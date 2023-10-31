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35 деток, затмивших всех на Хэллоуин

35 деток, затмивших всех на Хэллоуин

Автор:
31 октября 2023 10:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Хэллоуин   дети   костюм   наряд   образ   праздник   
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Хэллоуин немыслим без костюмов. Они позволяют вжиться в образ и сделать праздник незабываемым. Если решили отмечать страшное и одновременно веселое торжество вместе с детьми, то мы готовы поделиться с вами самыми интересными идеями.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хэллоуин   дети   костюм   наряд   образ   праздник   
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