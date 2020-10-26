Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные

В этом посте поговорим о психологической отметке в 30 лет, к которой мало кто относится спокойно. Есть ли жизнь после тридцатника? Все ли так плохо, как пишут об этом в интернете? Если вы уже перешагнули уже эту отсечку, то поделитесь ощущениями в комментариях!

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1. Начать пост хочется с классики

2. Действительно ли так все меняется? 0 Источник:

3. С дружескими отношениями тоже что-то происходит странное 0 Источник:

4. Про тех, кто так и не нашел себя к тридцати годам 0 Источник:

5. Именно так многие называют этот возраст 0 Источник:

6. Немного о здоровье 0 Источник:

7. Если мужики еще как-то справляются с этой психологической отсечкой, то у девушек все намного сложнее 0 Источник:

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9. Да, лучшие подруги умеют поддержать в трудный момент 0 Источник:

10. Жиза 0 Источник:

11. Жизнь делится на "До" и "После" 0 Источник:

12. Наглядно и сурово 0 Источник:

13. А если серьезно, то что меняется после 30 лет? 0 Источник:

14. Продолжаем этот печальный список 0 Источник:

15. Когда как-то перемахнул период седых волос 0 Источник:

16. Смериться с тем, что ты уже взрослый - очень тяжело 0 Источник:

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18. Для интернет-троллей это излюбленная тема 0 Источник:

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20. Разница, как она есть 0 Источник: