Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции

941
19
Вам никогда не было интересно - сколько же видов обычных бытовых вещей появилось из одной идеи? Вот взять к примеру, ту же пуговицу - ведь их миллионы разных, а когда-то была одна, та, самая первая. И таких вещей человек напридумывал множество и сделал еще большее множество их "братьев".
Все это предметы из коллекций. Многие скажут - нашли что коллекционировать. Но если присмотреться, то это очень интересно - узнать какие еще виды одной простой вещи изобретал человек на своем пути. Конечно - это лишь малая часть того, что есть на белом свете, но и она впечатляет
×
Авторский пост
Еще крутые истории!
- Раз в месяц — это норма или мужчина должен всегда хотеть? Разговор о важном
- Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения
- Пират Пиратов
- «Всем, кто называл меня полторашкой, я отвечала, что недотягиваю 10 сантиметров»
33
Понравилось33
Новости партнёров