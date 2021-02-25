В Италии мафия не осталась в стороне от бедствий населения и предложила "американскую помощь"

В материале отмечается, что мафия, как и весь честный люд, понесла серьёзные убытки из-за правительственных карантинных мер. Пострадали традиционные для мафии экономические направления скупка и сбыт краденого, ухудшились поставки контрафактной продукции, стало меньше грабежей. Из-за этого криминальным структурам приходится искать новые способы получить доход.

Примечание* Американская помощь - это термин преферанса, он пришёл в него озвучивая те времена, когда США под видом помощи развивающимся странам, вкладывала деньги в наиболее прибыльные компании, отрасли и прочее, с чего потом имела не хилые дивиденды. Если попроще, то под видом помощи заработать на чужих проблемах.

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