Люди склонны воспринимать свои привычки как должное. Все кажется само собой разумеющимся, пока точка зрения не изменится.
Барбара Дэниелс (Barbara Daniels) считает своим долгом раскрывать эти самые тёмные вещи, которые делают люди. Она меняет точку зрения, меняя ролями людей и животных, что, в свою очередь, повышает нашу осведомлённость о том, как мы ведём себя с другими существами, обитающими на нашей планете, что в большинстве случаев является жестоким и неэтичным. Стоит отметить, что нашему виду действительно ещё есть куда расти.
Иллюстрации ирландки — отрезвляющее напоминание о том, что наше общество далеко от совершенства. И хотя мы склонны восхищаться прогрессом нашего собственного вида, в этом порыве мы часто забываем, что во многом всего добиваемся за счёт других.
«Когда это искусство вошло в мою жизнь, оно было неожиданным сюрпризом, — рассказала женщина о своей серии работ под названием «Dominion over Man». — Идея исследовать взаимоотношения между людьми и животными впервые пришла мне в голову, когда я ела куриные крылышки на отдыхе в Страсбурге, Франция. Я набросала себе, как могла бы выглядеть ситуация, если бы роли поменяли местами. С того момента данная идея нашла у меня отклик, после чего я и начала видеть мир в новом свете.»
«Я начала фокусироваться на концепции смены ролей после переезда в Берлин в 2013 году. Из всех тех исследований, которые я проводила для художественных работ, я так много узнала, что начала сомневаться в своём собственном образе жизни, в итоге это привело к моему решению стать вегетарианкой. С каждой создаваемой картиной я всё ещё много узнаю о мире, при этом я получила немалое количество положительных отзывов от многих людей, вдохновлённых моей работой. Это действительно мотивирует меня продолжать трудиться над сериалом «Dominion over Man».»
Источник:
- Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми
- Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства
- Забавные фото, которые получились случайно
- Художник рисует минималистичные рисунки мемных котов
- А что здесь у вас, собственно, творится?
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Препарированного человека показывать можно, а сиськи и письки нельзя.
Впрочем лицемерна тут не только цензура....
значит это возможно и люди в будущем тоже так будут питаться. Вот реально так прямо и говорят. Невдомёк дурням, что растения не питаются солнечной энергией, растения питаются органикой и минеральными веществами почвы - перегноя всего живого. Идиоты.