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В Италии мафия не осталась в стороне от бедствий населения и предложила "американскую помощь"

В Италии мафия не осталась в стороне от бедствий населения и предложила "американскую помощь" (3 фото + 2 видео)

Автор:
25 февраля 2021 23:26
Сообщество : Криминал
Метки: деньги   жильё   италия   кризис   мафия   пандемия   помощь   экономика   
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Из-за разгрома в экономике, к которому привели антикокоронавирусные мероприятия, погрузившие страну в масштабный кризис, мафиозные структуры Италии, опережая государство, начали предлагать и тут же оказывать денежную помощь малому и среднему бизнесу. Разумеется, помощь была специфической...

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Метки: деньги   жильё   италия   кризис   мафия   пандемия   помощь   экономика   
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32  комментария
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4k
Дарвин и аморальная премия 8 часов назад
Редька,тебе эту новость слил твой информатор от "Коза Ностры?
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29k
Azesh 2 часа назад
интересно, давно играю в преф, но ни разу не слышал термина "Американская помощь", но в принципе посыл понятен. Это в сочинке когда закрываешь пулю другим если закрыл себе. Как бы помогаешь другим- но на самом деле нет, вся польза тебе)
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118k
arek14 2 часа назад
Интересно, у Мудозвона Пометыча Соловьебова виллу ещё не отжали?
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8k
Анатолий arek14 2 минуты назад
Пока он жидко мечет в нужную сторону - кто же отжимать будет?
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168
Михаил 4 часа назад
Лично я не люблю балабола Редьку за нагнетание и инсинуации.
Факты таковы.
Оборот итальянской мафии что-то вроде 10 миллиардов евро в год, или меньше процента от валового продукта Италии.
Это очень мало. Раньше было намного больше. Можно сказать, что сегодня мафия в Италии дохленькая.
У меня нет цифр по мафиям разных стран, но есть по теневому обороту 10-ти летней давности. Теневой оборот гораздо важнее, имхо, потому что тупо гораздо больше.
Теневой оборот в США - около 8%, Италии - около 27%, России - 40%, Украина - 47%. Евреи оказались более приличные даже чем итальянцы, в Израиле он 22%
В 2018 году теневой оборот в России 44.7%, то есть выше, чем 10 лет назад.
Относительно других стран итальянская мафия больше, чем многие мафии, но её доля в теневом обороте очень мала, и акцентрировать на ней внимание как-то глупо, чтоле...
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3k
Andrey Abramov Михаил Полчаса назад
Глупо - это озвучивать теневой оборот, как ты его посчитаешь? По бухгалтерским отчетам?
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892
bosayk 5 часов назад
Вот придет комиссар Катани и кирдык вашей мафии )
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6k
Alexander bosayk 4 часа назад
Катани придэ, порядок наведэ!
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29k
Azesh bosayk 2 часа назад
ты говоришь "кирдык вашей мафии", но делаешь это без уважения.
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3k
Михалыч bosayk 38 минут назад
Я плохо помню, чем кончился этот сериал, но по-моему комиссара Катани убили?
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−18
Викинг с севера 5 часов назад
>>Михаил Викинг с севера Минуту назад
>>Не итальяшки, а конкретно один итальянец Муссолини.
>>Итальянцы также воевали с Гитлером добровольцами и в итальянском
>>сопротивлении, внезапно

на каком фронте воевали итальяшки с Гитлером?
на том же что и французы?
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168
Михаил 5 часов назад
Примечание насчёт американской помощи лживое как кремлеботы, маскирующиеся под народ.
Американская помощь оказывалась на правительственном уровне, от государства США государству Франция, например.
США не решали, каким предприятиям оказывать помощь, а каким отказать. У автора этой галиматьи в голове говно. Дивиденды - это вообще не из области государственных отношений и платятся не за государственный долг, [мат].
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6k
Alexander Михаил 4 часа назад
Любая помощь выделяется на определенных условиях, где среди прочих преференции для компаний. Так было всегда, в том числе и столетия, если не тысячелетия, назад.
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−16
Мимо Крокодил 5 часов назад
Мафия там есть. Весь юг под ней. Только она легализовала себя. Не всю
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−16
Мимо Крокодил 5 часов назад
А в мафию сразу возьмут?
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−18
Викинг с севера 5 часов назад
из всех союзников Гитера итальяшки были самые безобидные
просто пришли пограбить... думали что в зимой 41 у их кореша гитлера будет победа и что нужно подсутеиться, чтобы успеть на раздачу бесплатных слонов

ну под раздачу они успели... это да! даже жалко их)))
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168
Михаил Викинг с севера 5 часов назад
Не итальяшки, а конкретно один итальянец Муссолини.
Итальянцы также воевали с Гитлером добровольцами и в итальянском сопротивлении, внезапно
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3k
Andrey Abramov Михаил Полчаса назад
На каком фронте воевали итальянцы с Гитлером? В каких боях участвовали?
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27k
a.fey 6 часов назад
Такой кабак мы с вами наделали с этим гипофизом, что хоть из квартиры беги. (С)
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3k
Мих 7 часов назад
Дома по доллару были и ДО эпидемии. Программа стимулирования переезда в вымирающие районы. Проблемка в том, что за доллар ты его купишь, но обязан будешь отремонтировать, а потом придется платить налоги по рыночной стоимости недвижимости.
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5k
Али Ди 7 часов назад
Подумаешь, нам наша доже подкинула пособия на детей.
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1k
Sergey 7 часов назад
Причем там мафия и дома с распродажи? Эти дома продают для поддержки населения количественно, так сказать. С деревушек уезжают, дома приходится держать на балансе муниципалитета, а это лишние расходы. А таким образом можно и жителей новых привлечь и с баланса убрать старьё.
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13k
Роман 7 часов назад
2021 год на дворе, какая мафия?!
Смешно читать...
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1k
Sergey Роман 7 часов назад
Ну и зря. Не всё так просто.
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13k
Роман Sergey 7 часов назад
Что именно?
Какая-нибудь шпана, ворующая сигареты в магазинчиках называет себя коза нострой?
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1k
Sergey Роман 7 часов назад
Не так давно писали, что в Италии мафия угрожает скорой из-за их сирен. Типа, сделки срываются, нервничают от сирен.
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168
Михаил Sergey 5 часов назад
Если верить во всё, что пишут, можно стать шизофреником
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10k
Великий Кормчий 8 часов назад
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3k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
Откуда ты этот шлак сюда тащишь?
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