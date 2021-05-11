FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3875 постов • 945 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции

Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции (19 фото)

Автор:
11 мая 2021 13:53
Сообщество : Факты
Метки: вещи   виды   интересное   история   коллекции   красота   факты   формы   
941
19

Вам никогда не было интересно - сколько же видов обычных бытовых вещей появилось из одной идеи? Вот взять к примеру, ту же пуговицу - ведь их миллионы разных, а когда-то была одна, та, самая первая. И таких вещей человек напридумывал множество и сделал еще большее множество их "братьев".

×

Авторский пост

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: вещи   виды   интересное   история   коллекции   красота   факты   формы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
speaktr-st 4 минуты назад
Почтовые ящики почти все с одинаковой перфорацией и конструкцией, только цвет разный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото) Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара... Вам кулич или паску: пост о традиционной пасхальной еде Вам кулич или паску: пост о традиционной пасхальной еде 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны Что было изначально только мужским, а стало исключительно женским Что было изначально только мужским, а стало исключительно женским Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж 18 любопытных снимков, открывающих мир с неожиданной стороны 18 любопытных снимков, открывающих мир с неожиданной стороны
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

611460



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как семь великих дворцов выглядели в зените славы
4
16
Как семь великих дворцов выглядели в зените славы
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
2
71
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Экзотические питомцы звезд
0
2
Экзотические питомцы звезд
Sabaton - Defence of Moscow
0
7
Sabaton - Defence of Moscow
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#люди#природа#красота#шоу бизнес#приколы#9 мая#мемы
#Юмор#Россия#фотографии#прикол#интересное#кино#подборка#прикольные#аварии#позитив
#интересно#история#картинки#животные#в мире#сша#дтп#жизнь#ВОВ#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться