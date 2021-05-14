FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2745 постов • 1051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Хватит уже изобретать, внедряйте! Пресса о биоразлагаемом пластике

Хватит уже изобретать, внедряйте! Пресса о биоразлагаемом пластике (15 фото)

Автор:
14 мая 2021 09:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дайджест   ждун   изобретения   пластик   подборка новостей   разлагаемый пластик   
777
15

Каждый год по несколько раз появляется новость, что кто-то изобрёл разлагаемый пластик. И каждый год всё изобретают этот разлагаемый пластик и изобретают... изобретают и изобретают... и никак не внедрят в массовое производство.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: дайджест   ждун   изобретения   пластик   подборка новостей   разлагаемый пластик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Владимир 38 минут назад
тож самое про аккумуляторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дядюшка Шнеур 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 Полчаса назад
ВСе упирается в цену этого пластика - в разЫ дороже.
Помню кто-то из гипермаркетов пытался продавать разлагаемые пакеты в 3 раза дороже обычных, ни разу не видел, чтобы их кто-то выбирал
И - да, "скоро ещё" из заглавной фотки - не по-русски. Либо "долго ещё?", либо "скоро уже?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сгусток позитива Полчаса назад
да денежку они все пилят, не более
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
И учат и спасают: герои нашего времени И учат и спасают: герои нашего времени 30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий 30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий Великие женщины-изобретательницы и их изобретения Великие женщины-изобретательницы и их изобретения Представляет ли опасность сжигание пластиковых отходов? Представляет ли опасность сжигание пластиковых отходов? "Чё там, на Украине?.." "Чё там, на Украине?.." 17 примеров избыточной упаковки товара 17 примеров избыточной упаковки товара
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

995215



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
0
23
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
15 занимательных фотографий различных диковинок
1
48
15 занимательных фотографий различных диковинок
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
0
43
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
1
27
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#дтп#природа#СССР#автомир#картинки#сша#Исторические факты
#интересно#интересное#животные#люди#красота#фотографии#Разное#подборка#шоу бизнес#знаменитости
#Юмор#факты#актеры#прикол#аварии#авто аварии#автомобили#комментарии#в мире#отдых

На что жалуетесь?

Вернуться