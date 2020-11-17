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У коронавируса день рождения. COVID-19 исполнился год

У коронавируса день рождения. COVID-19 исполнился год (12 фото)

Автор:
17 ноября 2020 18:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ухань   день рождения   китай   ковид   коронавирус   летучая мышь   мутация   сибирь   
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Смогли ли учёные разобраться в причинах возникновения коронавируса, с какими цифрами мы подошли к годовщине, каким будет следующий год. А также о новых словах, появившихся в этот год, и о том, какой должна быть вечеринка по случаю годовщины.
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Метки: Ухань   день рождения   китай   ковид   коронавирус   летучая мышь   мутация   сибирь   
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6  комментариев
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29k
Михаил 36 минут назад
Есть вопрос! Может, кто с таким уже сталкивался? Если в маске поломалась проволока, можно ли ее как-то поменять или это уже все?...
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Да уже пора итоги подводить.
Называется СРАВНИ принимаемые меры и РЕЗУЛЬТАТЫ
Да уже пора итоги подводить. Называется СРАВНИ принимаемые меры и РЕЗУЛЬТАТЫ
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25k
Acu900 Полчаса назад
А вот еще одна версия как это было:
Ссылка youtu.be
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