За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами

Родине не изменяла, никого не убивала - в чём же была причина столь суровой кары?
Берта Король родилась в 1927 году в городе Белая Церковь. Позже переехала в Геленджик, взяла имя Белла и познакомилась с будущим мужем - капитаном Бородкиным. Вскоре они поженились и она стала Беллой Бородкиной.
Муж крепко выпивал, его мучили болезни и в 1954 году он скончался. Белле он оставил дом и хоть и небольшие, но все же накопления.
Тут Бородкина и развернулась: получила высшее образование, устроилась работать в ресторан и быстро дослужилась до должности руководителя. Управляла заведениями “Геленджик”, “Дружба” и “Яхта”. А в 1974 году стала управляющей Геленджикским трестом ресторанов и столовых Главкурорта Министерства торговли РСФСР.
Должность получила не благодаря талантам - просто Белла умела заводить нужные знакомства. А её главным покровителем был первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов.
Как написано в уголовном деле Бородкиной:
"Неоднократно получала взятки от большой группы подчинённых по работе. Из полученных взяток Бородкина сама передавала взятки ответственным работникам за оказанное содействие в работе и иные услуги, создающие в тресте обстановку совершения преступлений".
Для Медунова и его подчиненных устраивались шикарные банкеты. Чего не скажешь о рядовых гражданах. В сезон на побережье приезжало около 11 миллионов человек, в рестораны выстраивались большие очереди, чтобы побыстрее попасть в заведение, нередко платили деньги. Но и там было не всегда всё гладко: иногда в котлетах было больше хлеба, чем мяса, а все “излишки” отправлялись в шашлычные.
Бородкину никто не трогал - всё-таки у неё был серьезный покровитель. Вот только на него ополчился гораздо более серьезный человек - Юрий Андропов. Стали искать компромат на на Медунова и, в том числе, вышли на Бородкину.
Когда за ней пришли, она держалась самоуверенно и даже предупреждала оперативников, чтобы с ней “были повежливее”. Была убеждена, что ей ничего не грозит и её вскоре выпустят. Но не вышло.
При обысках у Бородкиной нашли ценностей на фантастическую сумму в 1,5 миллиона рублей. Под арестом она выдала всех своих сообщников, всю мошенническую сеть.
Между тем, Медунова сняли с должности и исключили из партии.
Следствие по делу Бородкиной длилось до 1984 года, когда её приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. В 1985 она ходатайствовала о помиловании.
В этом ей было отказано.
Источник:
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Вот тут видна вся жестокость коммунистического режима. А некоторых демократиях ей бы влепили условный срок и штраф, и жизнь продолжалась бы.
Самое жестокое и страшное наказание для чиновника... отодвинули от кормушки.