Неординарный Борис Иванов – рожденный дважды

Одесская юность

Одессит – это не просто житель города на юге Украины. Это особая национальность, получившаяся из смешения из русских, еврейских, украинских и других южных кровей, особый образ жизни и мышления. В этой атмосфере и вырос Борис Иванов, родившийся в 1920 году.

Любовь к театру и музыке мальчику подарила соседка, работавшая в Одесской опере и частенько подбрасывавшая контрамарки. Не удивительно, что подрабатывать уже с 14 лет парень пошел именно туда – статистом. К 1937 году Боря понял, что хочет стать только актером и поступил в театральное училище.

Дипломный спектакль был назначен на 22 июня 1941 года… Он состоялся, уже без зрителей, а через несколько дней Борис Иванов ушел добровольцем в армию.

Война

Выпускника направили на ускоренные курсы интендантов, затем – переподготовка на полевого командира. Зимой 1941-1942 года Борис Иванов попал на Северо-Западный фронт, где шли бои за Новгородскую область. Окружение фашистов под Демянском оказалось провалено, советские войска вынужденно отступили.