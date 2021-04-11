733
51
Принц Филипп был верным и неизменным спутником своей любимой жены Елизаветы более 73 лет. Он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. Сегодня весь мир вспоминает этого человека, который всю жизнь поддерживал свою королеву и свою страну, и отдает ему дань уважения.
Новорожденный принц Греции Филипп в руках своей заботливой матери, принцессы Алисы, 1921 год.
×
Принц Филипп (второй слева) в возрасте восьми или девяти лет играет в Робин Гуда со школьными друзьями.
Принц Филипп в детстве, одетый в традиционный греческий костюм в сентябре 1930 года (слева) и на свадьбе своей сестры принцессы Маргариты в 1931 году (справа).
Принцесса Елизавета и принц Филипп познакомились в 1939 году, а обручились в июле 1947 года и поженились всего через четыре месяца, 20 ноября. А перед этим Филипп устроил веселый мальчишник с коллегами по флоту (на фото), в том числе со своим дядей Эрлом Маунтбеттеном (держит сигару).
Принц Филипп был одним из трех мудрых королей в школьной рождественской пьесе в 1938 году. Его можно увидеть возлагающим корону перед колыбелью.
Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский во время медового месяца в загородной резиденции Бродлендс, рассматривают свои свадебные фотографии, 23 ноября 1947 года.
Принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, и лейтенант Филипп Маунтбеттен в Букингемском дворце после своей помолвки, ноябрь 1947 года.
Британская принцесса Елизавета - будущая королева - и Филипп, герцог Эдинбургский, позируют в день свадьбы в Букингемском дворце в Лондоне.
Королева Елизавета и принц Филипп приветствуют толпу людей с балкона Букингемского дворца после своей свадьбы, 1947 г.
Королева Елизавета II - тогда еще принцесса Елизавета - и герцог Эдинбургский в день свадьбы. Она стала королевой после смерти своего отца короля Георга VI в 1952 году.
Новорожденный принц Чарльз на коленях своей матери, тогда еще принцессы Елизаветы, со своим отцом принцем Филиппом в 1948 году.
Портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа в июне 1953 года на ее коронации. Снимок сделал фотограф Сесил Битон.
Веселый момент на коронации - Елизавета чуть не забыла один из символов королевской власти.
Ее Величество, принц Филипп, королева-мать и молодой принц Чарльз наблюдают за пролетом самолетов в честь коронации в Букингемском дворце.
Королева Елизавета II с принцем Филиппом, принцем Чарльзом и принцессой Анной в Балморале в сентябре 1952 года.
Королева, большая поклонница конного спорта, поддерживает своего мужа на матче по поло в 1955 году.
Принц Филипп демонстрирует отличную технику во время спортивного матча 1958 года на территории замка Хайклер в Хэмпшире.
Говорит ваш капитан: Филипп, квалифицированный пилот, управляет новым реактивным авиалайнером Trident компании British European Airways (позже часть BA) во время тренировочного полета в Станстеде в 1964 году.
Талантливый художник, принц Филипп нашел в 1969 году очень популярный объект для рисования - Ее Величество королеву Елизавету II, свою любящую жену.
Королева, герцог Эдинбургский, принц Чарльз, принц Эндрю, принц Эдуард и принцесса Анна в Балморале в августе 1972 года.
Герцог Эдинбургский и принцесса Анна готовят барбекю в поместье в замке Балморал, август 1972 года.
Принц Филипп и королева празднуют годовщину своей серебряной свадьбы в Балморале в 1972 году.
Королевская чета на отдыхе в Балморале в 1994 год. Их наряды демонстрируют глубокую любовь к Шотландии.
Самая печальная процессия: герцог, принц Уильям, граф Спенсер, принц Гарри и принц Чарльз идут за каретой с гробом принцессы Дианы 6 сентября 1997 года.
Принц Филипп и королева Елизавета вместе с Тони Блэром и его женой Чери на Королевских горных играх в Шотландии в 2003 году.
После того, как Филипп перестал заниматься поло, он увлекся вождением кареты и достиг совершенства в этом искусства. Почти до конца жизни он регулярно выступал на Королевском Виндзорском конном шоу.
Филипп с Чарльзом и своими внуками Гарри и Уильямом (оба в итонской униформе) наблюдают за игрой в Guards Polo Club, Виндзор, в 1999 году.
Мини-мотоцикл - это то, что нужно, чтобы проверить препятствия на трассе перед соревнованиями в экипаже в Виндзоре в 2005 году.
Да будет свет: королевская чета смотрит представление в парке культуры Тьяпукай, Квинсленд, в 2002 году, где артисты-аборигены разводят огонь деревянными инструментами.
Принц Филипп смеется, разговаривая с ветеранами войны во время открытия Поля памяти в Вестминстерском аббатстве 9 ноября 2006 года.
Принц Филипп и принц Чарльз шутят на борту лайнера Spirit of Chartwell во время Бриллиантового юбилея королевы в 2012 году.
Принц Филипп смеется перед своим выступлением по вождению кареты на конном шоу в 2003 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Отвратительные и жуткие вещи, которые 100 лет назад считались в США абсолютно нормальными
- Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
- Поучительные исторические факты о романах и интрижках королей
- Елизавета Вторая и принц Филипп: королевская история любви
- Как появился самый молодой вулкан в Мексике
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
МИРОВОЕ ЗЛО
В. Ю. Микрюков пишет: “Англия является самым кровожадным государственным образованием за всю историю человечества.
Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев. Одним из самых известных случаев геноцида ирландцев стало вторжение в Ирландию войск Кромвеля в 1649 году. В городе Дроэде Кромвель приказал вырезать весь гарнизон и католических священников, а в городе Уэксфорде армия учинила бойню уже самовольно.
Значительную часть ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых рабов и вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Если в 1641 году в Ирландии проживало более 1,5 млн человек, то в 1652 году осталось лишь 850 тыс., да и то из них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до 50–56% своего населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран.
Англия была мировым лидером в работорговле, на ее счету жизнь миллионов убитых и погубленных. В своих колониях англичане использовали так называемых белых рабов – шотландцев и ирландцев, в том числе женщин и детей. Кроме того, в английские колонии было привезено около 13 млн рабов из Африки. Учитывая тот факт, что на каждого привезенного живым раба приходилось по три–четыре погибших во время «охоты на людей» в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные.
Следует добавить, что основатель теории гражданского общества английский философ Джон Локк помогал составлять конституцию рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю.
В XIX веке Англия наладила массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того, достигалась и военно-стратегическая цель – разложение китайской армии, чиновничества и народа, потеря ими воли к сопротивлению. С целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения страны китайский император в 1839 году начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне.
Лондон отреагировал войной – начались опиумные войны. Китай потерпел поражение и вынужден был принять кабальные условия английской государственной наркомафии. Это принесло английской элите, в том числе и Британской королевской семье, огромную прибыль. Ущерб для Китая был страшный – в наркотическом дурмане гибли целые поколения, народ интеллектуально и физически деградировал. Так, в 1842 году население империи составляло около 416 млн человек, из них 2 млн наркоманы, в 1881 году – чуть более 369 млн человек, из них 120 млн наркоманы.
«Пока Китай остается нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьезную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», – так завершил в 1895 году свое выступление на заседании Королевской комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Херст.
Миллионами уничтожались люди в развязанных Лондоном войнах по всему земному шару.
А сколько миллионов людей было уничтожено в английских колониях в Северной Америке, Австралии и Тасмании (тасманийцев всех уничтожили).
Не один десяток миллионов был уничтожен англичанами в Индии. Так, менее чем за 20 лет пребывания британцев в Бенгалии население региона сократилось почти на 20 млн человек – более чем наполовину! С начала XIX века, по мере того как англичане распространяли свое влияние в Индии, массовый голод стал обыденным явлением в стране. Согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло в 1800–1825 годах – 1 млн человек, в 1825–1850 годах – 400 тыс. человек, в 1850–1875 годах – 5 млн человек, а в 1875–1900 годах – 26 млн человек.
Массовые убийства аборигенов в английских колониях являлись таким же обычным делом, как охота. В 1830 году в Тасмании солдаты английского 40-го полка согнали в кучу туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а затем забили насмерть женщин и детей.
Историк Каролин Элкинс в своей книге об английском режиме в Кении после Второй мировой войны приводит пример того, как в ответ на убийство 32 белых колонистов повстанцами Мао-Мао англичане вырезали около 300 тыс. представителей народности Кикуйя и еще полтора миллиона человек загнали в лагеря.
Необходимо отметить, что первые в мире концлагеря были созданы британским лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время англо-бурской войны 1899–1902 годов. По приказу главнокомандующего английскими войсками Китченера уничтожались гражданские фермы буров, а гражданское население интернировалось в лагеря, где, по свидетельству самих англичан, условия пребывания были просто ужасающими. Для подавления сопротивления в войне с бурами применялись разрывные пули дум-дум, причинявшие людям огромные страдания. Наконец, по приказу Китченера вся страна буров была разгорожена колючей проволокой на большие участки.
Всего в лагеря англичане согнали около 200 тыс. человек – примерно половину белого населения бурских республик. Из них, по самым скромным подсчетам, от голода и болезней погибло около 26 тыс. человек, причем большинство из погибших – дети.
Впоследствии англичане покрыли всю планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «мировой порядок»”.
Умер человек в 99 лет, дай Бог каждому такой долгой жизни.
Трахал втихоря горничных, смотрел влюбленными глазами на королеву и трясся от страха вдруг кто то узнает.
И вообще что за люди на сайте? Вчера один лизал жопу королевской семье и восторгался врагом, сегодня другой. Сколько продлится лизание?
Сначала сожрали Диану с потрохами, а потом проливали крокодиловы слезы на похоронах.
А насчет того, что весь ми скорбит и т.д, весь мир уже подуспокоился и только местные поклонники мелкобритов никак не уймутся
===================
Отучаемся говорить за всех.
Ни дани, ни уважения, ни скорби этому балласту для бюджета страны, которая грабила (в т.ч. и при нем) всех, до кого дотянутся руки.
Официальные представители Букингемского дворца сообщили, что он мирно скончался в Виндзорском замке, где пережидал карантин вместе со своей супругой королевой Елизаветой II.
Кроме фотографий, характер покойного принца лучше всего передают его цитаты:
«Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи»
(бабушка принца по отцовской линии, урожденная Ольга Романова, была дочерью великого князя Константина Николаевича и племянницей императора Александра II ).
*
Интересно, что второй половине семьи, отказавшейся принять убитую половину, он претензий не предъявлял. Про царские бриллианты , каким то образом оказавшиеся на британских монарших головах - молчал.
теперь я видел всё.