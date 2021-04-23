30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий

Недавно на Reddit решили вспомнить ситуации, когда чему-то пророчили большое будущее, но в итоге об этих изобретениях, модных трендах и даже событиях просто забыли — а то и вовсе возненавидели. Все началось с вопроса «Что должно было стать «следующей сенсацией», но с треском провалилось?». Среди 50 000 комментариев упоминались и ховерборды, и Google+, и даже асбест. А вам есть что добавить?
"Считалось, что сегвей изменит наш образ жизни. Изобретение века или типа того".
"Не совсем по теме, но мне нравилась мода, когда каждый хотел себе самый маленький телефон. 20 лет телефоны становились все меньше и меньше. Часто это был главный аргумент при выборе телефона. И тут вдруг стало возможным смотреть видео прямо с телефона, и буквально за ночь тренд сменился на "чем больше, тем лучше".
"Они должны были стать новым крутым способом путешествовать на большие расстояния; шпиль на вершине Эмпайр-стейт-билдинг как раз задумывался как причальная мачта для стоянки дирижаблей. "Гинденбург", правда, все испортил"
"Социальная сеть Google+ должна была стать ответом Facebook".
Киновселенная про классических монстров "Тёмная Вселенная", которая должна была стартовать с перезапуска "Мумии" 2017 года.
"Помню, что буквально три месяца они были у каждого, и все ими хвастались, а потом они просто исчезли".
"Казалось, что модульный смартфон от Google под кодовым названием Project Ara положит конец всем смартфонам. Идея заключалась в возможности заменять любые компоненты телефона на лету. Камеру, сканер отпечатков пальцев, даже дисплеи разного качества. Концептуально проект действительно выглядел так, что он захватит рынок, поскольку людям не пришлось бы покупать новые телефоны, а скорее просто заменять или обновлять детали телефона, который им уже нравится — затраты тем самым бы снижались, а практичность росла. Не хочешь телефон с пятью камерами, которые без надобности завышают стоимость? Просто купи модуль с одной камерой. Хочешь заменить обычный 720P экраном Super Amoled 1440P? Купи его и замени. Увы, как и многие проекты Google, этот загнулся по куче разных причин, и давняя эпоха лопат за 1000 долларов продолжается".
"Его называют "мороженым будущего" уже сорок лет как".
"Ну, строго говоря, это действительно был хит! Пока до людей не дошло, что вдыхать минеральное волокно может быть вредно для здоровья..."
"Тогда идея видеозвонков с телефона с треском провалилась, поскольку 3G не мог их поддерживать. Видеозвонки тогда активно рекламировали как следующую сенсацию, но сама технология еще не работала. Конечно, потом они действительно взлетели, когда появился 4G, более продвинутые телефоны и WiFi в общественных местах".
"Стриминговый сервис, который просуществовал около двух месяцев. Даже если не учитывать неудачное время для старта (мобильный стриминговый сервис в тот период, когда никто не мог выйти из дома), маркетинг был просто ужасным. И вообще это, по сути, YouTube, за который нужно платить, а контент там хуже".
"Спустя столько лет они наконец-то начали набирать обороты. Интересно, как долго они протянут".
"До сих пор помню, как половина фильмов были синими, а другие — красными".
"В начале 70-х годов квадрафонические системы должны были заменить стереофонические. Сейчас их в основном помнят за то, что они вдохновили название второй рок-оперы The Who [Quadrophenia]".
"Проект Google Wave должен был заменить электронную почту. У него был более коллективный подход, по сути, это должно было быть чем-то вроде динамической доски обсуждений, которой вы могли делиться с избранными пользователями и вести более читабельную дискуссию, чем переписка с кучей форвардов, CC и т.д. Мне это казалось хорошей идеей, но она с треском провалилась, и Google избавился от проекта через несколько лет".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну пииздабоол
пока я президент... ну далее всепомните?