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130 лет исполнилось со дня рождения Михаила Булгакова

130 лет исполнилось со дня рождения Михаила Булгакова (6 фото)

Автор:
15 мая 2021 12:28
Метки: Булгаков   день рождения   писаталь   
146
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В день рождения Михаила Булгакова сконцентрируем его многогранное творчество в десяти цитатах из десяти разных текстов. Сложно, но возможно.
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Метки: Булгаков   день рождения   писаталь   
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2  комментария
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9k
Kostick 2 часа назад
За Михаила Афанасьевича плюсищще!
"Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет."
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Афигеть! Я как раз сегодня иду на Зойкину квартиру. Незнал что День рождения!
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