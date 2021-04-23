30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий

"Казалось, что модульный смартфон от Google под кодовым названием Project Ara положит конец всем смартфонам. Идея заключалась в возможности заменять любые компоненты телефона на лету. Камеру, сканер отпечатков пальцев, даже дисплеи разного качества. Концептуально проект действительно выглядел так, что он захватит рынок, поскольку людям не пришлось бы покупать новые телефоны, а скорее просто заменять или обновлять детали телефона, который им уже нравится — затраты тем самым бы снижались, а практичность росла. Не хочешь телефон с пятью камерами, которые без надобности завышают стоимость? Просто купи модуль с одной камерой. Хочешь заменить обычный 720P экраном Super Amoled 1440P? Купи его и замени. Увы, как и многие проекты Google, этот загнулся по куче разных причин, и давняя эпоха лопат за 1000 долларов продолжается".