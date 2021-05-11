Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро

В последние годы в Италии участились случаи мошенничества с государственными пособиями по инвалидности. За расследование взялась финансовая полиция. Сотрудники ведомства проследили за мужчиной, имя которого не разглашается. Он состоял на учёте по инвалидности по зрению более 10 лет.



Однако скрытое наблюдение показало, что "инвалид" живёт полной жизнью, ни в чём себе не отказывает и гоняет на машине. При этом за 10 лет он сумел поменять водительские права и прикупил новый автомобиль.