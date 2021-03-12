В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах

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Палеонтологи впервые в истории нашли останки овирапторозавра со скетелетными останками детенышей, которые не успели вылупиться из яиц. Всего в гнезде находилось 24 окаменелых яйца. Находка была сделана в городе Ганьчжоу, Китай.
Ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах, недалеко от железнодорожной станции в городе Ганьчжоу, Китай. Это оказались останки овирапторозавра - представителя группы птицеподобных динозавров-тероподов, который обитал на планете 130-66 миллионов лет назад, в Меловой период. Внутри 24 яиц удивительным образом сохранились останки детенышей, не успевших вылупиться.
Скелет был найден в 70-миллионолетних породах. Сначала палеонтологи предположили, что взрослая особь погибла прямо во время откладывания яиц, но поздняя стадия развития эмбрионов исключила эту версию. Кроме того, ученые установили, что овирапторозавры высиживали свои яйца, как их современные родственники — птицы, а не просто охраняли их.
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"Это редчайшая находка. Хотя ранее находили несколько взрослых особей динозавров, сидящих на яйцах, сохранившиеся эмбрионы внутри мы не встречали ни разу. В нашем случае, детеныши были довольно взрослыми и уже должны были вылупиться. Это говорит о том, что эта самка овирапторозавра довольно долго ухаживала за своим гнездом," - сказал палеонтолог Мэтью Ламанна из Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Команда также обнаружила скопление камешков, сохранившихся в брюшной области самки - это якобы гастролиты или "желудочные камни". Вероятно, особь проглотила их, чтобы помочь в переваривании пищи, как это делают птицы. Это первый случай, когда гастролиты так хорошо сохранились в желудке динозавра - это поможет ученым сделать новые открытия и исследования.
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