Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро

715
2
В мае 67-летний мужчина был задержан финансовой полицией. Итальянские правоохранители вычислили, что пенсионер уже более 10 лет получает пособие, на которое не имеет право.
В последние годы в Италии участились случаи мошенничества с государственными пособиями по инвалидности. За расследование взялась финансовая полиция. Сотрудники ведомства проследили за мужчиной, имя которого не разглашается. Он состоял на учёте по инвалидности по зрению более 10 лет.
Однако скрытое наблюдение показало, что "инвалид" живёт полной жизнью, ни в чём себе не отказывает и гоняет на машине. При этом за 10 лет он сумел поменять водительские права и прикупил новый автомобиль.
Однако скрытое наблюдение показало, что "инвалид" живёт полной жизнью, ни в чём себе не отказывает и гоняет на машине. При этом за 10 лет он сумел поменять водительские права и прикупил новый автомобиль.
#GDF #Crotone: sequestrati beni a falso cieco per oltre 160.000 mila euro.#NoiconVoi pic.twitter.com/OqXxMR5EZj— Guardia di Finanza (@GDF) May 10, 2021
За годы обмана пожилой мужчина незаконно получил 160 тысяч евро (14,4 млн рублей). Полиция уже арестовала имущество обманщика на эту сумму, а сам мужчина находится под стражей.
В комментариях под твиттом полиции о мошеннике, итальянцы похвалили правоохранителей за хорошую работу и удивились, как у людей хватает совести получать пособия, которые могли пойти человеку, который действительно нуждается в них.
В комментариях под твиттом полиции о мошеннике, итальянцы похвалили правоохранителей за хорошую работу и удивились, как у людей хватает совести получать пособия, которые могли пойти человеку, который действительно нуждается в них.
Источник:
Ссылки по теме:
- Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж
- В Италии мафия не осталась в стороне от бедствий населения и предложила "американскую помощь"
- Итальянская деревушка заманивает молодежь деньгами
- Развод на деньги. Очередная фишка
- Губернатора Пензенской области задержали из-за миллионных взяток
16
Понравилось16
Новости партнёров