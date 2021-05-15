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Необычные продукты питания в американских магазинах

Необычные продукты питания в американских магазинах (15 фото)

Автор:
15 мая 2021 15:32
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: еда   люди   сша   
719
15
Вероятно, сами американцы к такой еде привыкли, а для приезжих это удивительно...
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Метки: еда   люди   сша   
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7  комментариев
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5k
TirAn 48 минут назад
Замороженный хлеб не такая уж экзотика.
У нас военных моряков этим кормят со времён СССР.
Проспиртован или заморожен, пока свежий.
Съел пол-тонны, наверное, за время службы.
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467
Predictor 22 минуты назад
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3k
kappaneed Полчаса назад
Искусственный мед, плавленный сыр в тюбиках... этого полно в наших магазинах, в заведениях общепита, особенно таких, как столовые предприятий, часто практикуют заморозку хлеба, кукурзный спирт, тоже не деликатес))
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9k
Владимир Полчаса назад
>> Искусственный мед
Не совсем искусственный, а медозаменитель из яблок - для тех, у кого на мед аллергия.
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49k
smakido 39 минут назад
А я наивный думал, что сало в шоколаде - это что-то эдакое! Американцы меня удивили!
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