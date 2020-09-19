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19 сентября — День рождения смайлика

19 сентября — День рождения смайлика (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 14:22
Метки: день рождения   интеренет   праздник   смайлик   
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Сегодня мы все используем смайлики при написании сообщений. Однако не все знают, что первый смайлик придумали в 1982 году 19 сентября. Ежегодно отмечается День рождения на свет этого дружелюбного электронного символа.

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Метки: день рождения   интеренет   праздник   смайлик   
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Батончик с маком 3 часа назад
смайлик форрест гамп придумал
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