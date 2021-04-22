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Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека

Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека (7 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 20:47
Сообщество : Животные
Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   новости   тираннозавр   ученые   фото   
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Команда ученых из Нидерландов обнаружила, что тираннозавры передвигались намного медленнее, чем предполагалось ранее. С помощью нового метода анализа, который применили к скелету динозавра по кличке Трикс, ученые воссоздали походку гиганта и оценили ее скорость. Оказалось, тираннозавры передвигались медленнее человека.

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Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   новости   тираннозавр   ученые   фото   
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16  комментариев
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Курица тоже ходит медленнее человека, но зато как бегает, хрен догонишь
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8k
Кыся Час назад
Я вам больше скажу - он мог вообще стоять! Или лежать.
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12k
Yasen_Perec Кыся 58 минут назад
А велоцераптор, тот вообще мог гонять на велике.
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5
dickduck 2 часа назад
Он из кустов вынимал жопу и убивал гавнопадом ~~~n~~~
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820
sedoisever 2 часа назад
На основе этого, я как диванный учёный, пришёл к выводу, что тираннозавры были хорошими психологами. Так и охотились. Медленно выходили из кустов со словами: "Уважаемая жратва, поди сюда, что скажу...", "Не подскажете, какой сейчас период мезозойской эры, юрский или меловой?" и забалтывая жертву тихонько подходили к ней.
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981
Тамара Коршунова 2 часа назад
Ноги, крылья.. ХВОСТ!!!!
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2k
Роман 3 часа назад
Раньше любимым объектом исследований был скелет тираннозавра «Сью». Согласно расчетам разных исследователей, его масса была от 4 до 12 тонн, максимальная скорость от 17 до 70 км/ч.
Разумеется, каждый исследователь утверждал, что его цифры самые правильные.
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13k
Booka1a 3 часа назад
а я фильм Спилберга видел. там тираннозавр движется гораздо быстрее и естественнее, чем вот эта пародия на анимацию.
и вообще, логика где? ну раскачивается хвост и пусть раскачивается. кто сказал, что он не может раскачиваться вдвое чаще и что это раскачивание ему вообще мешало? может у него спинные мышцы в три раза больше, чем ученые до этого считали
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4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Ща еще докажут, что он был веганом. И ваще динозавры вымерли, потому что стали гомосеками. Они просто все примеряют на свою гейропу.
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40k
Александр Свирепый Бамбр 2 часа назад
вообше то тиранозавры были черными! если не согласен - на колени!
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564
Сергей 3 часа назад
если эта зверюга была такой медлительной, она была травоядной, т.к. на таких скоростях животного не догонишь.
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40k
Александр Сергей 2 часа назад
Сразу подумал, при такой массе, надо много жратвы, очень очень много. Если скорость до 5 км/ч, то еда могла просто издеваться над ним, бегая вокруг..... Бред!
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49k
VikCom 3 часа назад
Такое впечатление, что просто отработали человека в зеленом костюме на камеру и совместили с макетом динозавра...
Писец, а как он нагуливал жир? Как питался, если бегал медленнее человека? Как доживал до таких величин?
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11k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Ощущение, как будто они сняли шагающего человека и на компе пририсовали тираннозавру его ноги в движении.
Освоено стопицот тыщ евро.
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