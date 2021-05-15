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Неординарный Борис Иванов – рожденный дважды

Неординарный Борис Иванов – рожденный дважды (7 фото)

Автор:
15 мая 2021 15:42
Метки: актер   биорафия   кино   
565
7

После одного из жесточайших боев в Демянском котле в апреле 1942 года его, чуть живого, нашли бойцы, готовившие убитых к захоронению. Видимо, свыше Борису Иванову была уготована другая участь – дарить талант актера людям.

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Метки: актер   биорафия   кино   
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3  комментария
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5k
TirAn 5 часов назад
Хороший Актёр.
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2k
Hamsterskiller 2 часа назад
Чепуханы эти с наклейками "Можем повторить" пусть внимательнее читают. Среди гор трупов их разыщут, возможно.
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104
allexx 4 часа назад
"А мы с тобой, брат, из пехоты..."
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