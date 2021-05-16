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Художник создает иллюстрации, где люди и животные играют противоположные роли

Художник создает иллюстрации, где люди и животные играют противоположные роли (52 фото)

Автор:
16 мая 2021 08:07
Сообщество : Искусство
Метки: Барбара Дэниелс   животные   иллюстрации   искусство   люди   
1039
52

Люди склонны воспринимать свои привычки как должное. Все кажется само собой разумеющимся, пока точка зрения не изменится.

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Метки: Барбара Дэниелс   животные   иллюстрации   искусство   люди   
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13  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Хорошая серия. Художнику обязательно нужно ее продолжить - коты в роли птичек, птички в роли бабочек, гусеницы бабочек в роли молодых зелёных листиков, сероводород в роли кислорода...
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20k
Валерий 2 минуты назад
что за хрень...
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14k
KOSTELLO 24 минуты назад
Какая интересная лицемерная цензура на картинках.
Препарированного человека показывать можно, а сиськи и письки нельзя.
Впрочем лицемерна тут не только цензура....
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3k
Krap 38 минут назад
За живое задели картины.
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4k
tamin 2 часа назад
Что же. Нужно признать, человек кровожадное животное! Стейк, рыбалка, шашлыки, раки с водкой, пиво с крылышками острыми в медовом соусе. Пельмешки, борщ наваристый или хаш утром. Да. Мы кровожадные животные и мне это нравится! Это юмором комментарий)))
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8k
Alexander 2 часа назад
Бред вегана имхо....
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Пойду сосиску съем...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Следующая серия - как яблоня формирует крону человеку, а роза перерезает красивой девушке пищевод, ставит в вазу и поит через гастростому, чтобы дольше не увяла. После второй серии художнице придется питаться солнечными лучами))
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