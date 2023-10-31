35 деток, затмивших всех на Хэллоуин

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Хэллоуин немыслим без костюмов. Они позволяют вжиться в образ и сделать праздник незабываемым. Если решили отмечать страшное и одновременно веселое торжество вместе с детьми, то мы готовы поделиться с вами самыми интересными идеями.
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19. "Мой восьмилетний сын захотел стать удильщиком на Хэллоуин, но только если я сделаю костюм светящимся"
21. "Все мальчики из класса моего племянника нарядились на Хэллоуин цыплятами. Он удивил их и появился в образе полковника Сандерса"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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