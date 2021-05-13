12 самых сильных и опасных динозавров

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Ученые прошли долгий и интересный путь, находя по всему миру останки гигантских доисторических хищников - динозавров. Годами они изучали их скелеты и окаменелости, делая выводы насчет их питания, образа жизни, скорости и размеров. У них набралась достойная коллекция - и иногда не верится, что когда-то все эти громадины ходили по нашей планете. Сегодня мы узнаем, какие из динозавров были самыми опасными, сильными и безжалостными.
Спинозавр
Спинозавр был одним из самых крупных плотоядных динозавров в истории - его длина достигала 16 метров. Он вел водный или полуводный образ жизни, и плавал с помощью своего большого хвоста, похожего на плавник. Этим же хвостом он мог гонять добычу, а затем разделываться с ней острыми зубами.
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Тираннозавр
Тираннозавр мог быстро и плавно двигать глазами и головой, слышать низкочастотные звуки и даже чувствовать запах пищи на расстоянии, как стервятники. У них также было отличное зрение - лучше, чем у хищных птиц. Тираннозавр мог кусать свою жертву с силой около 3,6 тонны. Это значит, что огромной пастью он мог бы раздавить целый автомобиль. Даже его передние лапы, которые кажутся маленькими по сравнению с телом, достаточно сильные, чтобы оставить глубокие раны.
Ютараптор
Ютараптор, родственник известного велоцираптора, - умный хищник размером с человека с огромными когтями на лапах. Его рост составлял 1,8-2 метра, а длина 5-7 метров. Его "сильное место" - большие изогнутые когти и сильные челюсти, которыми он разделывался с добычей.
Майюнгазавр
Останки майюнгазавра были найдены на территории Мадагаскара. Его главное оружие - острые зубы, которые обновлялись в 13 раз быстрее, чем у среднего плотоядного динозавра. Этот процесс проходил как у акул, которые на протяжении всей своей жизни теряют зубы, а на их месте вырастают новые. Среди этих существ был распространен каннибализм - останки показывают, что они нападали друг на друга.
Аллозавр
Аллозавр был достаточно силен, чтобы одолеть динозавра в три раза больше его самого. Он мог открывать свои челюсти почти на 16 градусов шире, чем тираннозавр, и поражал добычу огромными зубами. Томография мозга этого динозавра показала поразительное сходство с мозгом крокодила. У него также был чувствительный слух, который улавливал низкочастотные звуки.
Анкилозавр
Анкилозавр - растительноядный динозавр. Его тело было покрыто мощной, тяжёлой бронёй, состоящей из массивных шишек и костных пластин или щитков - остеодерм. На хвосте динозавра располагалась тяжелая булава, которая также состояла из нескольких больших остеодерм. Этим он представлял опасность для нападавших на него динозавров - например, огромная булава на его хвосте запросто могла сломать нападавшему ноги.
Гиганотозавр
Когда палеонтологи впервые описали гиганотозавра в 1995 году, они думали, что этот монстр длиной около 13 метров был самым крупным плотоядным динозавром. Однако, позже он оказался таковым лишь в своем семействе. Его особенность - тонкий, заостренный хвост, благодаря которому он держал равновесие при резких поворотах в погоне за добычей. А бегали эти динозавры быстро - их скорость достигала 50 км/ч.
Мапузавр
Длина этого хищника составляла 10-13 метров, но он был настолько смел, что нередко нападал на динозавров вдвое больше себя. Некоторые ученые также утверждают, что эти динозавры охотились стаями. Останки мапузавров обнаружили на территории Аргентины.
Аргентинозавр
Еще один растительноядный динозавр, размеры которого удивляют. Существо длиной 22-35 метров весило 50-100 тонн. Это один из самых крупных динозавров, когда-либо живших в Южной Америке. Этот гигант, сам того не ведая, мог случайно раздавить кого-то одной своей ногой.
Тарбозавр
Этот гигант обитал на территории нынешних Монголии и Китая. Многие считают, что тарбозавр - это азиатская "версия" тираннозавра, но это ошибочное мнение. Да, они похожи, но в 2012 году LiveScience рассказали, чем они отличаются. Тарбозавр был немного короче тираннозавра - его длина составляла примерно 10 метров. Лапы тарбозавра были короче, чем у его североамериканского родственника. У тарбозавра был более узкий череп, более массивная нижняя челюсть и больше зубов. Кроме того, у этих динозавров слух и обоняние были развиты больше, чем зрение - тираннозавры же отличались хорошим зрением.
Трицератопс
Многие сравнивают трицератопса с сегодняшними слонами и носорогами. Этот трехметровый динозавр весом 6-12 тонн обладал одной из самых больших и тяжелых голов из всех существовавших наземных животных. Над каждым его глазом располагался длинный заостренный рог, которым он мог наносить мощные удары. Третий рог находился над носом, и также представлял опасность. Броня по всему телу защищала его от нападавших, однако, анализ костей 1996 года показал, что на трицератопса не раз нападал тираннозавр.
Кархародонтозавр
Кархародонтозавры обитали в меловом периоде на территории Африки. Их длина составляла 8-14 метров, масса - 6-15 тонн. У них были сильные челюсти и мышцы шеи, а также острые как лезвия зубы, как описал палеонтолог Соки Хаттори в статье 2019 года. Этот хищник мог за один раз запросто съесть животное весом 400 килограммов.
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"Умный"? Кто вам это сказала?
"Сегодня мы узнаем, какие из динозавров были самыми опасными, сильными и безжалостными."
А где вы видели жалостливых хищников?
Впрочем, для школьника 7-го класса вполне нормальный текст...
А можно точные данные? А то я видел то 15,7, то 15,8...