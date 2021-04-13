Вам кулич или паску: пост о традиционной пасхальной еде

Многие путают кулич и пасху, многие даже не слышали о ом, что они различаются, некоторые не пробовали что-то из этого никогда, а кто-то уже давно знает тысячи рецептов и каждый праздник готовит что-то новое. Вот для вас много красивых картинок, советов и фактов о куличах и пасках
Паска – особое сладкое блюдо из творога в форме усеченной пирамиды. Она символизирует гроб Господень, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения. Состав пасхи в основном должен быть таким: творог свежий, иногда добавляются яйца, сливки, сметана, сахар, изюм, цукаты и орехи. По бокам традиционно выкладываются буквы «ХВ», что означает - ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Основная процедура при приготовлении пасхи - творог, протертый через сито, смешанный с разными добавками и сформированный в коническую форму
Многие советуют перед тем, как протирать творог, поставить его на несколько часов (а лучше на сутки) под гнет, чтобы сбежала вся вода (если творог жирный)
Классический рецепт - сливочное масло растереть с сахаром добела, добавляя по одному желтки. Массу растирать до полного растворения кристаллов сахара, ароматизировать ванилином или тонко смолотым и просеянным через частое сито кардамоном. Добавить дважды протертый через сито творог и добавки, которые вы желаете
Добавки могут быть какими угодно - здесь и мед, и взбитые сливки, и карамель, орешки, какао, фрукты, варенье и прочее
Оригинальная форма пасхи - усечённая пирамида, символизирующая Гроб Господень.
Пасху перед употреблением необходимо выдержать в холодильнике под грузом от 24 до 48 часов. В идеале 2 суток.
Пасхи делают двух видов: сырые и варёные. Так как сырой творог нельзя долго хранить, сырые пасхи обычно делают небольшого размера.
Для сырой пасхи все ингредиенты тщательно перетирают в однородную массу. Для варёной пасхи эту массу кроме того нагревают в кастрюле на огне. Потом кастрюлю опускают в ёмкость с холодной водой и, постепенно помешивая, доводят массу до полного остывания.
Кулич (от греч. kollikion – круглый хлеб) – высокий, цилиндрической формы хлеб из сдобного теста. Слово это вошло в европейские языки: kulich (исп.), koulitch (фр.). Пекутся куличи из дрожжевого теста различной степени сдобности. Формой они напоминают должны напоминать об артосе – древнем хлебе, который обязательно должен быть освящен на Пасху. Артос считается символом Иисуса Христа. При этом не запрещено делать пасхальные куличи с множеством добавок и украшений. Важна основа - дрожжи символизируют жизнь, ее дыхание, сладкая сдоба - сладость райской жизни.
Немного интересных фактов - в Библии о куличе упоминаний нет и быть не может, потому что кулич — это относительно недавнее кулинарное изобретение XIX века. В Библии в качестве пасхального хлеба выступает обыкновенная пресная еврейская маца.
Хозяйки советуют всегда подходить к приготовлению кулича (да и вообще всей еды) с добрым сердцем и чистыми помыслами. В помещении должно быть тепло и не должно быть сквозняков.
Вот один из тысяч рецептов кулича:
Опара: дрожжи - свежие/сухие (100г/ 50 г); сахар - ст. ложка; мука - ст. ложка; молоко - стакан. Хорошо размешать дрожжи и оставить опару на 20-30 минут в теплом месте
Тесто: молоко - 600 мл; сахар - 500 г; ванилин и щепотка соли; цедра 2-х лимонов и 2-х апельсинов; желтки - 10 шт.; мука - 1,5 кг; сливочное масло - 200 г; сметана - 150 г; изюм черный и белый - 250 г; коньяк - 100 г. замеченный изюи обязательно подсушит бумажным полотенцем, все ингредиенты смешать, муку просеянную добавлять в самом конце, оставить тесто "подойти" , разложить по формам и выпекать.
Глазурь: желатин - 1 пакет; вода - 6 ст. ложек; сахар - стакан; лимон - чайная ложка; ваниль - пару капель.
Рецепт классической белковой глазури
- 1 яичный белок;
- 200 г сахарной пудры;
- ½ чайной ложки лимонного сока;
- несколько чайных ложек воды.
Взбейте миксером белок, сахарную пудру и лимонный сок. Должна получиться белая густая кремообразная масса, которую надо слегка разбавить водой до консистенции сметаны. Можно обойтись и без воды, если взять в два раза меньше сахарной пудры. Смажьте глазурью куличи и оставьте подсыхать на несколько часов.
Еще две простые глазури - смешать, смазать кулич
- 4 столовые ложки сухого молока;
- 6 столовых ложек сгущенного молока;
- 2 чайные ложки лимонного сока.
Шоколадная глазурь - плитку шоколада растопить, добавить 1 столовую ложку растительного масла, смазать кулич
Современную высокую форму кулич приобрел благодаря ромовой бабе только в XIX веке. Дестр под назван6ием "Ромовая баба" полюбился жителям Российской империи, и с середины XIX века стал привычным десертом на русском столе. Постепенно заграничная ромовая баба вытеснила перепечу и стала современным пасхальным куличом.
Существует версия, что кулич представляет из себя образ мужского полового органа, а крашенные яйца - тестикулы. Но все это ерунда, придуманная поклонниками Фрейда (шутка). Кулич может быть любой формы - например в виде кекса
Интересно, что кулич и пасха отдельно выделяются в основном в России. А например на Украине и то и то пасха, слово кулич практические не встречается в обиходе, только одна сдобная, а вторая творожная
Кстати, говорят, что этот обычай пошел с рождения римского императора Марка Аврелия. Якобы в день его рождения курица снесла яйцо с красными точками и это посчитали хорошим предзнаменованием и стали носить раскрашенные яйца в подарок. Позже христиане переняли эту традицию и вот у нас уже есть красота в день Пасхи
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