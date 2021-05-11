Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции

Все это предметы из коллекций. Многие скажут - нашли что коллекционировать. Но если присмотреться, то это очень интересно - узнать какие еще виды одной простой вещи изобретал человек на своем пути. Конечно - это лишь малая часть того, что есть на белом свете, но и она впечатляет