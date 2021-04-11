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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4781 пост • 658 подписчиков подписаться
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Потрясающие фотографии - ретроспектива жизни принца Филиппа, полной смеха и любви к своей семье

Потрясающие фотографии - ретроспектива жизни принца Филиппа, полной смеха и любви к своей семье (51 фото)

Автор:
11 апреля 2021 13:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: герцог   как это было   королевская жизнь   память   принц Филипп   фотоархив   фотографии знаменитостей   
733
51
Принц Филипп был верным и неизменным спутником своей любимой жены Елизаветы более 73 лет. Он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. Сегодня весь мир вспоминает этого человека, который всю жизнь поддерживал свою королеву и свою страну, и отдает ему дань уважения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: герцог   как это было   королевская жизнь   память   принц Филипп   фотоархив   фотографии знаменитостей   
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Вы за"бли уже со своим сраным герцогом. Для нытья по нему нагличане есть.
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30k
Volga_34 10 минут назад
http://www.uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=25&t=4887&sid=453b927d2fd003fb10d1bb3d25a453e2http://www.uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=25&t=4887&sid=453b927d2fd003fb10d1bb3d25a453e2

МИРОВОЕ ЗЛО

В. Ю. Микрюков пишет: “Англия является самым кровожадным государственным образованием за всю историю человечества.
Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев. Одним из самых известных случаев геноцида ирландцев стало вторжение в Ирландию войск Кромвеля в 1649 году. В городе Дроэде Кромвель приказал вырезать весь гарнизон и католических священников, а в городе Уэксфорде армия учинила бойню уже самовольно.
Значительную часть ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых рабов и вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Если в 1641 году в Ирландии проживало более 1,5 млн человек, то в 1652 году осталось лишь 850 тыс., да и то из них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до 50–56% своего населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран.
Англия была мировым лидером в работорговле, на ее счету жизнь миллионов убитых и погубленных. В своих колониях англичане использовали так называемых белых рабов – шотландцев и ирландцев, в том числе женщин и детей. Кроме того, в английские колонии было привезено около 13 млн рабов из Африки. Учитывая тот факт, что на каждого привезенного живым раба приходилось по три–четыре погибших во время «охоты на людей» в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные.
Следует добавить, что основатель теории гражданского общества английский философ Джон Локк помогал составлять конституцию рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю.
В XIX веке Англия наладила массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того, достигалась и военно-стратегическая цель – разложение китайской армии, чиновничества и народа, потеря ими воли к сопротивлению. С целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения страны китайский император в 1839 году начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне.

Лондон отреагировал войной – начались опиумные войны. Китай потерпел поражение и вынужден был принять кабальные условия английской государственной наркомафии. Это принесло английской элите, в том числе и Британской королевской семье, огромную прибыль. Ущерб для Китая был страшный – в наркотическом дурмане гибли целые поколения, народ интеллектуально и физически деградировал. Так, в 1842 году население империи составляло около 416 млн человек, из них 2 млн наркоманы, в 1881 году – чуть более 369 млн человек, из них 120 млн наркоманы.
«Пока Китай остается нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьезную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», – так завершил в 1895 году свое выступление на заседании Королевской комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Херст.
Миллионами уничтожались люди в развязанных Лондоном войнах по всему земному шару.
А сколько миллионов людей было уничтожено в английских колониях в Северной Америке, Австралии и Тасмании (тасманийцев всех уничтожили).
Не один десяток миллионов был уничтожен англичанами в Индии. Так, менее чем за 20 лет пребывания британцев в Бенгалии население региона сократилось почти на 20 млн человек – более чем наполовину! С начала XIX века, по мере того как англичане распространяли свое влияние в Индии, массовый голод стал обыденным явлением в стране. Согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло в 1800–1825 годах – 1 млн человек, в 1825–1850 годах – 400 тыс. человек, в 1850–1875 годах – 5 млн человек, а в 1875–1900 годах – 26 млн человек.

Массовые убийства аборигенов в английских колониях являлись таким же обычным делом, как охота. В 1830 году в Тасмании солдаты английского 40-го полка согнали в кучу туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а затем забили насмерть женщин и детей.
Историк Каролин Элкинс в своей книге об английском режиме в Кении после Второй мировой войны приводит пример того, как в ответ на убийство 32 белых колонистов повстанцами Мао-Мао англичане вырезали около 300 тыс. представителей народности Кикуйя и еще полтора миллиона человек загнали в лагеря.

