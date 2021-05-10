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Дело раскрыто: полиция нашла всех виновных в похищении собак Леди Гаги

Дело раскрыто: полиция нашла всех виновных в похищении собак Леди Гаги (3 фото)

Автор:
10 мая 2021 16:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лос-Анджелес   как это было   леди гага   похищение   преступление и наказание   раскрыли   французские бульдоги   что произошло   шоу бизнес   
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Полиция города Лос-Анджелес (штат Калифорния) арестовала пять человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к похищению двух французских бульдогов принадлежащих Леди Гаге. Вишенка на торте: в число подозреваемых входит "добрая самаритянка", которая вернула собак, якобы найдя их на улице. Вернула после того, как Леди Гага объявила о вознаграждении в полмиллиона долларов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Анджелес   как это было   леди гага   похищение   преступление и наказание   раскрыли   французские бульдоги   что произошло   шоу бизнес   
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Андрей Час назад
Какая "интересная" новость!
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Енот Потаскун Час назад
А Ева Тушенкина совсем не палица, пост с 1 комментарием и 10 лайками уже в горячем, круто.
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