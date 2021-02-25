В Италии мафия не осталась в стороне от бедствий населения и предложила "американскую помощь"

Из-за разгрома в экономике, к которому привели антикокоронавирусные мероприятия, погрузившие страну в масштабный кризис, мафиозные структуры Италии, опережая государство, начали предлагать и тут же оказывать денежную помощь малому и среднему бизнесу. Разумеется, помощь была специфической...
В регулярном докладе Следственного директората по борьбе с мафией (DIA), который процитировало VTimes, говориться, что речь не идёт об альтруизме. Так криминал пытается поставить получателей «социальных пособий» в положение зависимости, чтобы в дальнейшем использовать их для отмывания денег. Преступники сначала предлагают поддержку, а когда владелец бизнеса соглашается на неё, переходят к традиционным методам работы с клиентами.
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При проведении анализа принимался во внимание период с января по июнь прошлого года. Как правило, результаты подытоживают два раза в год, нынешний доклад стал первым с начала пандемии. Наиболее внимание в нём традиционно уделяют трём главным группировкам — «Ндрангета» (самая влиятельная в Италии), «Коза ностра» и «Каморра».
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В материале отмечается, что мафия, как и весь честный люд, понесла серьёзные убытки из-за правительственных карантинных мер. Пострадали традиционные для мафии экономические направления скупка и сбыт краденого, ухудшились поставки контрафактной продукции, стало меньше грабежей. Из-за этого криминальным структурам приходится искать новые способы получить доход.
Примечание* Американская помощь - это термин преферанса, он пришёл в него озвучивая те времена, когда США под видом помощи развивающимся странам, вкладывала деньги в наиболее прибыльные компании, отрасли и прочее, с чего потом имела не хилые дивиденды. Если попроще, то под видом помощи заработать на чужих проблемах.
Как вам уважаемые читатели обновлённая первыми, приливными волнами коронавирусов Италия? Продолжает нравиться? Если - да, то муниципалитет северной итальянской деревни Ояче с эксклюзивным суперпредложением идёт к вам. Всего за 1 евро вам предложат капитальный дом в предгорьях Альп.
Небольшая итальянская деревня Ояче, расположенная у границы со Швейцарией, намерена провести распродажу домов по цене 1 евро. Об этом сообщает портал Idealista. Предполагается, что покупатели ультрадешёвого жилья отреставрируют его за свой счёт. И добро пожаловать в «Каморру».
Однако если вы предпочитаете жаркий юг Италии и специфический темперамент «Коза ностра», то вас, всё так же - за 1 евро, ждёт вполне презентабельное жильё на Сицилии в муниципалитете Троина.
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Факты таковы.
Оборот итальянской мафии что-то вроде 10 миллиардов евро в год, или меньше процента от валового продукта Италии.
Это очень мало. Раньше было намного больше. Можно сказать, что сегодня мафия в Италии дохленькая.
У меня нет цифр по мафиям разных стран, но есть по теневому обороту 10-ти летней давности. Теневой оборот гораздо важнее, имхо, потому что тупо гораздо больше.
Теневой оборот в США - около 8%, Италии - около 27%, России - 40%, Украина - 47%. Евреи оказались более приличные даже чем итальянцы, в Израиле он 22%
В 2018 году теневой оборот в России 44.7%, то есть выше, чем 10 лет назад.
Относительно других стран итальянская мафия больше, чем многие мафии, но её доля в теневом обороте очень мала, и акцентрировать на ней внимание как-то глупо, чтоле...
>>Не итальяшки, а конкретно один итальянец Муссолини.
>>Итальянцы также воевали с Гитлером добровольцами и в итальянском
>>сопротивлении, внезапно
на каком фронте воевали итальяшки с Гитлером?
на том же что и французы?
Американская помощь оказывалась на правительственном уровне, от государства США государству Франция, например.
США не решали, каким предприятиям оказывать помощь, а каким отказать. У автора этой галиматьи в голове говно. Дивиденды - это вообще не из области государственных отношений и платятся не за государственный долг, [мат].
просто пришли пограбить... думали что в зимой 41 у их кореша гитлера будет победа и что нужно подсутеиться, чтобы успеть на раздачу бесплатных слонов
ну под раздачу они успели... это да! даже жалко их)))
Итальянцы также воевали с Гитлером добровольцами и в итальянском сопротивлении, внезапно
Смешно читать...
Какая-нибудь шпана, ворующая сигареты в магазинчиках называет себя коза нострой?