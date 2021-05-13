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12 самых сильных и опасных динозавров

12 самых сильных и опасных динозавров (13 фото)

Автор:
13 мая 2021 21:05
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   динозавр   динозавры   древние животные   животные   интересно   подборка   фото   
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13
Ученые прошли долгий и интересный путь, находя по всему миру останки гигантских доисторических хищников - динозавров. Годами они изучали их скелеты и окаменелости, делая выводы насчет их питания, образа жизни, скорости и размеров. У них набралась достойная коллекция - и иногда не верится, что когда-то все эти громадины ходили по нашей планете. Сегодня мы узнаем, какие из динозавров были самыми опасными, сильными и безжалостными.
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Метки: дикая природа   динозавр   динозавры   древние животные   животные   интересно   подборка   фото   
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8  комментариев
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8k
kaboza Час назад
У меня после 2х0.7 они как котитки у Запашных стоять будут))))
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21k
Юрьевич 16 минут назад
"Ютараптор, родственник известного велоцираптора, - умный хищник размером с человека с огромными когтями на лапах."

"Умный"? Кто вам это сказала?

"Сегодня мы узнаем, какие из динозавров были самыми опасными, сильными и безжалостными."

А где вы видели жалостливых хищников?


Впрочем, для школьника 7-го класса вполне нормальный текст...
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14k
Corvus Corax Полчаса назад
"Он мог открывать свои челюсти почти на 16 градусов шире"
А можно точные данные? А то я видел то 15,7, то 15,8...
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57k
Александр Ломовицкий Час назад
все такие "сильные и опасные" но очень мертвые
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51
Ford Henry 2 часа назад
Все хищники, а особенно рептилии "безжалостные"
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9k
Александр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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