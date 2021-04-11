Принц Филипп был верным и неизменным спутником своей любимой жены Елизаветы более 73 лет. Он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. Сегодня весь мир вспоминает этого человека, который всю жизнь поддерживал свою королеву и свою страну, и отдает ему дань уважения.

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0 Источник: Новорожденный принц Греции Филипп в руках своей заботливой матери, принцессы Алисы, 1921 год.

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0 Источник: Герцог Эдинбургский - тогда еще принц Греции Филипп - в детстве, июнь 1922 года.

0 Источник: Принц Филипп (второй слева) в возрасте восьми или девяти лет играет в Робин Гуда со школьными друзьями.

0 Источник: Принц Филипп в детстве, одетый в традиционный греческий костюм в сентябре 1930 года (слева) и на свадьбе своей сестры принцессы Маргариты в 1931 году (справа).

0 Источник: Принц Филипп прыгает в высоту во время школьного спортивного чемпионата.

0 Источник: Принцесса Елизавета и принц Филипп познакомились в 1939 году, а обручились в июле 1947 года и поженились всего через четыре месяца, 20 ноября. А перед этим Филипп устроил веселый мальчишник с коллегами по флоту (на фото), в том числе со своим дядей Эрлом Маунтбеттеном (держит сигару).

0 Источник: Принц Филипп был одним из трех мудрых королей в школьной рождественской пьесе в 1938 году. Его можно увидеть возлагающим корону перед колыбелью.

0 Источник: Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский во время медового месяца в загородной резиденции Бродлендс, рассматривают свои свадебные фотографии, 23 ноября 1947 года.

0 Источник: Принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, и лейтенант Филипп Маунтбеттен в Букингемском дворце после своей помолвки, ноябрь 1947 года.

0 Источник: Британская принцесса Елизавета - будущая королева - и Филипп, герцог Эдинбургский, позируют в день свадьбы в Букингемском дворце в Лондоне.

0 Источник: Королева Елизавета и принц Филипп приветствуют толпу людей с балкона Букингемского дворца после своей свадьбы, 1947 г.

0 Источник: Королева Елизавета II - тогда еще принцесса Елизавета - и герцог Эдинбургский в день свадьбы. Она стала королевой после смерти своего отца короля Георга VI в 1952 году.

0 Источник: Новорожденный принц Чарльз на коленях своей матери, тогда еще принцессы Елизаветы, со своим отцом принцем Филиппом в 1948 году.

0 Источник: 2001 год - 1951 год.

0 Источник: 30-летний герцог спрыгивает с водных лыж, достигнув берега. Мармарис, Турция, 1951 г.

0 Источник: Портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа в июне 1953 года на ее коронации. Снимок сделал фотограф Сесил Битон.

0 Источник: Веселый момент на коронации - Елизавета чуть не забыла один из символов королевской власти.

0 Источник: Ее Величество, принц Филипп, королева-мать и молодой принц Чарльз наблюдают за пролетом самолетов в честь коронации в Букингемском дворце.

0 Источник: Королева Елизавета II с принцем Филиппом, принцем Чарльзом и принцессой Анной в Балморале в сентябре 1952 года.

0 Источник: Королева, большая поклонница конного спорта, поддерживает своего мужа на матче по поло в 1955 году.

0 Источник: Принц Филипп демонстрирует отличную технику во время спортивного матча 1958 года на территории замка Хайклер в Хэмпшире.

0 Источник: Игра в поло в в Каудрей-парке в 1963 году. Недавняя травма руки - не помеха.

0 Источник: Говорит ваш капитан: Филипп, квалифицированный пилот, управляет новым реактивным авиалайнером Trident компании British European Airways (позже часть BA) во время тренировочного полета в Станстеде в 1964 году.

0 Источник: Талантливый художник, принц Филипп нашел в 1969 году очень популярный объект для рисования - Ее Величество королеву Елизавету II, свою любящую жену.

0 Источник: Королева, герцог Эдинбургский, принц Чарльз, принц Эндрю, принц Эдуард и принцесса Анна в Балморале в августе 1972 года.

0 Источник: Герцог Эдинбургский и принцесса Анна готовят барбекю в поместье в замке Балморал, август 1972 года.

0 Источник: Принц Филипп и королева празднуют годовщину своей серебряной свадьбы в Балморале в 1972 году.

0 Источник: У Филиппа и Дианы были хорошие, дружеские отношения. На Дери в 1986 году.

0 Источник: Королевская чета на отдыхе в Балморале в 1994 год. Их наряды демонстрируют глубокую любовь к Шотландии.

0 Источник: Самая печальная процессия: герцог, принц Уильям, граф Спенсер, принц Гарри и принц Чарльз идут за каретой с гробом принцессы Дианы 6 сентября 1997 года.

0 Источник: Среди цветов, возложенных в память о Диане возле Букингемского дворца.

0 Источник: Филипп со своей внучкой Зарой Филлипс (дочерью принцессы Анны), 1991 г.

0 Источник: Принц Филипп и принц Чарльз веселятся на чаепитии Guards Polo Club в 1999 году.

0 Источник: Королева и принц Филипп в Виндзорском замке в апреле 2003 года.

0 Источник: Принц Филипп и королева Елизавета вместе с Тони Блэром и его женой Чери на Королевских горных играх в Шотландии в 2003 году.

0 Источник: Королева и принц Филипп в машине с принцессами Беатрис и Евгенией.

0 Источник: После того, как Филипп перестал заниматься поло, он увлекся вождением кареты и достиг совершенства в этом искусства. Почти до конца жизни он регулярно выступал на Королевском Виндзорском конном шоу.

0 Источник: Бриллиантовая свадьба! Королевская чета в шестидесятую годовщину своей свадьбы.

0 Источник: Встреча нового тысячелетия, 31 декабря 1999 года.

0 Источник: Филипп с Чарльзом и своими внуками Гарри и Уильямом (оба в итонской униформе) наблюдают за игрой в Guards Polo Club, Виндзор, в 1999 году.

0 Источник: Преданность долгу: в Виндзорском замке перед дипломатическим приемом.

0 Источник: Мини-мотоцикл - это то, что нужно, чтобы проверить препятствия на трассе перед соревнованиями в экипаже в Виндзоре в 2005 году.

0 Источник: Филип и Кейт с Шарлоттой и Джорджем на мероприятии Trooping The Color в 2017 году.

0 Источник: Да будет свет: королевская чета смотрит представление в парке культуры Тьяпукай, Квинсленд, в 2002 году, где артисты-аборигены разводят огонь деревянными инструментами.

0 Источник: Филипп и королева на Играх Бремар Хайленд в Шотландии в 2008 году.

0 Источник: Принц Филипп смеется, разговаривая с ветеранами войны во время открытия Поля памяти в Вестминстерском аббатстве 9 ноября 2006 года.

0 Источник: Принц Филипп и принц Чарльз шутят на борту лайнера Spirit of Chartwell во время Бриллиантового юбилея королевы в 2012 году.

0 Источник: Принц Филипп смеется перед своим выступлением по вождению кареты на конном шоу в 2003 году.

0 Источник: Принц Филипп был верным и неизменным спутником своей любимой жены Елизаветы более 73 лет.