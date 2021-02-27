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Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов

Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов (35 фото + 1 видео)

Автор:
27 февраля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лос-Анджелес   голливуд   звезды   знаменитости. шоу-бизнес   леди гага   похищение   французские бульдоги   
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30-летний Райан Фишер, помощник Леди Гаги, был тяжело ранен в пригороде Лос-Анджелеса во время прогулки с собаками певицы. Нападавшие похитили двух французских бульдогов, третьему псу удалось сбежать. Полиция ведет расследование.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Анджелес   голливуд   звезды   знаменитости. шоу-бизнес   леди гага   похищение   французские бульдоги   
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8  комментариев
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102
bobobo Час назад
Страшно далеки они от народа. У неё друга семьи подстрелили. А она готова тем кто это сделал отдать пол-ляма и вопросв на задавать, лишь бы собак отдали.
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1k
And Vans 39 минут назад
Чел идёт на поправку,собак уже вернули.очень запоздалая новость
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655
Serg Dex 53 минуты назад
Голодные корейцы.
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7k
Михаил Час назад
[мат] Гага получила, что заслужила. Она поддерживает (в том числе деньгами) бандюганов из "BLM", ратует за лишение финансирования полицейских. Короче, надеюсь, собак она больше не увидит. Нафиг такой дуре собаки.
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60k
Доктор Джонс Михаил 47 минут назад
Собак уже вернули, двух ниггеров арестовали...
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1k
And Vans Доктор Джонс 38 минут назад
Собак вернула женщина.никого не арестовали.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Определись, cобачка....
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Вместо того чтобы объявить награду в полляма за поимку ублюдков, что застрелили человека которому было не насрать на неё и её собак, она хочет дать полляма этим ублюдкам. Молодец чо..
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