Необходимо отметить, что первые в мире концлагеря были созданы британским лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время англо-бурской войны 1899–1902 годов. По приказу главнокомандующего английскими войсками Китченера уничтожались гражданские фермы буров, а гражданское население интернировалось в лагеря, где, по свидетельству самих англичан, условия пребывания были просто ужасающими. Для подавления сопротивления в войне с бурами применялись разрывные пули дум-дум, причинявшие людям огромные страдания. Наконец, по приказу Китченера вся страна буров была разгорожена колючей проволокой на большие участки.
Всего в лагеря англичане согнали около 200 тыс. человек – примерно половину белого населения бурских республик. Из них, по самым скромным подсчетам, от голода и болезней погибло около 26 тыс. человек, причем большинство из погибших – дети.
Впоследствии англичане покрыли всю планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «мировой порядок»”.
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3k
Roninsamuray 24 минуты назад
"Голый официант"...)
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10k
кира 37 минут назад
Так много постов о смерти Филиппа, что создается впечатление, что мы не в России, а в Великобритании. Другом России он не был, политиком, влияющим на жизнь в нашей стране, тоже. Картинка из глянцевого журнала, не более. Так к чему все это? Нас и так закормили сплетнями и дрязгами британской королевской семьи. Ни пользы, ни нужной и интересной информации. Так, сотрясание воздуха.
Умер человек в 99 лет, дай Бог каждому такой долгой жизни.
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8k
Vlad 46 минут назад
Ну пожил мужик в свое удовольствие до ... почти 100 лет и чего? Был бы сантехником, кто бы о нем вспомнил?
Трахал втихоря горничных, смотрел влюбленными глазами на королеву и трясся от страха вдруг кто то узнает.
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9k
Александр 49 минут назад
Помер Максим и хрен с ним.
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30k
Volga_34 49 минут назад
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65
суссик 51 минуту назад
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4k
Ya Час назад
Вот абсолютно пофиг, как и всему миру. Ну закончил свою никчемную жизнь, один из клана кровопийц мира. И что? Думаю и остальные из "этих" слишком задержались на этой земле. Миллионы людей имея такую материальную поддержку были бы такими же(и более) талантливыми полководцами, спортсменами, художниками и т.д., а принц мог и не войти в их число.
И вообще что за люди на сайте? Вчера один лизал жопу королевской семье и восторгался врагом, сегодня другой. Сколько продлится лизание?
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13k
KOSTELLO Час назад
Как это по королевски.
Сначала сожрали Диану с потрохами, а потом проливали крокодиловы слезы на похоронах.

А насчет того, что весь ми скорбит и т.д, весь мир уже подуспокоился и только местные поклонники мелкобритов никак не уймутся
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8k
Васильевна Час назад
Одна из тех ситуаций, когда узнаёшь человека только после его смерти. Спроси меня несколько дней назад, как зовут мужа Елизаветы, и я бы не ответила. Даже удивилась бы, что он еще был жив. А теперь на некоторое время даже запомню его имя, и, кажись, знаю, как он выглядел на фото, и какие шутки шутил, и всё тому подобное.
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6k
Rus77 2 часа назад
И чему здесь восторгаться?
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Сегодня весь мир вспоминает этого человека, который всю жизнь поддерживал свою королеву и свою страну, и отдает ему дань уважения."

===================

Отучаемся говорить за всех.
Ни дани, ни уважения, ни скорби этому балласту для бюджета страны, которая грабила (в т.ч. и при нем) всех, до кого дотянутся руки.
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1.7M
Иван Кемеров 2 часа назад
Не стало принца Филиппа герцог Эдинбургский ушел из жизни в возрасте 99 лет.
Официальные представители Букингемского дворца сообщили, что он мирно скончался в Виндзорском замке, где пережидал карантин вместе со своей супругой королевой Елизаветой II.

Кроме фотографий, характер покойного принца лучше всего передают его цитаты:
«Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи»
(бабушка принца по отцовской линии, урожденная Ольга Романова, была дочерью великого князя Константина Николаевича и племянницей императора Александра II ).

*

Интересно, что второй половине семьи, отказавшейся принять убитую половину, он претензий не предъявлял. Про царские бриллианты , каким то образом оказавшиеся на британских монарших головах - молчал.
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4k
RomaXz Иван Кемеров 13 минут назад
Оу, ты не понимаешь написанный текст? Конечно, это ведь не посты копировать. ;)
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1.7M
Иван Кемеров RomaXz 11 минут назад
Да, дураков на Руси на триста лет припасено. А тут ещё и заграничные прискакали. Скачи отсель, направление движения подсказать?
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RomaXz Иван Кемеров 9 минут назад
Самокритично, молодец ;) Ещё бы читать и понимать прочитанное умел, и не был лайкодрочером - сошел бы за нормального человека :)
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1.7M
Иван Кемеров RomaXz 7 минут назад
Мил человек - иди отсель нафик. Наскучил ты мне. Можно не отвечать.
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RomaXz Иван Кемеров 2 минуты назад
Ну ну. Не расстраивайся :) скопируй ещё пару десятков постов, пройдёт ;)
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504
Старичок 2 часа назад
так вот как выглядел золотой п, и, з. ды колпак.
теперь я видел всё.
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