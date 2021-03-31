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Учительница решила наказать первоклассницу за плохое поведение, но нашла для этого способ, который не понравился ни родителям ученицы, ни администрации школы.
В школе №5 в Кумертау произошла неприятная история.
На уроке рисования преподаватель рассердилась на первоклассницу, которая вертелась и постоянно разговаривала с другими учениками. Педагог решила поставить ей "неуд" за плохое поведение. Выяснилось, что оценку нарисовать негде - ребенок забыл альбом дома. В результате учитель просто нарисовала двойку на лбу ученицы на глазах ее одноклассников, которые, разумеется, посмеялись над девочкой. И хотя после уроков школьница смыла оценку со лба, как говорится, "осадочек остался". Девочка рассказала об инциденте маме, а та молчать не стала.
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Пользователи соцсетей эту ситуацию оценили по-разному. Кто-то заметил, что дети нынче стали слишком нежными, а раньше педагоги, бывало, и указки о спины учеников ломали - и ничего.
Досталось и матери первоклассницы, которая не проследила за тем, что в портфеле дочери не хватает альбома для рисования.
Директор школы Ольга Оспищева о ситуации осведомлена и говорит, говорит, что в ближайшее время собирается "поставить точку в этом вопросе": "Да, мы сегодня в 14.00 встретимся с мамой девочки. Пока трудно что-то комментировать. Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это. В случае, если вина учителя будет доказана, ей грозит увольнение. Сегодня она на работе. Стоит добавить, что педагог работает в нашей школе с 1991 года. Характеризуется только положительно". В свидетелях у девочки - весь класс. Правда, кому поверят - первоклашкам или педагогу, который "характеризуется только положительно", пока неясно. Сообщается, что на встрече, помимо ученицы, ее родителей и администрации учебного заведения, будет присутствовать детский психолог.
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Если он не справляется с 7-8-9 летним ребёнком, то он хреновый педагог. Если ребёнок хреново воспитан, то всегда можно выгнать из класса (можно же ? или уже и это нельзя ?).
На месте папы этой девочки, я бы этому "педагогу" хер на лбу бы нарисовал...