19 сентября — День рождения смайлика

«Как-то раз мы обсуждали, например, что произойдёт, если лифт пустится в свободное падение. Как «ботаники» мы начали выдвигать разные теории. Дезориентирует ли это птицу внутри лифта? А если внутри будет горящая свеча, потухнет ли она? Ведь там не будет потоков воздуха, чтобы поддерживать пламя… И тут пришёл администратор и сказал: «Это не смешно! Кто-то может подумать, что это правда, когда увидит эти ваши сообщения. Люди не поймут, что это шутка».



Как обозначить шутку в интернете? Первое предложение было — использовать звёздочку в заголовке сообщения. Но что такое звёздочка? Она же может значить всё, что угодно. Тогда я написал: можете не воспринимать меня серьёзно, но разве на клавиатуре нет символов, которые бы лучше отображали шуточное настроение? Я вспомнил, что в 1960-ые были популярны воздушные шары и футболки с улыбающимся лицом. Мы можем воспроизвести это лицо символами на клавиатуре! Я предложил использовать двоеточие, минус и закрывающуюся скобку :-). И ещё открывающуюся скобку для изображения грусти :-(…



На всё про всё ушло 10 минут моей жизни в 1982 году, 35 лет назад. Я думал, что это развлечёт с десяток людей, которые принимали участие в онлайн-дискуссии, и на этом всё. Но моё предложение получило хождение сначала в Карнеги-Меллон, затем через электронную почту заразило Массачусетский технологический, Стэнфорд и другие университеты».