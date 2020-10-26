Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные

В этом посте поговорим о психологической отметке в 30 лет, к которой мало кто относится спокойно. Есть ли жизнь после тридцатника? Все ли так плохо, как пишут об этом в интернете? Если вы уже перешагнули уже эту отсечку, то поделитесь ощущениями в комментариях!
1. Начать пост хочется с классики
7. Если мужики еще как-то справляются с этой психологической отсечкой, то у девушек все намного сложнее
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Метки: 30 лет возраст день рождения комментарии прикол смех шутки юмор
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