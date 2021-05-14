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Следите за руками: карточный фокус с другого ракурса

Следите за руками: карточный фокус с другого ракурса (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 13:09
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   видео   карты   прикол   трюк   фокус   
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Искусно выполненный фокус никого не оставляет равнодушными. Он по-настоящему удивляет, хоть и осознаешь, что всё это неправда. Однако не каждый знает, что во время выполнения большинства фокусов важно выбрать правильный ракурс иначе магии не случится.

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Метки: Девушка   Реакция   видео   карты   прикол   трюк   фокус   
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9  комментариев
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62k
Viktor 57 минут назад
Ух, шайтан!

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575
SavageTi 3 минуты назад
Короче. Она ему дала или нет?
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21
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
Вот и в жизни так. Всё зависит от ракурса с которого наблюдаешь за событием.
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13k
Альф 57 8 минут назад
Сюжет не закончен, в итоге она дала или нет мы так и не узнали
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7k
Сгусток позитива 21 минуту назад
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7k
DumDum Полчаса назад
У любого фокуса есть секрет. И любой фокус провалится, если ракурс во время выполнения будет взят на этот секрет. И это понятно любому, кто не верит в Деда Мороза.
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22k
Батончик с маком 41 минуту назад
А я могу большой палец отрывать и на место возвращать
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