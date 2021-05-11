Когда история доказала, что может захватывать не хуже блокбастера

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История может быть интересной, и если вам трудно в это поверить после нудных уроков истории, которые не вызывали у вас восторга в школьные годы, то спешим вас заверить, что эти фотографии — совсем другое дело! Проверьте сами.
Ученики физико-математической школы — будущие создатели "Яндекса" Аркадий Волож (слева) и Илья Сегалович (справа), Алма-Ата, 1970-е
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