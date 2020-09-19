19 сентября — День рождения смайлика

Сегодня мы все используем смайлики при написании сообщений. Однако не все знают, что первый смайлик придумали в 1982 году 19 сентября. Ежегодно отмечается День рождения на свет этого дружелюбного электронного символа.
Время рождения смайлика известно с точностью до минуты. 19 сентября 1982 года в 11:44 утра Скотт Фалман (Scott E. Fahlman), профессор Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, отправил коллегам электронное сообщение, в котором предложил использовать – три символа, идущие подряд (двоеточие, дефис и закрывающую скобку) — смайлик (эмотикон) для выражения эмоций в сетевом общении.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.
История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, являвшуюся прототипом сегодняшних форумов и в то время была основным средством общения между сотрудниками университета.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.
История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, являвшуюся прототипом сегодняшних форумов и в то время была основным средством общения между сотрудниками университета.
Вот его письмо:
«19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(».
В переводе оно означало примерно следующее:
«Предлагаю использовать вот такую последовательность символов для обозначения шутливых сообщений :-) Читать следует сбоку. На самом деле, учитывая нынешние тенденции, будет более уместным выделять сообщения, которые шутками НЕ являются. Для этого используйте :-(»
А дело было так…
«Это был 1982 год — очень давно. Я был молодым профессором в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге. Компьютеры тогда сильно отличались от современных: текстовые терминалы, англоязычный набор символов, никакой кириллицы или японских иероглифов.
Мы могли отправлять друг другу имейлы, у нас как раз появился ARPANET — прообраз интернета, созданный министерством обороны США. Он позволял общаться с коллегами из других университетов. В 1982 году к нему было подключено, наверное, с дюжину университетов», — рассказывает Скотт Фалман в интервью русской службе BBC.
«Существовали доски объявлений различной тематики и одна — для общения на общие темы университетского сообщества. Поскольку сообщество состояло в основном из «ботаников», в общении было много специфического юмора и сарказма. Моментально появился «флейм» — спор ради спора. Все заражались бессмысленным выяснением отношений и забывали, о чём изначально шла дискуссия».
Мы могли отправлять друг другу имейлы, у нас как раз появился ARPANET — прообраз интернета, созданный министерством обороны США. Он позволял общаться с коллегами из других университетов. В 1982 году к нему было подключено, наверное, с дюжину университетов», — рассказывает Скотт Фалман в интервью русской службе BBC.
«Существовали доски объявлений различной тематики и одна — для общения на общие темы университетского сообщества. Поскольку сообщество состояло в основном из «ботаников», в общении было много специфического юмора и сарказма. Моментально появился «флейм» — спор ради спора. Все заражались бессмысленным выяснением отношений и забывали, о чём изначально шла дискуссия».
В 1980-е Фалман участвовал в создании компьютерного языка Common LISP, основанного не на цифрах, а на символах
«Как-то раз мы обсуждали, например, что произойдёт, если лифт пустится в свободное падение. Как «ботаники» мы начали выдвигать разные теории. Дезориентирует ли это птицу внутри лифта? А если внутри будет горящая свеча, потухнет ли она? Ведь там не будет потоков воздуха, чтобы поддерживать пламя… И тут пришёл администратор и сказал: «Это не смешно! Кто-то может подумать, что это правда, когда увидит эти ваши сообщения. Люди не поймут, что это шутка».
Как обозначить шутку в интернете? Первое предложение было — использовать звёздочку в заголовке сообщения. Но что такое звёздочка? Она же может значить всё, что угодно. Тогда я написал: можете не воспринимать меня серьёзно, но разве на клавиатуре нет символов, которые бы лучше отображали шуточное настроение? Я вспомнил, что в 1960-ые были популярны воздушные шары и футболки с улыбающимся лицом. Мы можем воспроизвести это лицо символами на клавиатуре! Я предложил использовать двоеточие, минус и закрывающуюся скобку :-). И ещё открывающуюся скобку для изображения грусти :-(…
На всё про всё ушло 10 минут моей жизни в 1982 году, 35 лет назад. Я думал, что это развлечёт с десяток людей, которые принимали участие в онлайн-дискуссии, и на этом всё. Но моё предложение получило хождение сначала в Карнеги-Меллон, затем через электронную почту заразило Массачусетский технологический, Стэнфорд и другие университеты».
Как обозначить шутку в интернете? Первое предложение было — использовать звёздочку в заголовке сообщения. Но что такое звёздочка? Она же может значить всё, что угодно. Тогда я написал: можете не воспринимать меня серьёзно, но разве на клавиатуре нет символов, которые бы лучше отображали шуточное настроение? Я вспомнил, что в 1960-ые были популярны воздушные шары и футболки с улыбающимся лицом. Мы можем воспроизвести это лицо символами на клавиатуре! Я предложил использовать двоеточие, минус и закрывающуюся скобку :-). И ещё открывающуюся скобку для изображения грусти :-(…
На всё про всё ушло 10 минут моей жизни в 1982 году, 35 лет назад. Я думал, что это развлечёт с десяток людей, которые принимали участие в онлайн-дискуссии, и на этом всё. Но моё предложение получило хождение сначала в Карнеги-Меллон, затем через электронную почту заразило Массачусетский технологический, Стэнфорд и другие университеты».
За более, чем 30 лет своего существования «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.
«Смайлик» заменяет то, чего не достаёт в общении посредством чата или электронной почты — интонацию голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.
«Смайлик» заменяет то, чего не достаёт в общении посредством чата или электронной почты — интонацию голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.
С Днём рождения «Смайлика» вас, друзья!
Источник:
Ссылки по теме:
- Сталин-ёфикатор? и другие истории из жизни буквы Ё к её Дню рождения
- Щедрая бабуля потратила больше миллиона рублей на праздник дня рождения внука
- Мама каждый год устраивает для дочери оригинальную фотосессию в честь ее дня рождения
- Более 300 байкеров поздравили с днем рождения мальчика, страдающего аутизмом
- 10 фактов о смайлике
Метки: день рождения интеренет праздник смайлик
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...