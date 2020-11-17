У коронавируса день рождения. COVID-19 исполнился год

Смогли ли учёные разобраться в причинах возникновения коронавируса, с какими цифрами мы подошли к годовщине, каким будет следующий год. А также о новых словах, появившихся в этот год, и о том, какой должна быть вечеринка по случаю годовщины.
Коронавирусу сегодня исполняется год. Этот злосчастный вирус стал главной темой 2020 года, но не забывайте, что по паспорту он COVID-19, а значит родился в 2019 году.
17 ноября 2019 года 55-летний житель китайского города Ухань обратился в больницу. У него была высокая температура, кашель, затруднение дыхания - симптомы, которые теперь ввергают в ужас любого жителя нашей планеты. За месяц после того случая ковидом в Ухане заболело 27 человек, и затем за пять дней количество заболевших удвоилось. Примерно в это время китайские медики поняли, что перед ними враг посерьёзней гриппа и простуды. 27 декабря 2019 года главный врач уханьской больницы, первой принявший на себя удар вируса, доложил властям о коронавирусе нового типа. К концу года коронавирусных больных в Китае было уже около 300 человек. В остальном мире тогда ещё жили спокойно, гуляли, мыли руки не очень тщательно, стояли близко друг к другу и не знали, с "о" или с "а" надо писать "коронавирус", как склонять Ухань и что на медицинских масках и туалетной бумаге можно заработать тонны денег. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса лишь в марте 2020 года.
17 ноября 2019 года 55-летний житель китайского города Ухань обратился в больницу. У него была высокая температура, кашель, затруднение дыхания - симптомы, которые теперь ввергают в ужас любого жителя нашей планеты. За месяц после того случая ковидом в Ухане заболело 27 человек, и затем за пять дней количество заболевших удвоилось. Примерно в это время китайские медики поняли, что перед ними враг посерьёзней гриппа и простуды. 27 декабря 2019 года главный врач уханьской больницы, первой принявший на себя удар вируса, доложил властям о коронавирусе нового типа. К концу года коронавирусных больных в Китае было уже около 300 человек. В остальном мире тогда ещё жили спокойно, гуляли, мыли руки не очень тщательно, стояли близко друг к другу и не знали, с "о" или с "а" надо писать "коронавирус", как склонять Ухань и что на медицинских масках и туалетной бумаге можно заработать тонны денег. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса лишь в марте 2020 года.
Человечество празднует день рождения коронавируса. 17 ноября 2020. Фото в цвете pic.twitter.com/SErulvvHEU— Разность Потанцевалов (@lebedi_xyebedi) November 17, 2020
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На днях финский автогонщик Валттери Боттас, занявший 14-место на Гран-При Турции, сказал, что два самых неудачных дня в 2020 году - день его поражения на гонках и день, когда китаец пообедал летучей мышью. Но учёным так доподлинно и неизвестно, виновны ли в пандемии летучие мыши. К тому же данные по первому случаю заражения разнятся. В ВОЗ считают, что впервые коронавирус нового типа был выявлен 8 декабря. Среди возможных дат рождения ковида 1 декабря и 16 декабря.
За год было высказано великое множество версий происхождения вируса. В пандемии обвиняли летучих мышей, правительство Китая, Билла Гейтса, 5G-вышки, инопланетян, комету. В таком многообразии версий разной степени вероятности достойно смотрятся шуточные версии, предложенные создателями "Южного парка" и сиквела "Бората". В популярном американском мультсериале нулевым пациентом стал Рэнди Марш, оттрахавший в Китае панголина на пару с Микки Маусом. А в "Борате 2" Бората Сагдиева заразили коронавирусом по приказу казахского правительства и отправили распространять инфекцию в АсАшАй в качестве мести за насмешки американцев над славным народом Казахстана.
Веселится в годовщину вируса не приходится. Коронавирус нового типа унёс жизни более миллиона людей по всему миру. Вот с такими цифрами мир подошёл к первому и, хочется надеяться, последнему дню рождения коронавируса: свыше 55 млн заболевших, 1 334 892 умерших. На первом месте по количеству случаев коронавируса США (11,5 млн человек), замыкает пятёрку Россия (1,9 млн человек).
Скорее бы уже печь торты в форме шипастой частицы вируса коронавируса по случаю смерти ковида, но последние новости о пандемии говорят нам, что это будет не скоро, если вообще будет. Во-первых, каждый день в России фиксируется новый максимум заболевших. Во-вторых, в Сибири коронавирус мутировал. Об этом рассказала глава "Роспотребнадзора" Анна Попова в интервью "РИА Новости": "Мы видим изменения определенные в белке и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями". Она также добавила, что бояться этого не стоит и коронавирус не стал опаснее. Сколько раз за этот год нам говорили, что боятся нечего, всё под контролем, а потом - бац! - и локдаун.
Кстати, слово lockdown (в переводе с английского "карантин") стало словом года в рейтинге, составленном редакцией словаря Collins. Употребление этого слова в интернете выросло на 6000% по сравнению с предыдущим годом. Также в топ слов попали "самоизоляция", "пандемия", "социальное дистанцирование" и, конечно же, "коронавирус".
Филологи и лингвисты в честь годовщины вируса рассказали о словах, которые занесло в язык коронавирусом. Вот какие новые слова появились в русском языке:
- карантец (неожиданный и нежеланный уход на карантин);
- ковидло (пренебрежительное название коронавируса);
- маскобесье (перегибы масочного режима);
- гречкохайп, макароновирус (нездоровый ажиотаж вокруг продуктов питания);
- карантэ (умение не впадать в уныние и в бешенство от долгого сидения в самоизоляции);
А вот как разделяются люди по своему отношению к коронавирусу и к мерам борьбы с ним:
- коронапофигисты, ковигисты (то же, что и ковиддиссиденты);
- карантье (владелец собаки, сдающий своего питомца в аренду, чтобы другие люди могли погулять во время жёсткого карантина);
- голомордые (то же, что и антимасочники).
- карантец (неожиданный и нежеланный уход на карантин);
- ковидло (пренебрежительное название коронавируса);
- маскобесье (перегибы масочного режима);
- гречкохайп, макароновирус (нездоровый ажиотаж вокруг продуктов питания);
- карантэ (умение не впадать в уныние и в бешенство от долгого сидения в самоизоляции);
А вот как разделяются люди по своему отношению к коронавирусу и к мерам борьбы с ним:
- коронапофигисты, ковигисты (то же, что и ковиддиссиденты);
- карантье (владелец собаки, сдающий своего питомца в аренду, чтобы другие люди могли погулять во время жёсткого карантина);
- голомордые (то же, что и антимасочники).
С Днём рождения всех, у кого День рождения, кроме коронавируса!!!— АлИнА (@bloody6kind) November 17, 2020
Каким будет второй год коронавируса? Кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев в интервью радио Sputnik рассказал, что коронавирус никуда не денется, но станет сезонным заболеванием, как грипп или простуда: "В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание... Четвертой волны не будет. Будет подъём коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр". Максим Гультяев считает, что вакцинация позволит обуздать коронавирус.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что вакцина не покончит с коронавирусом, а лишь позволит взять его под контроль. Поэтому тестирование, карантин заболевших и контактировавших с заражёнными никуда не денется.
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