Следите за руками: карточный фокус с другого ракурса

Искусно выполненный фокус никого не оставляет равнодушными. Он по-настоящему удивляет, хоть и осознаешь, что всё это неправда. Однако не каждый знает, что во время выполнения большинства фокусов важно выбрать правильный ракурс иначе магии не случится.

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