За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами

Берта Король родилась в 1927 году в городе Белая Церковь. Позже переехала в Геленджик, взяла имя Белла и познакомилась с будущим мужем - капитаном Бородкиным. Вскоре они поженились и она стала Беллой Бородкиной.

Муж крепко выпивал, его мучили болезни и в 1954 году он скончался. Белле он оставил дом и хоть и небольшие, но все же накопления.

Тут Бородкина и развернулась: получила высшее образование, устроилась работать в ресторан и быстро дослужилась до должности руководителя. Управляла заведениями “Геленджик”, “Дружба” и “Яхта”. А в 1974 году стала управляющей Геленджикским трестом ресторанов и столовых Главкурорта Министерства торговли РСФСР.