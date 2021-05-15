Неординарный Борис Иванов – рожденный дважды

После одного из жесточайших боев в Демянском котле в апреле 1942 года его, чуть живого, нашли бойцы, готовившие убитых к захоронению. Видимо, свыше Борису Иванову была уготована другая участь – дарить талант актера людям.
Одесская юность
Одессит – это не просто житель города на юге Украины. Это особая национальность, получившаяся из смешения из русских, еврейских, украинских и других южных кровей, особый образ жизни и мышления. В этой атмосфере и вырос Борис Иванов, родившийся в 1920 году.
Любовь к театру и музыке мальчику подарила соседка, работавшая в Одесской опере и частенько подбрасывавшая контрамарки. Не удивительно, что подрабатывать уже с 14 лет парень пошел именно туда – статистом. К 1937 году Боря понял, что хочет стать только актером и поступил в театральное училище.
Дипломный спектакль был назначен на 22 июня 1941 года… Он состоялся, уже без зрителей, а через несколько дней Борис Иванов ушел добровольцем в армию.
Война
Выпускника направили на ускоренные курсы интендантов, затем – переподготовка на полевого командира. Зимой 1941-1942 года Борис Иванов попал на Северо-Западный фронт, где шли бои за Новгородскую область. Окружение фашистов под Демянском оказалось провалено, советские войска вынужденно отступили.
В результате одного из боев Иванов получил тяжелейшее ранение во все конечности и голову. Он был случайно найден среди горы трупов. Позднее актер вспоминал: «Я был убит. Я помню, что меня не было. Потом я опять появился…»
В госпитале он пролежал полгода. Стоял вопрос об ампутации левой руки, но ее удалось спасти. Правда значительный участок мышц отсутствовал, а конечность не поднималась в полной амплитуде всю оставшуюся жизнь.
После выписки Борис поехал в Рыбинск. Требовались какие-то документы с места последней учебы, видимо, необходимые для оформления инвалидности. В этом городе с фронтовиком случилось еще одно несчастье: у него украли чемодан с вещами, деньгами и документами. Выручили молодого человека в местном театре. Руководство приняло на работу артиста, поверив ему на слово, что по тем временам было большой редкостью.
Пока восстанавливали документы, Борис начал с маленьких ролей, но быстро перешел на главные. Мужчин в культурном учреждении почти не было. Так прошел год. Режиссер с большим сожалением отпустил талантливого артиста в Москву.
Театр Моссовета
В этот храм искусства актер попал в 1944 году и остался на всю жизнь. Начал он с амплуа героев-любовников, затем перешел на серьезный репертуар:
- «Кража»;
- «Виндзорские насмешницы»;
- «Цезарь и Клеопатра»;
- «Маскарад»;
- «Царская охота»;
- «Преступление и наказание»;
- «Мать Иисуса»;
- «Белая гвардия»;
- «Милый друг»;
- «Вишневый сад» и многие другие.
Друзья и коллеги вспоминали, что артист имел утонченный вкус, умел красиво и модно одеваться. Характер у него был озорной. Борис подружился с Ростиславом Пляттом. Разница в 12 лет не мешала им на дружеских посиделках устраивать соревнования в юморе. Обычно они конкурировали в рассказывании самых новых и модных анекдотов.
Дефект левой руки помогали устранять костюмеры, подшивая в проблемном месте большое количество ваты, поэтому наряды любой эпохи на актере смотрелись идеально.
У Иванова были врожденный слух и очень приятный голос. Он пел не только в дружеских компаниях, но и на сцене. В модной рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», поставленной в 1990 году, Борис Владимирович сам исполнял арии Понтия Пилата.
Театр давал актеру энергию, на сцене он преображался и оживал. Коллеги помнят его фразу: «Только мертвый артист может не прийти на спектакль».
Последним спектаклем, где уже совсем больной артист выходил в главной роли, стала постановка «Комики» 2002 года. Иванов уже не мог долго стоять, очень плохо видел. Чтобы он мог самостоятельно и правильно уйти за кулисы, коллеги ему подсвечивали путь фонариком.
Кинематограф
В кино Борис Иванов попал достаточно поздно – в 41 год. Очень часто ему доставались роли аристократов, еще чаще – разных мерзавцев:
- «Гусарская баллада»;
- «Конец атамана»;
- «Вся королевская рать»;
- «Чисто английское убийство»;
- «Агония»;
- «Жизнь и смерть Фердинанда Люса»;
- «Кольца Альманзора»;
- «Версия полковника Зорина»;
- «Россия молодая»;
- «Возвращение резидента»;
- «Мираж»;
- «Вечный зов»;
- «Веселая вдова»;
- «Не ходите, девки, замуж»;
- «Конец операции «Резидент»;
- «Плащаница Александра Невского».
Приглашали Бориса Иванова и на дубляж зарубежных картин. Самые известные его работы – Дафна из «В джазе только девушки» и Рамбаль Коше (отец мальчика) из «Игрушки».
Последним появлением на экранах стала роль в картине «Послушай, не идет ли дождь» 1999 года.
Личная жизнь
Женой артиста в сороковых годах стала Ольга Якунина, также актриса театра Моссовета. Ее первый супруг погиб на фронте. Женщина была старше Бориса на 9 лет. К сожалению, ее здоровье резко ухудшилось еще в советское время. Муж ухаживал за ней, не считался с деньгами на лекарства и сиделок. Ольга Ивановна умерла в 1994 году в возрасте 83 лет.
Долгие годы артист имел молодую любовницу. Она была его отдушиной в тяжелом быту. Наталья Богданова пришла в театр Моссовета в начале 60-х годов после театрального училища. Борис ее очаровал на одном из спектаклей, нежно поцеловав руку.
Иванов оформил отношения с Натальей после смерти первой жены. Супруги много путешествовали, пока позволяло здоровье Бориса Владимировича.
Скончался Борис Иванов после обширного инсульта в декабре 2002 года. У него отказала правая половина тела. Перед смертью он попытался левой, давно раненой рукой, поднести руку любимой женщины к губам и поцеловать… Не хватило нескольких сантиметров…
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