Хватит уже изобретать, внедряйте! Пресса о биоразлагаемом пластике

777
15
Каждый год по несколько раз появляется новость, что кто-то изобрёл разлагаемый пластик. И каждый год всё изобретают этот разлагаемый пластик и изобретают... изобретают и изобретают... и никак не внедрят в массовое производство.
×
14.
2021-й год, США
15.
2021-й год, США
16.
Ну сколько уже можно? Может пора внедрять в производство хоть какую-нибудь технологию?!
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 примеров избыточной упаковки товара
- Великие женщины-изобретательницы и их изобретения
- Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку
- "Чё там, на Украине?.."
- Представляет ли опасность сжигание пластиковых отходов?
31
Понравилось31
Новости партнёров
Помню кто-то из гипермаркетов пытался продавать разлагаемые пакеты в 3 раза дороже обычных, ни разу не видел, чтобы их кто-то выбирал
И - да, "скоро ещё" из заглавной фотки - не по-русски. Либо "долго ещё?", либо "скоро уже?"