституции расчищает «информационное поле» для всех вышеуказанных негативных инструментов управления.
6. Технологически информация всё активнее распространяется посредством Интернета, индивидуально в мозг каждому «пользователю». Сейчас практически любой подросток, не говоря о старших, обеспечен смартфоном. Проводят в «смартфоне» дети и взрослые всё больше и больше времени, часто не отдавая себе отчёта в этом. В смартфоне есть функция счётчика часов по приложениям. Проверьте её. Единицы знают, что там смотрит и читает в смартфоне их ребёнок. По сути, смартфон многим уже давно подменил родителей, воспитателей. Школа предоставляет услуги по обучению, родители пеняют на школу, воспитывают детей авторы информации в смартфоне. А «случайной» информации в сети нет. Весь «контент» кто-то продвигает. И большая часть информации в сети агрессивная и распространяется злонамеренно с корыстными интересами. Но на этапе впитывания ребёнком, человеком вредоносной информации никто не замечает опасности. Замечают, когда уже поздно, и та сущность, что могла стать человеком, творит непоправимое.
Подытожим: информационное поле России, в соответствии с Конституцией и политикой хозяев крупных медиа, уже 30 лет «зачищено» от настоящих идеалов. Зато для «сорняков и паразитов» полное раздолье. Плоды в виде массовых убийств в школе мы сейчас и пожинаем. Выход там же, где и вход. Народу России, молодёжи нужна внятная идеология. Нужен и инструмент общественной, нравственной цензуры в СМИ, особенно в Интернете. Нужна ответственность публикующих информацию субъектов за свои действия и отсутствие анонимности. Как это будет выглядеть и работать на практике – это отдельный и сложный вопрос, достойный широкого обсуждения. Что думаете по поводу прочитанного, пишите в комментариях.
Сергей Тарасов, отец пятерых детей.
5. Запрет в России цензуры (ст. 29 Конституции) позволяет лгать в СМИ, публиковать любые деструктивные материалы в любом количестве и, по сути, ни за что не отвечать. Эта статья Конституции расчищает «информационное поле» для всех вышеуказанных негативных инструментов управления.
6. Технологически информация всё активнее распространяется посредством Интернета, индивидуально в мозг каждому «пользователю». Сейчас практически любой подросток, не говоря о старших, обеспечен смартфоном. Проводят в «смартфоне» дети и взрослые всё больше и больше времени, часто не отдавая себе отчёта в этом. В смартфоне есть функция счётчика часов по приложениям. Проверьте её. Единицы знают, что там смотрит и читает в смартфоне их ребёнок. По сути, смартфон многим уже давно подменил родителей, воспитателей. Школа предоставляет услуги по обучению, родители пеняют на школу, воспитывают детей авторы информации в смартфоне. А «случайной» информации в сети нет. Весь «контент» кто-то продвигает. И большая часть информации в сети агрессивная и распространяется злонамеренно с корыстными интересами. Но на этапе впитывания ребёнком, человеком вредоносной информации никто не замечает опасности. Замечают, когда уже поздно, и та сущность, что могла стать человеком, творит непоправимое.
Подытожим: информационное поле России, в соответствии с Конституцией и политикой хозяев крупных медиа, уже 30 лет «зачищено» от настоящих идеалов. Зато для «сорняков и паразитов» полное раздолье. Плоды в виде массовых убийств в школе мы сейчас и пожинаем. Выход там же, где и вход. Народу России, молодёжи нужна внятная идеология. Нужен и инструмент общественной, нравственной цензуры в СМИ, особенно в Интернете. Нужна ответственность публикующих информацию субъектов за свои действия и отсутствие анонимности. Как это будет выглядеть и работать на практике – это отдельный и сложный вопрос, достойный широкого обсуждения. Что думаете по поводу прочитанного, пишите в комментариях.
Сергей Тарасов, отец пятерых детей.
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Никто не пашет поле, чтобы потом бросить его под сорняки.
Когда-то, лет сорок тому назад, стали забывать и теперь уже забыли окончательно, что учитель и врач - две самые важные профессии. Вот теперь и пожинаем плоды этого. А все эти игры и другие т.н. "западные ценности" - вторичны. Они просто накладываются на то, что в детей заложили дома и в школе, а потом проморгали психологи и психиатры.
Не бывать такому, пока у нас есть Первый канал, ТНТ, РенТВ и прочие светочи того, что ты называешь грязью. Наши "православно"-отечественные блогеры и русскоговорящие инсташлюхи! Мы выстоим против тебя и таких как ты - замшелых "моралфагов"!
Этот пункт надо поставить на первое место. И еще дописать "тотальная, массовая безотцовщина, развращение женщин".
Мать покончившего с собой Даниила Андреева считает, что он вел себя один в один с Галявиевым. «Мой сын Даниил покончил с собой в том году. А теперь я узнаю, что тот, кто расстрелял детей и взрослых [в гимназии № 175], учился вместе с Даней. Он был только на год старше его. Все слова, которые говорит сейчас «стрелок», произносил мой сын», рассказала жительница Казани Наталья Андреева. Ее 17-летний сын покончил с собой почти ровно год назад, 10 мая 2020 года. Подросток учился на программиста в колледже ТИСБИ там же, где и 19-летний Ильназ Галявиев, и по той же специальности. Как и в случае с «казанским монстром», в истории Даниила Андреева много непонятного. В беседе с «БИЗНЕС Online» мать подростка заявила, что требует возобновить расследование дела, которое, как она считает, прекратили преждевременно, не изучив все детали.
от осинки не родятся апельсинки...