Дело раскрыто: полиция нашла всех виновных в похищении собак Леди Гаги

Далее события развивались следующим образом. Леди Гага написала в Твиттере о том, что украденные собаки принадлежат ей и она готова заплатить за их возвращение 500 000 долларов. Через несколько дней после этого бульдогов привела в полицейский участок 50-летняя женщина по имени Дженнифер Макбрайд. Она утверждала, что нашла собак привязанными в заброшенном переулке. Поначалу эту женщину никак не связали с кражей, но позже стало известно, что она имеет прямое отношение к одному из подозреваемых. Дженнифер Макбрайд пыталась получить вознаграждение за возвращение собак, но вряд ли ей теперь это светит.



Полиция сначала нашла трех молодых людей, непосредственно совершивших нападение с использованием огнестрельного оружия, - Лафайета Уэйли (27 лет), Джеймса Джексона (18 лет) и Джейлина Уайта (19 лет). После дальнейшего расследования выяснилось, что к делу причастны еще два человека, уже из старшего поколения: отец Уйата и его подруга Дженнифер Макбрайд.



Все пятеро арестованы. Джексону предъявлено обвинение в грабеже и нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, двум другим парням - в грабеже, а Уайту-старшему и Дженнифер Макбрайд - в соучастии в преступлении.