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"Выгнать сразу!": в Башкирии собираются уволить педагога, поставившего двойку на лбу ученицы

"Выгнать сразу!": в Башкирии собираются уволить педагога, поставившего двойку на лбу ученицы (7 фото)

Автор:
31 марта 2021 09:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   двойка   дети   конфликт   оценка   реакция соцсетей   школа   
724
7
Учительница решила наказать первоклассницу за плохое поведение, но нашла для этого способ, который не понравился ни родителям ученицы, ни администрации школы.
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Метки: Башкирия   двойка   дети   конфликт   оценка   реакция соцсетей   школа   
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16  комментариев
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4k
tamin 48 минут назад
Перебор. 1 класс-еще только из сада. Они мелкие, тянуться. Вот к 5 классу вполне нормально было бы. Для 1 рано.
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689
Oort 22 минуты назад
Я против того, что бы учитель вообще прикасался к моему ребёнку, тем более унижал.
Если он не справляется с 7-8-9 летним ребёнком, то он хреновый педагог. Если ребёнок хреново воспитан, то всегда можно выгнать из класса (можно же ? или уже и это нельзя ?).
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3k
cfhfwby Oort 13 минут назад
Так выжематери и за это утопите учителя в унитазе помоев.
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7k
Колорад 23 минуты назад
Если бы мне такое написали - то еще бы до дома смыл, что бы от родителей пздлей не получить. :)
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10k
VM Varga Полчаса назад
Это не педагог. Это закомплексованная тварь, либо страдающая от хронического недоиоба, либо над которой издевается муж, такой же неудачник и алкоголик.
На месте папы этой девочки, я бы этому "педагогу" хер на лбу бы нарисовал...
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20k
Мерзавец... VM Varga Полчаса назад
У себя сотри для начала идиота кусок!
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21k
Батончик с маком VM Varga 17 минут назад
То есть ты как шакал готов издеваться над женщиной? Да ещё и "хер" на лбу рисовать собрался. Ты либо тупая малолетка, либо тебя надо изолировать. Явные признаки психического расстройства
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1k
Ertin Батончик с маком Минуту назад
Нет. Всё проще. Это закомплексованная тварь, либо страдающая от хронического недоиоба, либо над которой издевается муж, такой же неудачник и алкоголик.
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3k
KL11 Полчаса назад
на выборы каждый раз закупают туеву хучу камер чтоб мы могли видеть процесс волеизъявления масс, а на школы камеры купить не можем?
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11k
Евгений 40 минут назад
В наш век высоких технологий, надо учителям выдать нагрудные камеры, как ментам - и сразу всё понятно будет, что было и чего не было. Если реально двойку на лбу нарисовала первоклашке - то это сразу выгнать надо, маразм начинается.
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840
Yuri 45 минут назад
К Моргенштерну видимо тоже учителя математики и пения были не равнодушны))
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8k
Шурум-бурум 46 минут назад
когда всех "непослушных" учеников переведут на дистанционку, тогда их родители начнут задумываться о поведении своих отпрысков...
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31k
Alex 47 минут назад
Да, неправильно поступила. Нужно было каленым железом выжечь
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2k
andrey morozov 49 минут назад
И что? У нас в школе в СССР бывали такие случаи если ученик очень достанет учителя и забудет к тому же дневник
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10k
ss andrey morozov Полчаса назад
Вы что, обучались в школе при исправительно трудовой колонии? Или сами в "малолетке чалились"?
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