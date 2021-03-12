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В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах

В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах (5 фото)

Автор:
12 марта 2021 21:18
Сообщество : Животные
Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   новости   раскопки   ученые   фото   
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5

Палеонтологи впервые в истории нашли останки овирапторозавра со скетелетными останками детенышей, которые не успели вылупиться из яиц. Всего в гнезде находилось 24 окаменелых яйца. Находка была сделана в городе Ганьчжоу, Китай.

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Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   новости   раскопки   ученые   фото   
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
На своих... двух )))
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59k
Viktor 20 минут назад
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3k
Ваник 23 минуты назад
В Китае... ну нах , пусть только не вздумают попробовать.
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17k
Luc72 Полчаса назад
Почему именно ВЫСИЖИВАЛА? И с чего она тогда сдохла? Если кто то напал, она бы активно защищалась, попробуйте подойти и просто "погладить" курицу наседку.
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8k
Павел 37 минут назад
Зародыши и мамка Ксеноморфа???
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