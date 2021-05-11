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Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро

Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро (2 фото)

Автор:
11 мая 2021 10:36
Сообщество : Мошенничество
Метки: арест   деньги   задержание   инвалидность   италия   мошенничество   пособие   финансовая полиция   
715
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В мае 67-летний мужчина был задержан финансовой полицией. Итальянские правоохранители вычислили, что пенсионер уже более 10 лет получает пособие, на которое не имеет право.

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Метки: арест   деньги   задержание   инвалидность   италия   мошенничество   пособие   финансовая полиция   
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Нанук Паналык Час назад
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Сгусток позитива 39 минут назад
хитрый какой)
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Сергей Час назад
пенсия по инвалидности 1350 евро в месяц. Поменял машину. Не плохо, государство заботится об инвалидах. Я так думаю.
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