«Я начала фокусироваться на концепции смены ролей после переезда в Берлин в 2013 году. Из всех тех исследований, которые я проводила для художественных работ, я так много узнала, что начала сомневаться в своём собственном образе жизни, в итоге это привело к моему решению стать вегетарианкой. С каждой создаваемой картиной я всё ещё много узнаю о мире, при этом я получила немалое количество положительных отзывов от многих людей, вдохновлённых моей работой. Это действительно мотивирует меня продолжать трудиться над сериалом «Dominion over Man».»