130 лет исполнилось со дня рождения Михаила Булгакова

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В день рождения Михаила Булгакова сконцентрируем его многогранное творчество в десяти цитатах из десяти разных текстов. Сложно, но возможно.
1. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?
— Белая гвардия.
2. Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно.
— Бег
— Белая гвардия.
2. Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно.
— Бег
3. На нашем острове Баратария издревле существует обычай, согласно которому новый губернатор, вступая в исполнение своих обязанностей, должен публично разрешить два или три головоломных дела для того, чтобы население узнало, умен ли новый губернатор или же он бесповоротный и окончательный идиот, и, в зависимости от этого, знало бы, что делать ему, то есть ликовать или сразу впадать в отчаяние.
— Дон Кихот.
4. — Вы, Зоя Денисовна, с нечистой силой знаетесь, я уж давно заметил. Вы социально опасный элемент! — Я социально опасный тому, кто мне социально опасный, а с хорошими людьми я безопасный.
— Зойкина квартира.
— Дон Кихот.
4. — Вы, Зоя Денисовна, с нечистой силой знаетесь, я уж давно заметил. Вы социально опасный элемент! — Я социально опасный тому, кто мне социально опасный, а с хорошими людьми я безопасный.
— Зойкина квартира.
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5. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались.
— Иван Васильевич.
6. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича — изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, — но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж.
— Мастер и Маргарита.
— Иван Васильевич.
6. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича — изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, — но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж.
— Мастер и Маргарита.
7. Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло.
— Собачье сердце
8. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны.
— Роковые яйца
— Собачье сердце
8. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны.
— Роковые яйца
9. Счастье как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь.
— Записки юного врача. Морфий.
10. Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому браться за перо — вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.
— Театральный роман
— Записки юного врача. Морфий.
10. Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому браться за перо — вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.
— Театральный роман
15 мая родился Михаил Булгаков (1891 — 10 марта 1940) — прозаик, драматург, театральный режиссер и даже актер, автор повестей, рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев и даже оперных либретто, автор всемирно известных текстов «Собачье сердце», «Белая гвардия» и, конечно, «Мастер и Маргарита» — романа, который был несколько раз экранизирован в России, и не в России тоже.
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Метки: Булгаков день рождения писаталь
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