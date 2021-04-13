Сегодня всё больше людей обеспокоены вопросом потребления огромного количества пластика, который является основной проблемой в вопросе загрязнения окружающей среды. Но несмотря на это производители различной продукции, кажется, и вовсе не беспокоятся об уменьшении отходов, ведь они продолжают охотно использовать пластик в качестве упаковки для товаров, дойдя в этом деле до полного абсурда!



Сегодня мы собрали для вас 17 примеров избыточной упаковки товара, глядя на которые можно с ужасом осознать, что пластик захватил этот мир!