Дело раскрыто: полиция нашла всех виновных в похищении собак Леди Гаги

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Полиция города Лос-Анджелес (штат Калифорния) арестовала пять человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к похищению двух французских бульдогов принадлежащих Леди Гаге. Вишенка на торте: в число подозреваемых входит "добрая самаритянка", которая вернула собак, якобы найдя их на улице. Вернула после того, как Леди Гага объявила о вознаграждении в полмиллиона долларов.
Напомним: инцидент произошел 24 февраля этого года. Помощник певицы Райан Фишер выгуливал трех ее собак (Леди Гага в это время была на съемках в Италии). Примерно в 21:40 вечера, когда Фишер прогуливался с собаками по авеню Сьерра-Бонита в Голливуде, к нему подъехал автомобиль. Из него вышли трое мужчин (сохранилась запись камеры видеонаблюдения). Они напали на Фишера, отбирая собак, а он закричал: "Нет, нет, нет!" Буквально через несколько секунд один из нападавших выстрелил в Фишера, тот упал, а мужчины забрали двух собак (третья от них сбежала), сели в автомобиль и скрылись. Оставшаяся на свободе собака по кличке Мисс Азия подбежала к Фишеру и легла рядом с ним, истекающим кровью на тротуаре. Ее братья-бульдоги Кодзи и Густав оказались в руках похитителей.
My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K— Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021
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Далее события развивались следующим образом. Леди Гага написала в Твиттере о том, что украденные собаки принадлежат ей и она готова заплатить за их возвращение 500 000 долларов. Через несколько дней после этого бульдогов привела в полицейский участок 50-летняя женщина по имени Дженнифер Макбрайд. Она утверждала, что нашла собак привязанными в заброшенном переулке. Поначалу эту женщину никак не связали с кражей, но позже стало известно, что она имеет прямое отношение к одному из подозреваемых. Дженнифер Макбрайд пыталась получить вознаграждение за возвращение собак, но вряд ли ей теперь это светит.
Полиция сначала нашла трех молодых людей, непосредственно совершивших нападение с использованием огнестрельного оружия, - Лафайета Уэйли (27 лет), Джеймса Джексона (18 лет) и Джейлина Уайта (19 лет). После дальнейшего расследования выяснилось, что к делу причастны еще два человека, уже из старшего поколения: отец Уйата и его подруга Дженнифер Макбрайд.
Все пятеро арестованы. Джексону предъявлено обвинение в грабеже и нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, двум другим парням - в грабеже, а Уайту-старшему и Дженнифер Макбрайд - в соучастии в преступлении.
Полиция сначала нашла трех молодых людей, непосредственно совершивших нападение с использованием огнестрельного оружия, - Лафайета Уэйли (27 лет), Джеймса Джексона (18 лет) и Джейлина Уайта (19 лет). После дальнейшего расследования выяснилось, что к делу причастны еще два человека, уже из старшего поколения: отец Уйата и его подруга Дженнифер Макбрайд.
Все пятеро арестованы. Джексону предъявлено обвинение в грабеже и нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, двум другим парням - в грабеже, а Уайту-старшему и Дженнифер Макбрайд - в соучастии в преступлении.
Райан Фишер в больнице после тяжелого ранения
К счастью, помощник Леди Гаги оправился после ранения. Певица назвала его героем, узнав, что он пытался бороться с похитителями и до последнего не хотел отдавать им собак.
По словам представителей Американского Кеннел Клуба, французские бульдоги пользуются высоким спросом как среди продавцов и покупателей, так и, к сожалению, среди воров. В 2020 году эта порода стала второй по популярности в США, уступив лишь лабрадорам-ретриверам. По мнению полиции Лос-Анджелеса, похитители бульдогов Леди Гаги могли и не знать, на чьих собак положили глаз. Вероятнее всего, они просто хотели украсть симпатичных "французов" и перепродать их.
По словам представителей Американского Кеннел Клуба, французские бульдоги пользуются высоким спросом как среди продавцов и покупателей, так и, к сожалению, среди воров. В 2020 году эта порода стала второй по популярности в США, уступив лишь лабрадорам-ретриверам. По мнению полиции Лос-Анджелеса, похитители бульдогов Леди Гаги могли и не знать, на чьих собак положили глаз. Вероятнее всего, они просто хотели украсть симпатичных "французов" и перепродать их.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Лос-Анджелес как это было леди гага похищение преступление и наказание раскрыли французские бульдоги что произошло шоу бизнес
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