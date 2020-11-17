У коронавируса день рождения. COVID-19 исполнился год

Коронавирусу сегодня исполняется год. Этот злосчастный вирус стал главной темой 2020 года, но не забывайте, что по паспорту он COVID-19, а значит родился в 2019 году.

17 ноября 2019 года 55-летний житель китайского города Ухань обратился в больницу. У него была высокая температура, кашель, затруднение дыхания - симптомы, которые теперь ввергают в ужас любого жителя нашей планеты. За месяц после того случая ковидом в Ухане заболело 27 человек, и затем за пять дней количество заболевших удвоилось. Примерно в это время китайские медики поняли, что перед ними враг посерьёзней гриппа и простуды. 27 декабря 2019 года главный врач уханьской больницы, первой принявший на себя удар вируса, доложил властям о коронавирусе нового типа. К концу года коронавирусных больных в Китае было уже около 300 человек. В остальном мире тогда ещё жили спокойно, гуляли, мыли руки не очень тщательно, стояли близко друг к другу и не знали, с "о" или с "а" надо писать "коронавирус", как склонять Ухань и что на медицинских масках и туалетной бумаге можно заработать тонны денег. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса лишь в марте 2020 года.