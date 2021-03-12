В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах

"Это редчайшая находка. Хотя ранее находили несколько взрослых особей динозавров, сидящих на яйцах, сохранившиеся эмбрионы внутри мы не встречали ни разу. В нашем случае, детеныши были довольно взрослыми и уже должны были вылупиться. Это говорит о том, что эта самка овирапторозавра довольно долго ухаживала за своим гнездом," - сказал палеонтолог Мэтью Ламанна из Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания.