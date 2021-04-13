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17 примеров избыточной упаковки товара

17 примеров избыточной упаковки товара (18 фото)

Автор:
13 апреля 2021 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   пластик   подборка   продукты   упаковка товара   фото   экология   
999
18
Пластик захватил этот мир!
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Метки: в мире   пластик   подборка   продукты   упаковка товара   фото   экология   
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3k
Юрий Злой Час назад
Приходит новый русский в магазин и спрашивает у продавщицы:
- А это у вас что?
- Яблоки.
- Дайте мне 10 кг и каждое в отдельности заверните.
- Но мы так не делаем, и плюс это будет дороже стоить.
- Я заплачу Бедная продавщица выполняет заказ.
- А что это там у вас еще?
- Апельсины.
- Взвесьте мне 10 кг и заверните каждый отдельно.
- Но это же будет дороже!
- Ничего, я заплачу. Действия повторяются
-А что это там у вас еще? -
-Сливы
- Взвесьте мне 10 кг и заверните каждую отдельно
- А чего это там у вас еще?
- Изюм, но он не продается:
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Мне знакомый технолог с мясокомбината объяснил зачем они колбасу в вакуумную упаковку заделывают, оказалось всё очень просто, это борьба с усыханием продукта, представь, чт о у тебя на складе из колбасы 10% влаги испарилась, вроде, что такого, а это 100 кг. от тонны.
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ну с овощами конечно перебор в плане увеличения стоимости товара, но опять же не нужно забывать, что в вакуумной упаковке овощи, фрукты и ягоды хранятся намного дольше, но все равно извращенцы епта
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15k
Пумба Колька Валеркин сын 2 часа назад
Что показательно: посты пилят, возмущаются... Забывая о том, что живем мы все при капитализме. И всё, что нас окружает, направлено на получение прибыли. Озабочены проблемами экологии? Ну так не покупайте товары в избыточной упаковке! Маркетологи моментально смекнут, что такое не продается и уберут. Нет, нужно всё это купить, принеся прибыль и уверенность в правильности выбранного направления производителю, а потом пилить говнопосты, мол, ганьба!
Прекратите покупать шубы из натурального меха - прекратится истребление пушного зверя. Прекратите покупать изделия из слоновой кости - прекратятся убийства слонов. И т. д.
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502
Alexander Gorn Пумба 21 минуту назад
Да ни хрена, это не так работает. Маркетологи мгновенно смекнут, что надо увеличить рекламные бюджеты, и вы из каждого утюга будете слышать о том, как это круто - товары, обернутые в пластик.

зы. А натуральный мех и тем более слоновая кость - это вообще премиальный сегмент, большинство их и так не покупают, а кто покупает, тем плевать на истребление пушного зверя, слонов, и вообще на всё и на всех, кроме себя и своих понтов. Они и из человеческой кожи бы вещи носили с большим удовольствием.
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31k
Alex 2 часа назад
Действительно ху**во

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102
bobobo Alex 2 часа назад
Написано же "Яйцо жареное" Что не так то?
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