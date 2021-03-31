На уроке рисования преподаватель рассердилась на первоклассницу, которая вертелась и постоянно разговаривала с другими учениками. Педагог решила поставить ей "неуд" за плохое поведение. Выяснилось, что оценку нарисовать негде - ребенок забыл альбом дома. В результате учитель просто нарисовала двойку на лбу ученицы на глазах ее одноклассников, которые, разумеется, посмеялись над девочкой. И хотя после уроков школьница смыла оценку со лба, как говорится, "осадочек остался". Девочка рассказала об инциденте маме, а та молчать не стала.