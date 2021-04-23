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30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий

30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий (31 фото)

Автор:
23 апреля 2021 19:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   trendy   Комментарии из Соцсетей   изобретения   интернет   мнение   
1318
31

Недавно на Reddit решили вспомнить ситуации, когда чему-то пророчили большое будущее, но в итоге об этих изобретениях, модных трендах и даже событиях просто забыли — а то и вовсе возненавидели. Все началось с вопроса «Что должно было стать «следующей сенсацией», но с треском провалилось?». Среди 50 000 комментариев упоминались и ховерборды, и Google+, и даже асбест. А вам есть что добавить?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   trendy   Комментарии из Соцсетей   изобретения   интернет   мнение   
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22  комментария
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9k
K7OO 2 часа назад
Многие вещи из этого списка принесли хорошие бабки их производителям и затем уступили место новым стеклянным бусам для "квалифицированных потребителей". Игрушка для того и выпускается, чтобы ей быстренько наигрались, выкинули и купили новую.
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27k
Acu900 11 минут назад
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27k
Acu900 16 минут назад
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4k
livaneth 21 минуту назад
Сверхзвуковые пассажирские перевозки. Повторили судьбу дирижаблей по той же причине (выигрыш в скорости не оправдал издержек. Дирижабль не смог вытеснить пароходы а Конкорд - до звуковые лайнеры. Старались и те и те.)
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27k
Acu900 21 минуту назад
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27k
Acu900 Полчаса назад
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4k
livaneth Acu900 20 минут назад
Этот честно отслужил своё и был вытеснен мобильными телефонами.
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738
Konstantine 36 минут назад
пост норм. действительно эти вещи и технологии зашли на рынок, но быстро ушли, что соответствует описанию поста. не хватает описаний некоторых вещей
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27k
Acu900 45 минут назад
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9k
Сережа Acu900 39 минут назад
Помянем не чокаясь.
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657
Audrius Lape Acu900 18 минут назад
Помянем минутой молчания...
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54k
Андрей Acu900 13 минут назад
R.I.P.
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40k
parallax 53 минуты назад
Ещё были наушники со встроенным кассетным плейером, видеодиски, и FM радиоприёмник в смартфоне.
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−215
Vovan Час назад
В этом рейтинге на первом месте должен быть "раб на галерах"

ну пииздабоол

пока я президент... ну далее всепомните?
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40k
Александр 2 часа назад
что не так с хбокс киннект? довольно клевая дешевая штука для детей
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8k
Владимир Александр Час назад
То, что забили на нее мелкомягкие. После 360 была обновленная версия (и дороже), но меньше игр. А потом и вовсе исчез. Не только для детей - я занимался физ упражнениями с его помощью, хорошо так выматывало )
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
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5k
Горец Ю 2 часа назад
Деньги
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46k
noName 2 часа назад
"12. Лего-смартфон от Google"-это сугубо победа маркетологов над инженерами
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493
Сергей 2 часа назад
Чё за дичь?????
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Идея поста неплоха, но он не оправдал моих надежд.
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39k
Прораб 2 часа назад
Всё перечисленное - откровенная х.уйня имеющая действующие аналоги (тоже х.уйня, только продаваемая). Меня волнует только отсутствие летающих машин, типа флипов (как в Гостье из будущего) или на худой конец обоссанных такси из 5-го элемента
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