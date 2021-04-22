Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека

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Команда ученых из Нидерландов обнаружила, что тираннозавры передвигались намного медленнее, чем предполагалось ранее. С помощью нового метода анализа, который применили к скелету динозавра по кличке Трикс, ученые воссоздали походку гиганта и оценили ее скорость. Оказалось, тираннозавры передвигались медленнее человека.
Команда ученых из Нидерландов воссоздала компьютерную модель тираннозавра, взяв за основу останки найденного в Северной Америке динозавра. С помощью новых методов анализа костей хвоста им удалось выяснить, что скорость ходьбы тираннозавра приближена к скорости ходьбы эму, слонов, лошадей и людей, и составляет 4,6 км в час - а это медленнее, чем по данным всех предыдущих исследований.
Ранее ученые устанавливали, что тираннозавры (и в принципе все динозавры на двух ногах) передвигаются со скоростью 7,2 - 10 км в час. Однако, новое исследование выявило, что огромный хвост весом примерно 1000 килограммов существенно замедлял темп ходьбы этих существ. При каждом шаге хвост раскачивался вверх-вниз, из-за чего динозавр передвигался медленно.
Исследование проводилось под руководством Паши ван Бийлерта, магистранта Амстердамского университета и анатома Музея естествознания. За основу он взял скелет самки тираннозавра по кличке Трикс (Trix). Полный скелет 6-тонной самки длиной 13 метров раскопали в 2013 году в Монтане. По данным ученых, Трикс обитала на территории современной западной части Северной Америки 66 миллионов лет назад. Позже ее собранный скелет выставили в нидерландском Музее Естествознания.
Воссозданная модель тираннозавра и его походка
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Разумеется, каждый исследователь утверждал, что его цифры самые правильные.
и вообще, логика где? ну раскачивается хвост и пусть раскачивается. кто сказал, что он не может раскачиваться вдвое чаще и что это раскачивание ему вообще мешало? может у него спинные мышцы в три раза больше, чем ученые до этого считали
Писец, а как он нагуливал жир? Как питался, если бегал медленнее человека? Как доживал до таких величин?
Освоено стопицот тыщ евро.