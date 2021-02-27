Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов

30-летний Райан Фишер серьезно пострадал во время схватки с грабителями на авеню Сьерра бонита в Западном Голливуде - фешенебельном пригороде лос-Анджелеса. Мужчина был личным помощником Леди Гаги и в этот вечер выгуливал трех ее французских бульдогов - Кодзи, Густава и мисс Азию. Фишер шел по улице, когда рядом с ним остановился белый седан, из которого выскочили двое мужчин. После перепалки один из них выстрелил в грудь Фишеру. После этого они схватили собак и уехали на соей машине.