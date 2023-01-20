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За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами

За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами

Автор:
20 января 2023 01:44
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Юрий Андропов   арест   белла бородкина   геленджик   мошенничество   приговор   расстрел   ресторан   сообщники   
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Родине не изменяла, никого не убивала - в чём же была причина столь суровой кары?

Берта Король родилась в 1927 году в городе Белая Церковь. Позже переехала в Геленджик, взяла имя Белла и познакомилась с будущим мужем - капитаном Бородкиным. Вскоре они поженились и она стала Беллой Бородкиной.

Муж крепко выпивал, его мучили болезни и в 1954 году он скончался. Белле он оставил дом и хоть и небольшие, но все же накопления.

Тут Бородкина и развернулась: получила высшее образование, устроилась работать в ресторан и быстро дослужилась до должности руководителя. Управляла заведениями “Геленджик”, “Дружба” и “Яхта”. А в 1974 году стала управляющей Геленджикским трестом ресторанов и столовых Главкурорта Министерства торговли РСФСР.

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Должность получила не благодаря талантам - просто Белла умела заводить нужные знакомства. А её главным покровителем был первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов.

Как написано в уголовном деле Бородкиной:

"Неоднократно получала взятки от большой группы подчинённых по работе. Из полученных взяток Бородкина сама передавала взятки ответственным работникам за оказанное содействие в работе и иные услуги, создающие в тресте обстановку совершения преступлений".

Для Медунова и его подчиненных устраивались шикарные банкеты. Чего не скажешь о рядовых гражданах. В сезон на побережье приезжало около 11 миллионов человек, в рестораны выстраивались большие очереди, чтобы побыстрее попасть в заведение, нередко платили деньги. Но и там было не всегда всё гладко: иногда в котлетах было больше хлеба, чем мяса, а все “излишки” отправлялись в шашлычные.

Бородкину никто не трогал - всё-таки у неё был серьезный покровитель. Вот только на него ополчился гораздо более серьезный человек - Юрий Андропов. Стали искать компромат на на Медунова и, в том числе, вышли на Бородкину.

Когда за ней пришли, она держалась самоуверенно и даже предупреждала оперативников, чтобы с ней “были повежливее”. Была убеждена, что ей ничего не грозит и её вскоре выпустят. Но не вышло.

При обысках у Бородкиной нашли ценностей на фантастическую сумму в 1,5 миллиона рублей. Под арестом она выдала всех своих сообщников, всю мошенническую сеть.

Между тем, Медунова сняли с должности и исключили из партии.

Следствие по делу Бородкиной длилось до 1984 года, когда её приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. В 1985 она ходатайствовала о помиловании.

В этом ей было отказано.

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Метки: СССР   Юрий Андропов   арест   белла бородкина   геленджик   мошенничество   приговор   расстрел   ресторан   сообщники   
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6  комментариев
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3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
За растрату госсобственности на сумму свыше 100К - вышка. Справедливые законы надо возвращать.
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2k
Павел Христенко 7 минут назад
Уж если баба дорвалась, то хапать будет не остановить ни чем, кроме расстрела.
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870
Irma Bayer Полчаса назад
Я считаю, что казнить за экономические преступления - большое фу. Отобрать деньги, посадить надолго (навсегда если уж так надо), конфисковать имущество - да. Отбирать жизнь за деньги - слишком большая расплата. Но тут было дело не в деньгах, а в политической борьбе. Белла просто оказалась в середине перестрелки, так сказать.
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4k
Frank Borman Час назад
Следствие по делу Бородкиной длилось до 1984 года, когда её приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. В 1985 она ходатайствовала о помиловании. В этом ей было отказано.

Вот тут видна вся жестокость коммунистического режима. А некоторых демократиях ей бы влепили условный срок и штраф, и жизнь продолжалась бы.
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27k
Юрьевич 2 часа назад
"Между тем, Медунова сняли с должности и исключили из партии."

Самое жестокое и страшное наказание для чиновника... отодвинули от кормушки.
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