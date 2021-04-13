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Вам кулич или паску: пост о традиционной пасхальной еде

Вам кулич или паску: пост о традиционной пасхальной еде (29 фото)

Автор:
13 апреля 2021 13:36
Сообщество : Еда
Метки: Пасхальная еда   вкусно   еда   интересное   красота   кулич   пасха   факты   
1185
29

Многие путают кулич и пасху, многие даже не слышали о ом, что они различаются, некоторые не пробовали что-то из этого никогда, а кто-то уже давно знает тысячи рецептов и каждый праздник готовит что-то новое. Вот для вас много красивых картинок, советов и фактов о куличах и пасках

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Метки: Пасхальная еда   вкусно   еда   интересное   красота   кулич   пасха   факты   
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Sandmann 3 часа назад
Смачно!
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