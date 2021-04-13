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Пластик захватил этот мир!
Сегодня всё больше людей обеспокоены вопросом потребления огромного количества пластика, который является основной проблемой в вопросе загрязнения окружающей среды. Но несмотря на это производители различной продукции, кажется, и вовсе не беспокоятся об уменьшении отходов, ведь они продолжают охотно использовать пластик в качестве упаковки для товаров, дойдя в этом деле до полного абсурда!
Сегодня мы собрали для вас 17 примеров избыточной упаковки товара, глядя на которые можно с ужасом осознать, что пластик захватил этот мир!
Сегодня мы собрали для вас 17 примеров избыточной упаковки товара, глядя на которые можно с ужасом осознать, что пластик захватил этот мир!
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Заказала губки из переработанного и биоразлагаемого материала, а они пришли в индивидуальных пластиковых упаковках
Естественной обёртки картошке недостаточно
Многие товары попросту не нуждаются в пластиковой обёртке, потому что имеют натуральную упаковку. Но несмотря на это производители товаров продолжают использовать пластик в надежде привлечь покупателя герметичностью и дополнительной защитой продукта.
Почистили авокадо, чтобы упаковать его в пластик
В современном мире царствует быстрый темп жизни. Мы привыкли вечно куда-то спешить, тратить меньше времени на готовку и быстро есть. Именно поэтому многие продукты продаются в уже готовом виде, чтобы сэкономить время потребителя. Однако не стоит забывать, что время всё равно возьмёт своё, и пластиковые упаковки товаров будут разлагаться ещё несколько десятков лет.
И почему наш океан наполнен пластиком?
Несмотря на то, что люди стали более осознанно подходить к потреблению пластика, пока мы по-прежнему не можем полностью от него отказаться. Однако многие упаковки товаров в магазинах лишены всякого смысла, и сократить их использование можно и нужно уже сейчас.
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- А это у вас что?
- Яблоки.
- Дайте мне 10 кг и каждое в отдельности заверните.
- Но мы так не делаем, и плюс это будет дороже стоить.
- Я заплачу Бедная продавщица выполняет заказ.
- А что это там у вас еще?
- Апельсины.
- Взвесьте мне 10 кг и заверните каждый отдельно.
- Но это же будет дороже!
- Ничего, я заплачу. Действия повторяются
-А что это там у вас еще? -
-Сливы
- Взвесьте мне 10 кг и заверните каждую отдельно
- А чего это там у вас еще?
- Изюм, но он не продается:
Прекратите покупать шубы из натурального меха - прекратится истребление пушного зверя. Прекратите покупать изделия из слоновой кости - прекратятся убийства слонов. И т. д.
зы. А натуральный мех и тем более слоновая кость - это вообще премиальный сегмент, большинство их и так не покупают, а кто покупает, тем плевать на истребление пушного зверя, слонов, и вообще на всё и на всех, кроме себя и своих понтов. Они и из человеческой кожи бы вещи носили с большим удовольствием.