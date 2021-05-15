Необычные продукты питания в американских магазинах

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Вероятно, сами американцы к такой еде привыкли, а для приезжих это удивительно...
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У нас военных моряков этим кормят со времён СССР.
Проспиртован или заморожен, пока свежий.
Съел пол-тонны, наверное, за время службы.
Не совсем искусственный, а медозаменитель из яблок - для тех, у кого на мед аллергия.