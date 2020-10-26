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Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные

Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные (21 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: 30 лет   возраст   день рождения   комментарии   прикол   смех   шутки   юмор   
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В этом посте поговорим о психологической отметке в 30 лет, к которой мало кто относится спокойно. Есть ли жизнь после тридцатника? Все ли так плохо, как пишут об этом в интернете? Если вы уже перешагнули уже эту отсечку, то поделитесь ощущениями в комментариях!

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Метки: 30 лет   возраст   день рождения   комментарии   прикол   смех   шутки   юмор   
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8  комментариев
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913
Шурман 39 минут назад
Интересно а те кто рождены в 70тых это уже биомусор ? . Автор прежде чем такую херню постить задумайся . Твоим родителям сейчас под 40 и они для тебя уже списанные ?
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8k
Николай Моркунцов Секунду назад
У меня через 2 недели другая психологическая дата, 45 лет. Ну и что такого, небольшой гемор с заменой паспорта, с запоминанием его реквизитов вместо старого. Помню, тоже 30 лет близилось, было страшновато из-за стереотипов.
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3k
tamin 10 минут назад
За юмор +. За нытье...с 30 до 40 представь, что на все твои идеи хватает бабла. Хочешь на бали. Хочешь в австралию. Но правда завтра на работу, детей в садик а очередной платеж чеерз неделю
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25k
Snork Snorkoff 19 минут назад
Больше скажу, она еще и после 40 есть, а ближе к полтосу, когда гаврики подросли и акромя денежных вливаний уже не сильно нуждаются в родителях так и вовсе вторая юность. Поправки на кефир, клистир конечно имеются, но это мелочи..))
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25k
Acu900 48 минут назад
Радоваться надо что шкет назвал ее "женщиной" а не "бабулей"...
Радоваться надо что шкет назвал ее "женщиной" а не "бабулей"...
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