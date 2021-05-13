12 самых сильных и опасных динозавров

Этот гигант обитал на территории нынешних Монголии и Китая. Многие считают, что тарбозавр - это азиатская "версия" тираннозавра, но это ошибочное мнение. Да, они похожи, но в 2012 году LiveScience рассказали, чем они отличаются. Тарбозавр был немного короче тираннозавра - его длина составляла примерно 10 метров. Лапы тарбозавра были короче, чем у его североамериканского родственника. У тарбозавра был более узкий череп, более массивная нижняя челюсть и больше зубов. Кроме того, у этих динозавров слух и обоняние были развиты больше, чем зрение - тираннозавры же отличались хорошим зрением.