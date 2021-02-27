Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов

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30-летний Райан Фишер, помощник Леди Гаги, был тяжело ранен в пригороде Лос-Анджелеса во время прогулки с собаками певицы. Нападавшие похитили двух французских бульдогов, третьему псу удалось сбежать. Полиция ведет расследование.
30-летний Райан Фишер серьезно пострадал во время схватки с грабителями на авеню Сьерра бонита в Западном Голливуде - фешенебельном пригороде лос-Анджелеса. Мужчина был личным помощником Леди Гаги и в этот вечер выгуливал трех ее французских бульдогов - Кодзи, Густава и мисс Азию. Фишер шел по улице, когда рядом с ним остановился белый седан, из которого выскочили двое мужчин. После перепалки один из них выстрелил в грудь Фишеру. После этого они схватили собак и уехали на соей машине.
Нападение было заснято установленной по соседству камерой наблюдения. На ней видно, что Фишер некоторое время сопротивляется грабителям, отказываясь отдать собак.
В конце концов, один из грабителей выстрелил мужчину, после чего они забрали собак и сбежали. Как оказалось, похищены были лишь Кодзи и Густав - Мисс Азии удалось убежать.
Райан Фишер заботился о собаках Леди Гаги, пока она сама остаалась Риме, на съемках нового фильма Ридли Скотта.
Молодой человек был доставлен больницу, его состояние оцениается как критической. Осташуюся собаку, Мисс Азию, забрал телохранитель певицы.
Леди Гага уже пообещала выплатить полмиллиона долларов (около 37 миллионов рублей) за озвращение собак, и при этом не задавать никаких опросов возвратившему их.
Бывший агент ФБР Фрэнк Монтойя уже подверг критике это предложение певицы, заявив, что оно мешает проведению расследования.
Полицейские также опасаются, что после такого выкупа жулики ринутся красть собак знаменитостей, чтобы получить за них выкуп.
На данный момент неизвестно, было ли похищение собак певицы случайностью, или же жулики знали, кому они принадлежат.
Бак Эйнджел, местный житель, выскочивший из дома на помощь Филипсу, уверен, что похищение точно было заказным.
"Здесь много знаменитостей живет, - говорит Эйнджел. - При этом я всегда гуляю с собакой в 11-12 часов, и в это время на улицах полная тишина, нет ни одной живой души".
Леди Гага очень любит своих собак, и, по словам ее отца, она просто раздавлена случившимся.
Друг пострадавшего Фишера, Стивен Лахзарофф, говорит, что в госпиталь к нему никого не пускают и комментариев не дают.
По словам Стивена, его друг "просто обожал этих собак" и поэтому, не раздумывая, попытался их защитить.
Недавно состояние Фишера прокомментировала полиция: по словам начальника департамента полиции Лос-Анджелеса, доктора уже пообещали полицейским, что мужчина будет жить.
Анжелина Германотта, бабушка Леди Гаги, говорит, что молится за пострадавшего юношу и за собак, которые могли пострадать от рук бандитов.
Джо Германотта, отец певицы (на фото0, говорит, что утешал ее по телефону несколько раз за день.
Французские бульдоги - четвертая по популярности порода собак в США - после лабрадоров, золотистых ретриверов и немецких овчарок.
Однако по частоте краж французские бульдоги занимают первое место, поскольку они небольшого размера и их легче украсть и перепродать, чем собак более крупных пород.
Стоимость французского бульдога доходит до 5 тысяч долларов (350000 рублей), а породистая собака может стоить и $10000 (700000 he,ktq)/
Леди Гага периодически устраивает своим собакам праздники и дарит им богатые подарки на дни рождения.
В ноябре 2017-го все три французских бульдога появились вместе с Леди Гагой на красной дорожке на вручении премии American Music Award.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Лос-Анджелес голливуд звезды знаменитости. шоу-бизнес леди гага похищение французские бульдоги
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