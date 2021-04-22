Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека

Исследование проводилось под руководством Паши ван Бийлерта, магистранта Амстердамского университета и анатома Музея естествознания. За основу он взял скелет самки тираннозавра по кличке Трикс (Trix). Полный скелет 6-тонной самки длиной 13 метров раскопали в 2013 году в Монтане. По данным ученых, Трикс обитала на территории современной западной части Северной Америки 66 миллионов лет назад. Позже ее собранный скелет выставили в нидерландском Музее Естествознания.